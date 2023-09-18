Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát tiếp tục bị soi chi tiết 'bơ đẹp' nhau tại một sự kiện, thực hư về tin đồn 'rạn nứt' tình cảm?

Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát tiếp tục gây chú ý khi đụng mặt nhau tại một sự kiện.

Đại Nghĩa từng gây chú ý khi vướng nghi vấn "trên mức tình bạn" với diễn viên Võ Tấn Phát. Thậm chí, có khoảng thời gian Võ Tấn Phát từng bị phát hiện nhiều chi tiết cho thấy đang sống cùng một nhà với đàn anh. Đại Nghĩa từng gây chú ý khi vướng nghi vấn "trên mức tình bạn" với diễn viên Võ Tấn Phát Sau đó, họ còn đồng hành cùng nhau trong các chuyến đi từ thiện, du lịch cùng hội bạn thân. Tuy nhiên, thời gian qua, cặp đôi bất ngờ ít xuất hiện chung và có những động thái được cho là dấu hiệu rạn nứt tình cảm.

Cả 2 có thời gian đồng hành cùng nhau trong các chuyến đi từ thiện, du lịch cùng hội bạn thân. Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc gây chú ý của Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát khi xuất hiện trong cùng một sự kiện vào ngày 16/9. Cả hai cùng tạo dáng ở thảm đỏ với thần thái rất tự tin nhưng khi đứng chung khung hình thì Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát lại khá hời hợt và gượng gạo. Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc gây chú ý của Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát khi xuất hiện trong cùng một sự kiện vào ngày 16/9 Thậm chí, khi Đại Nghĩa tiến đến hỏi gì đó thì Võ Tấn Phát chỉ trả lời ngắn gọn và cầm điện thoại lên quay chụp. Ngoài ra ở trên bục chụp ảnh, dù đứng gần nhau nhưng cả hai cũng không tương tác hay chụp chung. Động thái này khiến khán giả nghi ngờ tin đồn "rạn nứt" của 2 nghệ sĩ càng có cơ sở khẳng định.

Cả 2 bị netizen soi ra chi tiết tương tác với nhau khá gượng gạo, né tránh. Thậm chí, Võ Tấn Phát còn được cho là có hành động “bơ đẹp” nam MC Tuy nhiên, trước đó, trong một bài phỏng vấn với báo Thanh Niên, khi được hỏi thẳng về mối quan hệ tình cảm với đàn anh Đại Nghĩa, Võ Tấn Phát từng bộc bạch: "Tôi thấy mọi thứ đang bị một chiều, tin quen nhau do mọi người tự đồn, tin rạn nứt cũng vậy. Trong khi người trong cuộc là tôi và anh Đại Nghĩa chưa hề có động thái hay sự đính chính nào. Vì từ đầu cho tới cuối tất cả đều do mọi người đồn hết. Tôi và anh Nghĩa vẫn là anh em, bạn bè đồng nghiệp thân thiết, bình thường".

MC Đại Nghĩa ủng hộ quần áo, giúp đỡ 280 trẻ khó khăn trên cả nước MC Đại Nghĩa và nhiều nghệ sĩ khác như vợ chồng Trung vệ Quế Ngọc Hải, diễn viên Thanh Hương đã ủng hộ quần áo nhằm giúp đỡ 280 trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, Covid-19 trên cả nước.

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