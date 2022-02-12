Á khôi từng bị tước danh hiệu Nguyễn Thị Thành xuống tóc, ngỡ ngàng với diện mạo mới

Hậu trường 12/02/2022 18:16

Sau thời gian dài không lộ diện trước công chúng, Nguyễn Thị Thành khiến dân tình không nhận ra khi cắt phăng mái tóc dài nữ tính, trông rất tomboy.

Nguyễn Thị Thành từng là cái tên vướng hàng loạt lùm xùm trong nhiều cuộc thi sắc đẹp, bẵng đi một thời gian không còn xuất hiện trước truyền thông, mới đây người đẹp gốc Bắc Ninh khiến netizen phải dụi mắt nhiều lần mới nhận ra được vì hình ảnh hiện tại vô cùng lạ lẫm.

Á khôi từng bị tước danh hiệu Nguyễn Thị Thành xuống tóc, ngỡ ngàng với diện mạo mới - Ảnh 1
Nguyễn Thị Thành xuất hiện với mái tóc ngắn tomboy khiến dân tình bất ngờ

Sau hơn nửa năm không cập nhật gì trên mạng xã hội thì mới đây Nguyễn Thị Thành đăng tải hình ảnh tươi cười rạng rỡ và khoe thành tích IELTS 6.5 vừa mới đạt được. Theo đó, Nguyễn Thị Thành đã táo bạo cắt phăng mái tóc dài nữ tính của mình thay vào đó là "ngói mới" ngắn củn trông khá lạ lẫm.

Á khôi từng bị tước danh hiệu Nguyễn Thị Thành xuống tóc, ngỡ ngàng với diện mạo mới - Ảnh 2
Thời gian "ở ẩn" vừa qua, Nguyễn Thị Thành chăm chỉ luyện thi IELTS và đạt thành tích khả quan

Về việc "mất tích" trên mạng xã hội khá lâu, Nguyễn Thị Thành cho biết cô dành thời gian để tập trung học hành. Theo đó, người đẹp luyện thi Ielts và vừa trải qua kỳ thi với kết quả rất khả quan là 6.5. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thành còn hé lộ thời gian qua, cô phải chiến đấu với bệnh tật để giành lại sự sống. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Á khôi từng bị tước danh hiệu Nguyễn Thị Thành xuống tóc, ngỡ ngàng với diện mạo mới - Ảnh 3
Chân dài Bắc Ninh cho biết mình cũng phải chiến đấu với bệnh tật để giành lại sự sống khiến nhiều người bất ngờ

Nguyễn Thị Thành sinh năm 1996, là "gương mặt thân quen" của các cuộc thi nhan sắc, nhưng gặp nhiều thị phi hơn là may mắn. Năm 2015, người đẹp Bắc Ninh thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng không đạt thành tích. Năm 2016, Nguyễn Thị Thành thi The Face mùa đầu, trở thành một thành viên team Phạm Hương nhưng bỏ cuộc giữa chừng. Sau đó tại Hoa hậu Việt Nam 2016, ban tổ chức phát hiện cô trồng 8 cây răng sứ, vi phạm luật thi và làm giả giấy tờ liên quan nên Nguyễn Thị Thành bị loại khỏi cuộc thi.

Á khôi từng bị tước danh hiệu Nguyễn Thị Thành xuống tóc, ngỡ ngàng với diện mạo mới - Ảnh 4

Á khôi từng bị tước danh hiệu Nguyễn Thị Thành xuống tóc, ngỡ ngàng với diện mạo mới - Ảnh 5

Mái tóc dài thướt tha trước đây của Nguyễn Thị Thành

Á khôi từng bị tước danh hiệu Nguyễn Thị Thành xuống tóc, ngỡ ngàng với diện mạo mới - Ảnh 6

Á khôi từng bị tước danh hiệu Nguyễn Thị Thành xuống tóc, ngỡ ngàng với diện mạo mới - Ảnh 7

Nguyễn Thị Thành tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước

Scandal của Nguyễn Thị Thành thời điểm đó được xem như "cú phốt chấn động" trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt. Chưa dừng lại ở đó, năm 2017, Nguyễn Thị Thành tiếp tục đăng ký tham gia Hoa khôi Du lịch Việt Nam và cán đích với thành tích Á khôi 1. Tuy nhiên không lâu sau đó, scandal cũ khiến cô bị thu hồi danh hiệu Á khôi 1, đồng thời mất suất đại diện Việt Nam tham dự Miss Eco International 2017. Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng tuyên bố sẽ không cấp phép cho Nguyễn Thị Thành tham gia bất cứ đấu trường sắc đẹp quốc tế nào sau này.

Á khôi từng bị tước danh hiệu Nguyễn Thị Thành xuống tóc, ngỡ ngàng với diện mạo mới - Ảnh 8

Á khôi từng bị tước danh hiệu Nguyễn Thị Thành xuống tóc, ngỡ ngàng với diện mạo mới - Ảnh 9

Đạt Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam nhưng vì scandal trong quá khứ mà Nguyễn Thị Thành bị tước danh hiệu này

Bất chấp lệnh cấm từ Cục Nghệ thuật, người đẹp sinh năm 1996 vẫn lên đường sang Ai Cập tham dự Miss Eco International 2017. Mặc dù đoạt giải Á hậu 3 nhưng thành tích của cô không được Cục Nghệ thuật biểu diễn công nhận. Trở về Việt Nam, Nguyễn Thị Thành và ê-kíp bị phạt số tiền lên tới hơn 55 triệu đồng cho hành vi "thi chui".

Á khôi từng bị tước danh hiệu Nguyễn Thị Thành xuống tóc, ngỡ ngàng với diện mạo mới - Ảnh 10

Nguyễn Thị Thành cũng đoạt giải Á hậu 3 tại đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng không được công nhận

Khép lại lùm xùm và những đen đủi trong quá khứ, Nguyễn Thị Thành bất ngờ tái xuất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, ghi danh online nhưng không thấy xuất hiện sau đó. Từ đó tới nay, người đẹp sống khá kín tiếng, thi thoảng xuất hiện tại một vài sự kiện.

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