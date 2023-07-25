Phương Thanh xúc động nhắc lại kỉ niệm với cố nghệ sĩ Minh Thuận: 'Tôi mang ơn anh ấy!'

Hậu trường 25/07/2023 13:33

Phương Thanh tái hiện bản hit Nỗi đau ngọt ngào từng làm mưa làm gió và góp phần tạo nên tên tuổi của cố nghệ sĩ Minh Thuận.

Mới đây, trên sân khấu Khu vườn thanh âm đã hội tụ dàn sao đình đám như Phương Thanh, Ưng Hoàng Phúc, Thiên Vương (MTV) và Hamlet Trương với loạt hit: Chợt nghe bước em về, Tình 2000, Gửi đôi mắt nai, Tiếng hát chim đa đa và Nỗi đau ngọt ngào,... đã khơi dậy bao nhiêu ký ức thanh xuân của hàng triệu khán giả. 

Phương Thanh xúc động nhắc lại kỉ niệm với cố nghệ sĩ Minh Thuận: 'Tôi mang ơn anh ấy!' - Ảnh 1
Mới đây, trên sân khấu Khu vườn thanh âm đã hội tụ dàn sao đình đám như Phương Thanh, Ưng Hoàng Phúc, Thiên Vương (MTV) và Hamlet Trương

Tại chương trình, Phương Thanh tái hiện bản hit Nỗi đau ngọt ngào từng làm mưa làm gió và góp phần tạo nên tên tuổi của cố nghệ sĩ Minh Thuận. Là người bạn thân thiết với Minh Thuận, Phương Thanh chia sẻ: "Thời điểm cặp đôi Minh Thuận - Nhật Hào nổi đình nổi đám trong giới thì tôi mới chỉ là một người hâm mộ của anh ấy mà thôi".

Về sau, Phương Thanh may mắn được chính nghệ sĩ Minh Thuận giới thiệu vào hát ở sân khấu Hòa Bình. “Ngày xưa, ca sĩ trẻ nào được giới thiệu vào sân khấu này thì tương lai sẽ thành ngôi sao. Vì vậy, Minh Thuận là người mà tôi mang ơn” - nữ ca sĩ nói.

Phương Thanh xúc động nhắc lại kỉ niệm với cố nghệ sĩ Minh Thuận: 'Tôi mang ơn anh ấy!' - Ảnh 2
Tại chương trình, Phương Thanh tái hiện bản hit Nỗi đau ngọt ngào từng làm mưa làm gió và góp phần tạo nên tên tuổi của cố nghệ sĩ Minh Thuận

Phương Thanh tiếp tục nhắc lại kỉ niệm khó quên với người anh thân thiết rằng: "Thời điểm đó, tên tuổi của Minh Thuận - Nhật Hào rất lẫy lừng, chỉ cần được họ giới thiệu một tiếng thì sẽ như một bước đệm tuyệt vời cho ca sĩ trẻ như tôi phát triển sự nghiệp. Không chỉ ưu ái giới thiệu tôi vào nhà hát Hòa Bình mà bất kể MV nào anh Minh Thuận thực hiện cũng đều mời tôi tham gia cùng. Từng cái bím tóc hay đôi giày "khủng bố" của tôi đều được anh Minh Thuận mua cho.

Sau này khi tôi đã thân thiết hơn với anh Minh Thuận thì anh coi tôi như một người đồng nghiệp, một người em. Không chỉ thế, ở những show diễn thời điểm năm 2001 của tôi, trong vòng 1 tháng trời, mỗi ngày anh Minh Thuận đều chuẩn bị trang phục cho tôi...

Nhưng có một việc tôi đã giúp lại được anh Minh Thuận. Hễ có ai ăn hiếp, anh Minh Thuận đều mách tôi và tôi lập tức ra tay đòi lại công bằng cho anh.

Có lần anh Minh Thuận về mách tôi bị Hoàng Tuấn, bầu show của Đan Trường, ăn hiếp, tôi liền bảo: "Để đó em". Tôi gọi điện luôn cho anh Hoàng Tuấn trong chưa đầy 5 giây và bảo: "Alo anh Tuấn hả? Anh mà đụng vô Minh Thuận là đụng vô em nha. Em nói trước". Nói xong, tôi cúp máy, không cho người ta nói gì luôn".

Phương Thanh xúc động nhắc lại kỉ niệm với cố nghệ sĩ Minh Thuận: 'Tôi mang ơn anh ấy!' - Ảnh 3
“Ngày xưa, ca sĩ trẻ nào được giới thiệu vào sân khấu này thì tương lai sẽ thành ngôi sao. Vì vậy, Minh Thuận là người mà tôi mang ơn” - Phương Thanh nói.

Nghe đàn chị chia sẻ, ca sĩ Thiên Vương nhóm MTV cũng tiết lộ thêm: "Anh Minh Thuận không chỉ dẫn dắt đàn em nghệ sĩ trong nghề mà những người làm việc ở lĩnh vực khác cũng được anh tận tình chỉ bảo.

NTK Công Trí trước kia là một người chuyên thiết kế hình ảnh bìa cho các sản phẩm băng, đĩa cho nghệ sĩ. Anh Minh Thuận luôn luôn đốc thúc anh Công Trí là làm thiết đĩa, album cho anh ấy. Bởi vậy nên khởi điểm, anh Công Trí là làm cho anh Minh Thuận trước, và sau đó tên tuổi được nhiều người biết tới rồi trở thành người design đĩa rất nổi tiếng.

Con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang của anh Công Trí cũng được anh Minh Thuận đưa vào. Đến thời điểm hiện tại, chắc mọi người cũng biết anh Công Trí đã vươn xa tới cỡ nào rồi".

Phương Thanh xúc động nhắc lại kỉ niệm với cố nghệ sĩ Minh Thuận: 'Tôi mang ơn anh ấy!' - Ảnh 4
Phương Thanh và Minh Thuận có tình bạn tri kỷ suốt 20 năm

Minh Thuận sinh năm 1969. Từ đầu thập niên 90, Minh Thuận - Nhật Hào là đôi song ca ăn ý, được nhiều khán giả yêu thích qua các bài hát như: Chiếc thuyền nan, Cô bé dỗi hờn, Thất tình...

Khoảng năm 1996, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Minh Thuận - Nhật Hào bất ngờ tách nhóm. Con đường âm nhạc của Minh Thuận từ đó không thuận lợi. Anh chuyển hướng đóng phim truyền hình và điện ảnh. 

Năm 2016, Minh Thuận qua đời ở tuổi 47 vì ung thư phổi.

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