Á hậu Phương Nhi tiết lộ bí quyết sở hữu làn da trắng phát sáng khiến nhiều người mê mẩn

Hậu trường 27/09/2022 14:47

Á hậu Phương Nhi được cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp ưu ái với nhiều danh xưng như: thần tiên tỷ tỷ hay Á hậu có mặt mộc đẹp nhất.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Hiện tại, cô đang theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Phương Nhi là á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Người đẹp 10x nhận được nhiều lời ngợi khen cho nét đẹp thanh thuần, nhẹ nhàng kiểu "thần tiên tỷ tỷ". 

Á hậu Phương Nhi tiết lộ bí quyết sở hữu làn da trắng phát sáng khiến nhiều người mê mẩn - Ảnh 1
Á hậu Phương Nhi sở hữu vẻ đẹp thanh thuần tựa sương mai. ẢNh: FBNV

Không chỉ có gương mặt đẹp như thiên thần, Á hậu Phương Nhi còn gây trầm trồ với làn da trắng mịn không tì vết và mái tóc dài óng ả. Chính vì thế mà khán giả rất tò mò không biết người đẹp Gen Z có bí quyết nào đặc biệt để chăm da dưỡng tóc hiệu quả hay không.

Á hậu Phương Nhi tiết lộ bí quyết sở hữu làn da trắng phát sáng khiến nhiều người mê mẩn - Ảnh 2
Người đẹp 10X sở hữu làn da trắng phát sáng khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: FBNV

Mới đây, Phương Nhi có trả lời câu hỏi của người hâm mộ trên Instagram story. Cụ thể, á hậu tiết lộ để chăm sóc da cơ thể cô chú ý đến việc tẩy da chết body bằng cà phê, sau đó dùng sữa tắm, thoa lên sữa dưỡng thể rồi cuối cùng kem dưỡng ẩm cho da. Tất nhiên là Phương Nhi cũng không thể quên kem chống nắng dạng xịt để bảo vệ da khi hoạt động ngoài trời.

Á hậu Phương Nhi tiết lộ bí quyết sở hữu làn da trắng phát sáng khiến nhiều người mê mẩn - Ảnh 3
Á hậu Phương Nhi tiết lộ bí quyết sở hữu làn da trắng phát sáng khiến nhiều người mê mẩn - Ảnh 4
Phương Nhi cho biết, chu trình làm đẹp của cô không quá phức tạp, tuy nhiên không thể thiếu bước. Ảnh: FBNV

 

Á hậu Phương Nhi tiết lộ bí quyết sở hữu làn da trắng phát sáng khiến nhiều người mê mẩn - Ảnh 5
Những sản phẩm làm đẹp của Phương Nhi khá phổ biến, từ cao cấp đến bình dân. Thế nên, hội chị em có thể áp dụng theo. Ảnh: FBNV

Hầu hết mọi người chỉ tẩy da chết cho da mặt mà quên đi những phần còn lại của cơ thể. Đây chính là lý do làm cho tế bào da chết trên cơ thể không được loại bỏ, dẫn tới cánh tay, khuỷu tay, hay chân,... trông xỉn màu, không đều màu và già hơn so với độ tuổi. Vì vậy tẩy da chết cho cơ thể rất quan trọng và là một trong những bước không thể bỏ qua. 

Tẩy tế bào chết cho cơ thể sẽ giúp cho làn da trở nên mềm mại, mịn màng và trẻ hóa hơn. Bên cạnh đó, việc này cũng có thể giúp loại bỏ lông mọc ngược và loại bỏ tạp chất. Ngoài ra, nó cũng có thể kích thích sản xuất collagen giúp làn da luôn săn chắc và rạng rỡ.

Một lợi ích khác của việc tẩy da chết toàn thân là nó có thể cải thiện hiệu quả của các phương pháp điều trị tại chỗ. Ví dụ như nếu tẩy da chết trước khi thoa kem, kem sẽ thẩm thấu sâu hơn thay vì đọng lại trên bề mặt. Ngoài ra, trong quá trình tẩy tế bào chết toàn thân, massage da cũng là một cách tuyệt vời để thư giãn khi đang mệt mỏi hoặc căng thẳng, giúp lưu thông tuần hoàn tốt hơn.

Á hậu Phương Nhi tiết lộ bí quyết sở hữu làn da trắng phát sáng khiến nhiều người mê mẩn - Ảnh 6
Á hậu Phương Nhi tiết lộ bí quyết sở hữu làn da trắng phát sáng khiến nhiều người mê mẩn - Ảnh 7
Để sở hữu làn da như Phương Nhi, chị em phụ nữ nên chú trọng đến những bước cơ bản. Đặc biệt, không được quên tẩy da chết nhé! Ảnh: FBNV

Sữa tắm làm sạch da cũng vô cùng quan trọng. Để các bước chăm sóc da được hiệu quả thì việc làm sạch cần được chú trọng. Nếu tẩy da chết không thể thực hiện hàng ngày thì dùng sữa tắm lại khác. Bạn nên sử dụng nước ẩm để tắm giúp lỗ chân lông giãn nở từ đó nâng cao hiệu quả làm sạch. 

Tiếp đó, bước body lotion, body cream sẽ giúp bổ sung dưỡng chất cho da, cấp ẩm để da hồng hào, mềm mại tự nhiên. Ngoài ra, không thể bỏ qua bước kem chống nắng, bởi đây chính là “chìa khóa” quyết định việc bạn có sở hữu làn da đẹp hay không. Bởi lẽ nếu không thoa kem chống nắng, thì ngày qua ngày làn da của bạn sẽ phải chịu những tác nhân gây hại từ tia UV, môi trường ô nhiễm, khói bụi… Dẫn đến tình trạng da bị mụn, lão hóa sớm, sạm nám tàn nhang hoặc thậm chí là ung thư da.

Quan trọng nhất là công thức làm đẹp của Á hậu Phương Nhi khá đơn giản, không quá cầu kỳ, phức tạp. Thêm vào đó, Phương Nhi còn dùng những loại mỹ phẩm khá phổ biến, được nhiều thương hiệu sản xuất nên mọi người có thể dễ dàng áp dụng theo.

 

Thước ảnh cưới đẹp như phim của Á hậu Phương Nga và Bình An khiến dân tình mê mẩn, hồi hộp chờ đón đám cưới thế kỷ sắp diễn ra

Thước ảnh cưới đẹp như phim của Á hậu Phương Nga và Bình An khiến dân tình mê mẩn, hồi hộp chờ đón đám cưới thế kỷ sắp diễn ra

Những bức ảnh cưới đẹp miễn chê của cặp đôi ngay lập tức gây "bão" mạng xã hội và nhận được một lượng like cực "khủng".

Xem thêm
Từ khóa:   Á hậu Phương Nhi Phương Nhi làm đẹp dưỡng da

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh