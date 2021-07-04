Á hậu Mỹ Nhân công khai từ mặt mẹ ruột, lần đầu tiết lộ góc khuất trở thành 'công cụ trả nợ' trong suốt 10 năm

Theo lời Trương Mỹ Nhân, cô bắt đầu kiếm tiền từ năm 16 tuổi và trả nợ cho mẹ được 10 năm, nhưng bà vẫn chứng nào tật nấy, hứa dừng lại rồi tiếp tục nói dối con cái để tham gia vào các canh bạc, lô đề.

Chiều ngày 3/7, trên trang Facebook của mình, người mẫu, diễn viên kiêm Á hậu Trương Mỹ Nhân đã có một bài viết dài chia sẻ về tình cảnh nợ nần của gia đình cô mà cụ thể là bắt nguồn từ người mẹ vì trót mê "kiếp đỏ đen".

Những lần trước khi tôi trả cho bà ấy thề thốt van xin hứa hẹn đủ điều xong sau khi tôi trả nợ cho bà ấy rồi thì bà ấy lại quay ngoắt thái độ với tôi, rồi lại tiếp tục đi suốt ngày chả biết đi đâu hỏi thì mắng ngược lại tôi và hờn giận trách móc!"- Á hậu cho biết.

"Hiện tôi vẫn phải trả nợ ngân hàng 300 triệu cho món nợ cách đây 3-4 năm (trả góp 10 năm trả 4triệu/tháng. Tôi vừa trả gần 200 triệu cách đây chưa được 4 tháng vẫn đang giai đoạn góp trả dần! Nhưng đó chỉ là con số mẹ nói với tôi thôi! Còn số nợ thật phải lên đến gần 1 tỷ đồng chỉ trong vòng nửa năm qua! Mẹ tôi có vay mượn hết người này đến người kia trong dòng họ tôi để trả mà đến bây giờ vỡ ra tôi mới biết.

Bài viết của Mỹ Nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Đến nay, có lẽ vì quá tuyệt vọng, chân dài nhắn nhủ các chủ nợ đừng cho bà ấy mượn tiền vì nghĩ cô giàu có và là người nổi tiếng. Tất cả những gì cô muốn hiện tại là được sống, được làm việc và không phải trở thành công cụ trả nợ cho mẹ.

"Nếu các vị cho mượn vì danh tiếng của tôi, vì tôi làm nghệ thuật sợ nhục, tôi làm nghề này có tiền lắm thì các vị sai rồi! Tôi bây giờ không còn biết nhục gì cả vì 10 năm qua bà ấy đã rèn luyện cho mặt tôi chai lì rồi! Tôi cũng không có giàu đâu vì tôi cũng chẳng cặp với đại gia và hiện tại 10 năm làm nghề tôi cũng chẳng có gì cả vì làm được bao nhiêu tiền cũng đưa bà ấy để trả nợ hết. Tôi cũng muốn được sống, cũng cần làm việc cũng muốn tương lai tốt đẹp chứ không phải sống để làm công cụ trả nợ cho 1 người mẹ như vậy!" - Á hậu cho biết.

Cuối bài viết, Trương Mỹ Nhân cô cho biết bản thân từ đây sẽ xem mẹ "như đã mất", nếu ai cho mẹ cô mượn tiền thì hãy tìm bà ấy đòi lại, không liên quan đến gia đình cô nữa.

"Tim tôi bây giờ đóng lại rồi, tôi sẽ coi như mẹ tôi đã mất nên mọi người đừng hỏi tôi về bà ấy nữa! Các chủ nợ nếu cho bà ấy mượn tiền thì xin các vị gặp trực tiếp và tìm bà ấy mà đòi chứ đừng tìm tôi và gia đình nữa" - Á hậu viết trên trang cá nhân.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều người nổi tiếng thân thiết đã để lại bình luận thương cảm cho người đẹp cũng như động viên cô cố gắng vượt qua khó khăn.