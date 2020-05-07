5 năm sau ngày cưới, nghệ sĩ Tự Long bất ngờ xin lỗi vợ kém 12 tuổi vì điều này

Hậu trường 07/05/2020 13:53

Tổ ấm hạnh phúc của nghệ sĩ Tự Long bên vợ con khiến mọi người ngưỡng mộ. Sau 5 năm "về chung nhà", vợ chồng anh đã có với nhau 2 nhóc tỳ đáng yêu.

NSND Tự Long là gương mặt vô cùng quen thuộc với công chúng. Anh được yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên, pha lẫn sự dí dỏm nhưng không kém phần sâu sắc. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của nghệ sĩ Tự Long cũng được mọi người chú ý. Anh từng đổ vỡ một cuộc hôn nhân trước khi xây dựng tổ ấm viên mãn như hiện tại.

Năm 2015, nghệ sĩ hài được mọi người chúc phúc khi xây dựng hạnh phúc mới bên bà xã Minh Nguyệt. Được biết, vợ Tự Long kém anh 12 tuổi và là giảng viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

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Nghệ sĩ Tự Long sống hạnh phúc bên vợ thứ 2 Minh Nguyệt - Ảnh: FB
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5 năm chung sống, họ có với nhau 2 con gái xinh xắn - Ảnh: FB

Mới đây, Tự Long nhận được sự quan tâm của mọi người khi chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ con nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Anh hạnh phúc viết: "5 năm ngày cưới! 7/5/2015. Cảm ơn em đã đến bên anh". Nhân đây, nam danh hài bất ngờ gửi lời xin lỗi vợ: "Xin lỗi em vì anh biến em thành người phụ nữ của gia đình! Yêu em và con nhiều lắm!".

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Dù bận rộn, Tự Long luôn dành thời gian bên cạnh vợ con - Ảnh: FB
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Minh Nguyệt được khen bởi vẻ ngoài xinh đẹp, khả ái - Ảnh: FB

Bài viết của Tự Long khiến mọi người xúc động vì tình yêu anh dành cho vợ. Nhiều đồng nghiệp và khán giả thể hiện sự ngưỡng mộ trước tình cảm mặn nồng của vợ chồng nghệ sĩ sau 5 năm chung sống.

MC Thành Trung chúc mừng: "Nhanh quá, chúc gia đình anh mình mãi hạnh phúc". Diễn viên Vân Dung ngưỡng mộ: "Hạnh phúc ngọt ngào quá! Chúc mừng gia đình Táo nhỏ nhé"...

Hiếm lắm NSND Tự Long mới khoe ảnh bên mẹ ruột, ngoài 70 bà vẫn trẻ đẹp bất ngờ

Hiếm lắm NSND Tự Long mới khoe ảnh bên mẹ ruột, ngoài 70 bà vẫn trẻ đẹp bất ngờ

Nhân dịp sinh nhật mẹ ruột, nghệ sĩ Tự Long chia sẻ hình ảnh cùng dòng tâm sự xúc động gửi đến đấng sinh thành.

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Từ khóa:   Tự Long NSND Tự Long vợ Tự Long

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