Bật mí về người vợ thứ 2 của nghệ sĩ Tự Long, là giảng viên xinh đẹp, hiền dịu

Hậu trường 29/02/2020 16:57

Sau khi đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, nghệ sĩ Tự Long xây dựng hạnh phúc mới bên bà xã Minh Nguyệt. Sau 5 năm chung sống, cặp đôi có 2 con xinh xắn.

Tự Long là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước. Có thể nói, anh là một trong số những nghệ sĩ gạo cội của miền Bắc gặt hái được nhiều thành công trong cả lĩnh vực diễn xuất và hài kịch. Sự nghiệp thành công là vậy, nhưng ít ai biết rằng đường tình duyên của nghệ sĩ Tự Long lại khá trắc trở.

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Sau hào quang, ngoài đời Tự Long là một người chồng tâm lý, người cha mẫu mực của các con - Ảnh: FB

Trước khi đến với người vợ hiện tại, nam nghệ sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 2012. 3 năm sau, anh tìm được hạnh phúc mới bên bà xã Minh Nguyệt. Vợ NSND Tự Long là giảng viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Hà Nội, nhỏ hơn anh một giáp.

Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, hiền dịu. Dù có chồng là nghệ sĩ đắt show nhất nhì làng hài phía Bắc, nhưng Minh Nguyệt rất bình dị. Bà mẹ 2 con hiếm khi khoe túi xách, giày dép hàng hiệu hay check-in sống ảo ở những nơi sang chảnh.

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Nhan sắc của vợ Tự Long sau 2 lần sinh nở được mọi người ngợi khen - Ảnh: FB

“Gia đình tôi thường có những niềm vui bên nhau rất đơn giản như cùng đi chợ, đi mua sắm hoặc có thể chỉ là đi mua bỉm cho con, rồi những buổi sinh nhật, kỉ niệm tại nhà”, cô chia sẻ về niềm hạnh phúc bình dị của mình.

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Sau 5 năm chung sống, cặp đôi có hai con đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: FB

Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, dù là người của công chúng nhưng Tự Long vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Thế nhưng thỉnh thoảng, Tự Long vẫn đăng tải một vài khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ. Tuy hành động nhỏ nhưng đủ để cho mọi người thấy tình yêu của anh dành cho vợ lớn đến thế nào.

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Từ khóa:   Tự Long NSND Tự Long vợ Tự Long

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