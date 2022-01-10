Á hậu Hoàng My tự 'chẩn bệnh', dự đoán mắc biến chủng Omicron vì loạt triệu chứng 'đáng ngờ'

Hậu trường 10/01/2022 08:51

Sau gần 5 ngày thông báo nhiễm COVID-19, mới đây á hậu Hoàng My đã có những chia sẻ mới về tình trạng sức khỏe của bản thân.

Mới đây, sau khi trở về Việt Nam, thông tin Kim Duyên nhiễm COVID-19 đã khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Đáng chú ý hơn khi nàng hậu đã tiếp xúc gần với khá nhiều người đẹp nổi tiếng khác như H'hen Niê, Hoàng My, Mâu Thuỷ, Hương Ly,...

Ngay sau đó, hôm 6/1, Hoàng My đã có kết quả dương tính với COVID-19. Thông báo tới người hâm mộ, cô viết: "My xin nghỉ dưỡng mấy ngày bẻ cổ con virus xong rồi My sẽ chiến tiếp với các dự án ạ".

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Á hậu Hoàng My thông báo nhiễm bệnh hôm 6/1 - Ảnh: FBNV

Đến nay, sau gần 5 ngày cách ly, điều trị tại nhà, sức khỏe của á hậu cũng không có thay đổi nhiều. Vì đã tiêm đầy đủ vaccine nên nàng hậu chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ. Cô chia sẻ: "Có bầu được 4 ngày. Nghe giang hồ đồn là 2 ngày đầu sốt mỏi mệt, ngày 3 mất mùi, ngày 4 mất vị, mà sao mình vẫn ngửi được mùi mắm vậy? Làm 4 ngày nay mình ăn quá trời quá đất để lỡ mất vị.

Mình mạnh dạn đoán là mình đang mang chủng Omicron vì triệu chứng nhẹ, giống tiêm vaccine vậy hà. Nó còn nhẹ hơn những lần mình bị cảm thường nữa (tất nhiên một phần cũng do mình gánh lia lịa bằng xông hơi).

Có khi nào đây sẽ là cơ hội cho thế giới đạt được miễn dịch cộng đồng? Mình hết sức hy vọng".

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Sau gần 5 ngày điều trị, người đẹp cho hay sức khỏe vẫn ổn định - Ảnh: FBNV

Có lẽ vì sức khỏe không bị ảnh hưởng quá nhiều, nên Hoàng My vẫn chăm chỉ cập nhật hoạt động đời thường và tương tác với người hâm mộ. Bên dưới 1 bài viết, cô còn hài hước tiết lộ sau khi nhiễm COVID-19, bản thân đã ngủ nhiều hơn trước đó. 

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Hoàng My có 'triệu chứng LẠ' sau khi dương tính với COVID-19 - Ảnh chụp màn hình

Được biết, vào tháng 12/2021 vừa qua, Á hậu Hoàng My cùng một số người bạn đã tới Israel hỗ trợ Kim Duyên tham dự cuộc thi Miss Universe 2021.

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nàng hậu hỗ trợ Kim Duyên tại đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: Internet

Sau khi cuộc thi Miss Universe 2021 kết thúc, Hoàng My cùng Kim Duyên đã tới Dubai dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO Dubai, trình diễn áo dài Việt Nam ở chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận. sau khi về nước, Kim Duyên xác nhận nhiễm COVID-19 và có tiếp xúc gần với nhiều người đẹp đình đám.

Kim Duyên mắc COVID-19: Hoàng My từ F1 thành F0, H'Hen Niê vừa nhận kết quả test PCR

Kim Duyên mắc COVID-19: Hoàng My từ F1 thành F0, H'Hen Niê vừa nhận kết quả test PCR

Sau khi Kim Duyên thông báo nhiễm COVID-19 hôm 5/1, sáng nay, trên trang cá nhân, á hậu Hoàng My có bài đăng tiết lộ bản thân đã tiến hành test nhanh sau khi có những biểu hiện đáng ngờ và nhận kết quả dương tính.

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Từ khóa:   á hậu Hoàng My Hoàng My nhiễm COVID-19 Omicron

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