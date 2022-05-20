'Bà cô bên chồng' - Liễu 'trăm kí' của Về Nhà Đi Con thay đổi chóng mặt ở hiện tại: CĐM đặt nghi vấn phẫu thuật hút mỡ vì một chi tiết nhìn mà 'rợn người'

Tại thời điểm tham gia phim, nữ diễn viên sở hữu thân mình mập mạp, thừa cân, tương đối nặng nề, chính vì thế mà mọi đường nét trên khuôn mặt của Thủy Tiên khá nhạt nhòa.

Năm 2019, nữ diễn viên Thủy Tiên được chú ý khi đóng vai Liễu - cô em chồng ghê gớm, hay ăn vụng của Huệ (Thu Quỳnh) trong phim Về Nhà Đi Con . Xuất sắc làm tròn vai một "bà cô bên chồng" đanh đá, lắm lời va đặc biệt thích kiếm chuyện, Thủy Tiên nhận về nhiều lời khen vì lối diễn xuất tự nhiên, cuốn hút. Dù vậy, ngoại hình của cô không được đánh giá cao.

Mới đây, trên MXH, loạt ảnh của "Liễu trăm kí" bất ngờ được CĐM chia sẻ rầm rộ cùng nhiều đồn đoán cô nàng đã sử dụng dao kéo để cải thiện ngoại hình.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc phim, cô nàng đã tích cực giảm cân để cải thiện vẻ bề ngoài. Từng chia sẻ với Zing News, Thủy Tiên cho hay từ tháng 9/2020 đến nay, cô đã giảm được hơn 30kg. Vóc dáng cũng dần thon gọn hơn.

Cụ thể, một bức ảnh Thủy Tiên quấn băng trắng người, sau lớp gạc được dân tình đồn đoán là máu. Theo nhiều người Thủy Tiên đã hút mở hoặc phẫu thuật cắt bỏ lớp mỡ dưới da.

Cư dân mạng cho rằng cô phẫu thuật chứ không phải tập luyện để giảm cân vì bức ảnh 'tã quấn người đẫm máu' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trước đó, trong một cuộc PV với Zing News, Thủy Tiên khẳng định bản thân không sử dụng các phương pháp giảm cân cực đoan. Cô tâm sự: "Tôi không uống thuốc giảm cân. Tôi kết hợp chế độ ăn và tập luyện phù hợp với cơ thể. Thực ra, tôi không ăn kiêng khắc nghiệt như mọi người nghĩ. Tôi chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, hạn chế ăn đường và tinh bột. Với bữa tối, tôi thường ăn rau củ, thịt bò hoặc ức gà. Điều mình cần quan tâm là lượng calo nạp vào cơ thể sao cho phù hợp. Trong một tuần, tôi sẽ cho phép bản thân được ăn thoải mái một lần".

Nỗ lực giảm cân được đền đáp - Ảnh: Internet

"Tôi tập theo chế độ của huấn luyện viên, 5 buổi/tuần, nâng dần từ nhẹ đến nặng. Những ngày đầu, tôi cảm thấy rất mệt. Sau khoảng 2 tuần, tôi mới quen. Bây giờ, tôi squat với tạ khoảng 70-80 kg. Ngoài ra, tôi cũng chạy hoặc đi bộ hàng ngày. Trước đây, mỗi ngày tôi đi bộ 15.000 bước", Thủy Tiên chia sẻ thêm.

Được biết, từ sau thành công của vai Liễu trong Về nhà đi con, cô chưa có cơ hội được đảm nhận thêm những nhân vật thú vị như vậy. Cô hy vọng sự thay đổi ngoại hình lần này có thể mở ra cơ hội mới.

Liễu đanh đá của Về Nhà Đi Con - Ảnh: Internet

Thủy Tiên sinh năm 1995, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô từng đạt giải Á quân chương trình Bước nhảy ngàn cân năm 2015. Ngoài phim Về nhà đi con, Thủy Tiên tham gia sitcom Sống chung với em chồng, Sắc màu phái đẹp.