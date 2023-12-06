Đạo diễn Lê Hoàng 'vén màn' con người thật của Phương Thanh, nhận xét cô là người 'không khéo nhất Việt Nam'!

Bên dưới bài viết, rất nhiều người hâm mộ để lại lời đồng tình với nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng về Phương Thanh.

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng gây chú ý khi có bài chia sẻ dài về ca Phương Thanh. Theo đó, ông thẳng thắn nhận xét về con người, tính cách của “chị Chanh” ngoài đời thực. Anh cho biết, lần đầu gặp Phương Thanh là khi cô vẫn là cô bé vào 17 năm trước. Ngoại hình của cô không có gì nổi trội nhưng một khi đã cất tiếng hát thì khiến ai cũng phải nhìn theo. Lê Hoàng nhận xét: “Có lần đứng cạnh nàng ở sân, tôi bảo: “Em sẽ trở nên nổi tiếng!”. Trong cuộc đời tôi, tôi chỉ nói câu đó với 2 người là Thúy Nga và Phương Thanh”. Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng gây chú ý khi có bài chia sẻ dài về ca Phương Thanh. Theo đó, ông thẳng thắn nhận xét về con người, tính cách của “chị Chanh” ngoài đời thực Lê Hoàng nói rằng Phương Thanh đặc biệt bởi nhìn cô không giống người nổi tiếng cho đến khi cô bước lên sân khấu. Cũng nhờ tài năng mà từng có thời nữ ca sĩ cùng Lam Trường làm mưa làm gió ở nhiều sân khấu ca nhạc.

Dù nổi tiếng là vậy nhưng Phương Thanh không có thói quen tiêu tiền vào những món đồ xa xỉ: “Phương Thanh cũng chả quan tâm lắm tới đồ đạc. Một cái túi xách đắt tiền nàng coi như giỏ cá khô, vo viên hoặc cắp nách nhầu nát. Quần áo nàng nếu không phải trên sân khấu thì hình như chỉ khoác cho xong. Ăn uống cũng vậy, nàng có khả năng nhậu ở vỉa hè, ngay trước khách sạn năm sao”. Lê Hoàng nói rằng Phương Thanh đặc biệt bởi nhìn cô không giống người nổi tiếng cho đến khi cô bước lên sân khấu Riêng về tính cách, Lê Hoàng nhận thấy Phương Thanh rất hồn nhiên. Thậm chí vị đạo diễn còn gọi cô là người “không khéo nhất Việt Nam” bởi cách cư xử rất “đời”. “Nàng sống ào ào, yêu thương rồi chửi bới ào ào. Có đứa kể rằng không thiếu gì những buổi tối Phương Thanh rủ cả đám bạn đi ăn khuya. Đồ ăn vừa dọn ra thì nàng có điện thoại, thế là nàng ôm máy nói suốt cho tới lúc tiệc tàn, nàng quay lại trả tiền cứ như đã ăn no” - Lê Hoàng miêu tả.

Phương Thanh trong mắt Lê Hoàng là người ham vui một cách thái quá, có thể xem bóng đá đến khuya, mặc quần đùi, đánh nhau trên vỉa hè hay trồng cây chuối trên sân khấu. Dĩ nhiên cô cũng không bao giờ tỏ ra dễ thương, hiền thục. Tính tình cô mạnh mẽ đến mức Lê Hoàng phải hài hước nói: “Ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn có khoa tai nạn xe hơi, khoa tai nạn lao động và khoa “Phương Thanh đánh” lúc nào cũng đầy bệnh nhân”. Riêng về tính cách, Lê Hoàng nhận thấy Phương Thanh rất hồn nhiên. Thậm chí vị đạo diễn còn gọi cô là người “không khéo nhất Việt Nam” bởi cách cư xử rất “đời” Khác hoàn toàn với các nghệ sĩ nổi tiếng khác, Phương Thanh lại rất bình dân, không câu nệ. Chính sự đặc biệt đó đã để lại ấn tượng khó phai nhạt với Lê Hoàng: “Nàng như bà lao công trên sân khấu ca nhạc, chỉ biết hát hết sức lực rồi sau đó quần quật chơi và quần quật yêu. Nàng tận hưởng hạnh phúc 1 cách vất vả và bừa bộn, không quan tâm tới sự suy tư. Khả năng gần gũi của Phương Thanh là vô tận. Nhưng coi chừng, nàng cũng có khả năng cáu bất thình lình”. Những năm cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000, cái tên Phương Thanh nổi lên như một hiện tượng, làm chao đảo thị trường nhạc Việt. Những ca khúc như Trống vắng, Giã từ dĩ vãng, Tình cờ, Một thời đã xa, Ta chẳng còn ai… liên tục vang lên trong khắp hang cùng ngõ hẻm và đi vào đời sống người dân. Khác hoàn toàn với các nghệ sĩ nổi tiếng khác, Phương Thanh lại rất bình dân, không câu nệ Hiện tại, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Thanh vẫn khẳng định được vị thế trong làng nhạc Việt. Cô cho biết bí quyết trụ được với nghề là nhờ bản lĩnh, sự tôi luyện để bản thân ngày càng chuyên nghiệp.

Phương Thanh khóc nghẹn tâm sự: 'Tôi mồ côi cha từ năm 13 tuổi đã đành, đến con tôi cũng mồ côi cha giống tôi' Trước hoàn cảnh éo le của một gia đình khi tham gia chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', ca sĩ Phương Thanh không giấu được sự xúc động khi nhắc về biến cố năm 13 tuổi của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ao-dien-le-hoang-ven-man-con-nguoi-that-cua-phuong-thanh-nhan-xet-co-la-nguoi-khong-kheo-nhat-viet-nam-635811.html