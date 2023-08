Showbiz Việt sắp có tin vui đầu năm: Bình An bật mí thời điểm làm đám cưới với Á hậu Phương Nga?

Dòng trạng thái của diễn viên Bình An được nhiều netizen đặt nghi vấn về thời điểm anh và Á hậu Phương Nga chính thức tổ chức đám cưới đang rất gần.

Là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt, diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga thời gian gần đây liên tục được người hâm mộ hối thúc chuyện cưới hỏi. Không để khán giả chờ lâu nữa, nam diễn viên mới đây đã bất ngờ "bật mí" về việc ngày cưới đang đến rất gần.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Bình An đã đăng hình ảnh của tình tứ của anh và Phương Nga kèm 2 câu thơ bỏ lỡ đầy ẩn ý. "Yêu cây, quả kết là mình tưới. Yêu em, qua tết là mình...", Bình An chia sẻ.

Bên dưới bình luận, nhiều netizen không khỏi bán tin bán nghi bởi với vần "ươi" mà Bình An sử dụng trong câu thơ của mình thì chỗ trống mà nam diễn viên bỏ lỡ chính là chữ "cưới". Đây được xem là "tín hiệu" mà Bình An bật mí việc sau Tết là anh sẽ tổ chức đám cưới. Nhiều khán giả cũng đã bình luận chúc mừng hạnh phúc và đề cập đến ngày cưới của Bình An và Phương Nga.

Bộ ảnh cưới được thực hiện trước đó của cặp đôi (Ảnh: FBNV)

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, trên Facebook của Bình An và Phương Nga thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình tứ, ngọt ngào bên cạnh nhau. Nam diễn viên cũng đã chia sẻ hình ảnh đưa nàng Á hậu về quê ra mắt gia đình khiến nhiều fan rần rần hối thúc cặp đôi sớm về chung một nhà.

Trước đó và giữa tháng 1/2022, Bình An cũng thông báo tin vui bằng việc đăng ảnh khoe nhà mới mà anh đang trong quá trình hoàn thiện. Trong ảnh còn có sự xuất hiện của Phương Nga. Chính vì vậy nhiều người cho rằng cả hai đăng chăm chút cho không gian riêng và họ đã về chung một nhà, sau khi về chung nhà cả hai sẽ làm đám cưới.

Á hậu Phương Nga về quê Bình An đón Tết nhưng sao bộ váy quen quen giống năm ngoái thế này! Đăng ảnh cùng mẹ chồng tương lai ngồi bóc bưởi nhưng Á hậu Phương Nga bị soi mặc trang phục giống năm ngoái. Không những thế, Bình An còn tiết lộ câu nói ẩn ý dường như bức ảnh chụp đã lâu nhưng nay mới công bố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/showbiz-viet-sap-co-tin-vui-dau-nam-binh-an-bat-mi-thoi-diem-lam-dam-cuoi-voi-a-hau-phuong-nga-449391.html