Phương Thanh khóc nghẹn tâm sự: 'Tôi mồ côi cha từ năm 13 tuổi đã đành, đến con tôi cũng mồ côi cha giống tôi'

Hậu trường 18/08/2023 19:53

Trước hoàn cảnh éo le của một gia đình khi tham gia chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', ca sĩ Phương Thanh không giấu được sự xúc động khi nhắc về biến cố năm 13 tuổi của mình.

Mới đây, tập 46 chương trình "Mái ấm gia đình Việt" với khách mời là ca sĩ Phương Thanhdiễn viên Minh Luân vừa lên sóng kênh HTV7 vào tối nay (18/8) đã thu hút đông đảo sự theo dõi của nhiều người. 

"Mái ấm gia đình Việt" là chương trình truyền hình thực tế ban đầu hướng đến những gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, sau mở rộng ra để hướng tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác. Quyền Linh là MC của chương trình này, cùng với các khách mời thay đổi theo từng tập phát sóng. Theo đó, trong tập 46 này, ca sĩ Phương Thanh và diễn viên Minh Luân sẽ cùng gia đình các em nhỏ vượt qua các thử thách từ chương trình để có cơ hội rút bảng tiền thưởng. 

 

Phương Thanh khóc nghẹn tâm sự: 'Tôi mồ côi cha từ năm 13 tuổi đã đành, đến con tôi cũng mồ côi cha giống tôi' - Ảnh 1
Câu chuyện đầu tiên khiến khán giả xúc động đến từ nhân vật Lâm Lê Ngọc Hân sinh năm 2009

Câu chuyện đầu tiên khiến khán giả xúc động đến từ nhân vật Lâm Lê Ngọc Hân sinh năm 2009, hiện sống mẹ, bà nội và anh trai ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cha em làm tài xế xe tải và mất năm 2015 do tai nạn giao thông. Mẹ em bị hở van tim 3 lá, thân hình chị gầy gò, ốm yếu, phải uống thuốc mỗi ngày. Sức khỏe yếu nên mẹ em không làm được việc nặng, chỉ làm may gia công tại nhà, thu nhập bấp bênh chỉ từ 2 đến 3 triệu mỗi tháng.

Vì quá khó khăn nên anh của Ngọc Hân phải nghỉ học và vẫn đang học nghề sửa xe nên chưa có thu nhập phụ giúp mẹ. Từ khi cha mất, cả nhà em dọn về ở cùng nội và để tiện chăm sóc cho bà, bà nội tuổi già sức khỏe cũng không còn tốt, đi đứng khó khăn. Hiện tại gia đình còn nợ 85 triệu đồng vay để nuôi bò trước đó những thua lỗ. Mỗi tháng phải đóng 1 triệu đồng cho ngân hàng. Ước mơ tương lai của Ngọc Hân là lớn lên được làm bác sĩ để có thể cứu người và chăm sóc sức khỏe cho bà và mẹ.

Phương Thanh khóc nghẹn tâm sự: 'Tôi mồ côi cha từ năm 13 tuổi đã đành, đến con tôi cũng mồ côi cha giống tôi' - Ảnh 2
Trước hoàn cảnh éo le của một gia đình khi tham gia chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', ca sĩ Phương Thanh không giấu được sự xúc động khi nhắc về biến cố năm 13 tuổi của mình

Trước hoàn cảnh éo le của gia đình bé Lâm Lê Ngọc Hân, ca sĩ Phương Thanh đã xúc động bật khóc và nghẹn ngào tâm sự: "Tôi cũng mồ côi cha từ năm 13 tuổi, mẹ cũng bươn chải bằng nghề thợ may y chang chị đây. Tôi mồ côi cha đã đành, đến con tôi cũng mồ côi cha giống tôi. Nhưng dẫu sao, tôi cũng may mắn hơn gia đình chị vì còn được là người của công chúng, đỡ đần được kinh tế rất nhiều cho gia đình. Bản thân tôi cũng thấu hiểu được sự tủi thân bên trong chị. Những giọt nước mắt cũng gần như là khóc để gượng đứng dậy".

Nữ ca sĩ cũng khuyến khích mẹ con khách mới hãy tự tin hơn, dù khó khăn vẫn phải cười tươi: "Con đừng khóc trước mặt mẹ vì khóc nhiều cũng khiến cho bệnh tình mẹ em thêm nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn".

Phương Thanh khóc nghẹn tâm sự: 'Tôi mồ côi cha từ năm 13 tuổi đã đành, đến con tôi cũng mồ côi cha giống tôi' - Ảnh 3

Phương Thanh khóc nghẹn tâm sự: 'Tôi mồ côi cha từ năm 13 tuổi đã đành, đến con tôi cũng mồ côi cha giống tôi' - Ảnh 4
Ca sĩ Phương Thanh và diễn viên Minh Luân khiến khán giả cảm thấy thân thiện khi mang dép tổ ong tham gia chương trình

Ngoài ra, khi vừa xuất hiện ở đầu chương trình, ca sĩ Phương Thanh và diễn viên Minh Luân khiến khán giả cảm thấy thân thiện khi mang dép tổ ong tham gia chương trình. Vì diện áo sơ mi trắng và quần ống suông rộng nên Phương Thanh lo lắng sẽ ảnh hưởng khi chơi game nên nữ ca sĩ đã dùng dây để cột ống quần lại. Những hành động giản dị cùng sự nhiệt tình giúp đỡ các gia đình tham gia chương trình của Phương Thanh nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. 

 

Phương Thanh xúc động nhắc lại kỉ niệm với cố nghệ sĩ Minh Thuận: 'Tôi mang ơn anh ấy!'

Phương Thanh xúc động nhắc lại kỉ niệm với cố nghệ sĩ Minh Thuận: 'Tôi mang ơn anh ấy!'

Phương Thanh tái hiện bản hit Nỗi đau ngọt ngào từng làm mưa làm gió và góp phần tạo nên tên tuổi của cố nghệ sĩ Minh Thuận.

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Từ khóa:   ca sĩ Phương Thanh diễn viên Minh Luân Mái ấm gia đình Việt

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