5 năm làm con nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường từ cậu bé gầy đét, đen nhẻm thay đổi ‘chóng mặt’ như thế nào?

Là một trong những ca sĩ nhí nổi bật sau cuộc thi âm nhạc Việt, lại được nghệ sĩ lớn như Phi Nhung đỡ đầu, cư dân mạng tò mò cuộc sống của Hồ Văn Cường đã thay đổi như thế nào sau 5 năm.

Hồ Văn Cường từng là một cậu bé vô cùng tài năng và xứng đáng đoạt giải Quán quân tại cuộc thi VietNam Idol Kids 2016. Với giọng ca đầy truyền cảm, ai nấy đều phải ngạc nhiên và công nhận tài năng của cậu. Vậy nên, chiến thắng của Hồ Văn Cường năm đó được khán giả ủng hộ hết mình. Song song đó, cuộc thi này không chỉ giúp con đường nghệ thuật của Hồ Văn Cường bước sang trang mới, mà nơi đây còn giúp cậu bé có cơ hội gặp thần tượng của mình - ca sĩ Phi Nhung. Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình giọng ca nhí này, nữ ca sĩ đã quyết định nhận nuôi và tài trợ cho cậu bé ăn học đến năm 18 tuổi.

Sau gần 5 năm gắn bó với mẹ nuôi Phi Nhung, cuộc sống của Hồ Văn Cường đã khá giả hơn trước. Hiện tại, bố của Hồ Văn Cường làm bảo vệ còn mẹ thì làm tạp vụ trong quán chay do Phi Nhung làm chủ. Còn cậu bé thì thường ở nhà phụ gia đình. Đặc biệt, vào những ngày rảnh rỗi, cậu bé ra quán ăn chay của mẹ nuôi phụ chạy bàn, rửa bát hay quét dọn. Nam ca sĩ bày tỏ mình không ngại làm việc chân tay bởi từ nhỏ đã làm nhiều công việc nặng nhọc hơn thế. Bố mẹ ruột của Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV Nam ca sĩ thường ra quán của mẹ nuôi Phi Nhung để phụ giúp - Ảnh: Internet Ngoài việc theo đuổi đam mê về nghệ thuật, nam ca sĩ cũng rất tập trung vào việc học trên trường của mình. Và mẹ nuôi cũng luôn tạo điều kiện để phát triển trình độ học vấn của cậu con trai. Sợ Cường bị ảnh hưởng đến việc học nên Phi Nhung tiết lộ rằng cô chỉ đồng ý cho con trai nuôi của mình đi hát vào dịp cuối tuần. Bên cạnh các hoạt động ca hát, cậu còn theo mẹ nuôi đi làm từ thiện ở khắp các tỉnh, thành.

Việc học của Hồ Văn Cường rất được mẹ Phi Nhung quan tâm - Ảnh: FBNV Nam ca sĩ thường theo mẹ nuôi đi diễn ở khắp nơi vào dịp cuối tuần - Ảnh: FBNV Chính vì hay đi diễn cùng nhau nên tình mẹ con càng thắm thiết hơn - Ảnh: FBNV Riêng căn nhà dưới quê của giọng ca nhí này không mấy thay đổi. Được biết, loạt khoảnh khắc này chụp vào 4-5 năm trước, đây là lúc cậu bé chỉ mới bắt đầu nổi tiếng. Trong tương lai, con trai nuôi của nữ ca sĩ Phi Nhung chia sẻ rằng bản thân hiện đang cố gắng và nỗ lực hết mình với mong muốn kiếm được tiền mua nhà để về ở cùng bố mẹ ruột và chị gái của mình.

‘Văn phong khéo léo, lối viết mạch lạc’ trong tâm thư Hồ Văn Cường gửi Phi Nhung khiến CĐM nghi vấn có người ‘viết dùm’? Sau khi cư dân mạng ồn ào nghi vấn Phi Nhung nhận con nuôi để trục lợi cá nhân, Hồ Văn Cường đã viết tâm thư bênh vực mẹ nuôi nhưng lại bị soi ra tình tiết đáng ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-nam-lam-con-nuoi-phi-nhung-ho-van-cuong-tu-cau-be-gay-det-den-nhem-thay-doi-chong-mat-nhu-the-nao-408079.html