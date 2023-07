Mới đây, sau khi trở về Việt Nam, thông tin Kim Duyên nhiễm COVID-19 đã khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Đáng chú ý hơn khi nàng hậu đã tiếp xúc gần với khá nhiều người đẹp nổi tiếng khác như H'hen Niê, Hoàng My, Mâu Thuỷ, Hương Ly,...

Ngay sau đó, hôm 6/1, Hoàng My đã có kết quả dương tính với COVID-19. Thông báo tới người hâm mộ, cô viết: "My xin nghỉ dưỡng mấy ngày bẻ cổ con virus xong rồi My sẽ chiến tiếp với các dự án ạ".