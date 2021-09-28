Anh 'Thiên Lôi' tung dòng trạng thái ẩn ý một 'đàn chị' nào đó đã nhận '138 lá đơn tố cáo', bản thân nắm rõ danh tính của 5 người?

Hậu trường 28/09/2021 08:18

Ca sĩ Minh Quân đã bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái với nội dung đầy ẩn ý. Hành động sau đó càng khiến dư luận xôn xao.

Thời gian gần đây, ồn ào xoay quanh câu chuyện sao kê tiền từ thiện của các nghệ sĩ đã trở thành chủ đề vô cùng hot và nhạy cảm được cư dân mạng đặc biệt quan tâm và đem ra "mổ xẻ". Giữa lùm xùm chưa có lối thoát, một nam ca sĩ nổi tiếng của Vbiz đã có động thái đầy khó hiểu trên mạng xã hội.

Cụ thể, vào trưa 27/9, ca sĩ Minh Quân đã bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái với nội dung đầy ẩn ý. Anh viết: "138 đơn tố cáo! Nhất chị!'".

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Bài đăng của ca sĩ Minh Quân - Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung ca sĩ Minh Quân chia sẻ, một "đàn chị" nào đó đã nhận được 138 lá đơn tố cáo. Mặc dù không gọi thẳng tên hay nhắc trực tiếp đến vụ việc gif nhưng bài viết vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM.

Netizen sau đó cũng đã "đoán già đoán non" người "chị" được Minh Quân nhắc đến và bình luận rầm rộ trên khắp các diễn đàn MXH. Tuy nhiên anh "Thiên Lôi" gần như không đáp trả mà chỉ lẳng lặng chỉnh sửa và lần rồi sau đó cho "bay màu" luôn bài viết. 

Dù vậy CĐM cũng chụp lại được một bình luận rất đáng ngờ, từ đây nhiều người liên tưởng tới ồn ào kiện tụng của nữ đại gia Bình Dương. Cụ thể, phía dưới bài đăng, Minh Quân còn ẩn ý thừa nhận biết danh tính của 5 nghệ sĩ kiện tụng còn 133 lá đơn còn lại thì tuyệt nhiên không biết của ai gửi.

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Bình luận của Minh Quân được CĐM chụp lại - Ảnh: Internet

Minh Quân sinh năm 1980, sở hữu vẻ ngời điển trai, nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng. Nam ca sĩ có album đầu tay vào năm 2001 mang tên Bước phiêu bồng. Bên cạnh đó, nhiều ca khúc của nam ca sĩ cũng được yêu thích như Dẫu có lỗi lầm, Nụ hôn nồng cháy, Dòng sông dĩ vãng…

Anh cũng khiến khán giải vô cùng yêu mến khi xuất hiện với vai diễn "Thiên Lôi" trong chương trình Táo Quân.

 

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