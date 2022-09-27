Á hậu Phương Nhi tiết lộ bí quyết sở hữu làn da trắng phát sáng khiến nhiều người mê mẩn

Không chỉ có gương mặt đẹp như thiên thần, Á hậu Phương Nhi còn gây trầm trồ với làn da trắng mịn không tì vết và mái tóc dài óng ả. Chính vì thế mà khán giả rất tò mò không biết người đẹp Gen Z có bí quyết nào đặc biệt để chăm da dưỡng tóc hiệu quả hay không.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Hiện tại, cô đang theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Phương Nhi là á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Người đẹp 10x nhận được nhiều lời ngợi khen cho nét đẹp thanh thuần, nhẹ nhàng kiểu "thần tiên tỷ tỷ".

Mới đây, Phương Nhi có trả lời câu hỏi của người hâm mộ trên Instagram story. Cụ thể, á hậu tiết lộ để chăm sóc da cơ thể cô chú ý đến việc tẩy da chết body bằng cà phê, sau đó dùng sữa tắm, thoa lên sữa dưỡng thể rồi cuối cùng kem dưỡng ẩm cho da. Tất nhiên là Phương Nhi cũng không thể quên kem chống nắng dạng xịt để bảo vệ da khi hoạt động ngoài trời.

Những sản phẩm làm đẹp của Phương Nhi khá phổ biến, từ cao cấp đến bình dân. Thế nên, hội chị em có thể áp dụng theo. Ảnh: FBNV

Hầu hết mọi người chỉ tẩy da chết cho da mặt mà quên đi những phần còn lại của cơ thể. Đây chính là lý do làm cho tế bào da chết trên cơ thể không được loại bỏ, dẫn tới cánh tay, khuỷu tay, hay chân,... trông xỉn màu, không đều màu và già hơn so với độ tuổi. Vì vậy tẩy da chết cho cơ thể rất quan trọng và là một trong những bước không thể bỏ qua.

Tẩy tế bào chết cho cơ thể sẽ giúp cho làn da trở nên mềm mại, mịn màng và trẻ hóa hơn. Bên cạnh đó, việc này cũng có thể giúp loại bỏ lông mọc ngược và loại bỏ tạp chất. Ngoài ra, nó cũng có thể kích thích sản xuất collagen giúp làn da luôn săn chắc và rạng rỡ.

Một lợi ích khác của việc tẩy da chết toàn thân là nó có thể cải thiện hiệu quả của các phương pháp điều trị tại chỗ. Ví dụ như nếu tẩy da chết trước khi thoa kem, kem sẽ thẩm thấu sâu hơn thay vì đọng lại trên bề mặt. Ngoài ra, trong quá trình tẩy tế bào chết toàn thân, massage da cũng là một cách tuyệt vời để thư giãn khi đang mệt mỏi hoặc căng thẳng, giúp lưu thông tuần hoàn tốt hơn.

Để sở hữu làn da như Phương Nhi, chị em phụ nữ nên chú trọng đến những bước cơ bản. Đặc biệt, không được quên tẩy da chết nhé! Ảnh: FBNV

Sữa tắm làm sạch da cũng vô cùng quan trọng. Để các bước chăm sóc da được hiệu quả thì việc làm sạch cần được chú trọng. Nếu tẩy da chết không thể thực hiện hàng ngày thì dùng sữa tắm lại khác. Bạn nên sử dụng nước ẩm để tắm giúp lỗ chân lông giãn nở từ đó nâng cao hiệu quả làm sạch.

Tiếp đó, bước body lotion, body cream sẽ giúp bổ sung dưỡng chất cho da, cấp ẩm để da hồng hào, mềm mại tự nhiên. Ngoài ra, không thể bỏ qua bước kem chống nắng, bởi đây chính là “chìa khóa” quyết định việc bạn có sở hữu làn da đẹp hay không. Bởi lẽ nếu không thoa kem chống nắng, thì ngày qua ngày làn da của bạn sẽ phải chịu những tác nhân gây hại từ tia UV, môi trường ô nhiễm, khói bụi… Dẫn đến tình trạng da bị mụn, lão hóa sớm, sạm nám tàn nhang hoặc thậm chí là ung thư da.

Quan trọng nhất là công thức làm đẹp của Á hậu Phương Nhi khá đơn giản, không quá cầu kỳ, phức tạp. Thêm vào đó, Phương Nhi còn dùng những loại mỹ phẩm khá phổ biến, được nhiều thương hiệu sản xuất nên mọi người có thể dễ dàng áp dụng theo.