5 năm làm con nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường từ cậu bé gầy đét, đen nhẻm thay đổi ‘chóng mặt’ như thế nào?

Hậu trường 10/06/2021 09:29

Là một trong những ca sĩ nhí nổi bật sau cuộc thi âm nhạc Việt, lại được nghệ sĩ lớn như Phi Nhung đỡ đầu, cư dân mạng tò mò cuộc sống của Hồ Văn Cường đã thay đổi như thế nào sau 5 năm.

Hồ Văn Cường từng là một cậu bé vô cùng tài năng và xứng đáng đoạt giải Quán quân tại cuộc thi VietNam Idol Kids 2016. Với giọng ca đầy truyền cảm, ai nấy đều phải ngạc nhiên và công nhận tài năng của cậu. Vậy nên, chiến thắng của Hồ Văn Cường năm đó được khán giả ủng hộ hết mình.

Song song đó, cuộc thi này không chỉ giúp con đường nghệ thuật của Hồ Văn Cường bước sang trang mới, mà nơi đây còn giúp cậu bé có cơ hội gặp thần tượng của mình - ca sĩ Phi Nhung. Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình giọng ca nhí này, nữ ca sĩ đã quyết định nhận nuôi và tài trợ cho cậu bé ăn học đến năm 18 tuổi.

Sau gần 5 năm gắn bó với mẹ nuôi Phi Nhung, cuộc sống của Hồ Văn Cường đã khá giả hơn trước. Hiện tại, bố của Hồ Văn Cường làm bảo vệ còn mẹ thì làm tạp vụ trong quán chay do Phi Nhung làm chủ. Còn cậu bé thì thường ở nhà phụ gia đình. Đặc biệt, vào những ngày rảnh rỗi, cậu bé ra quán ăn chay của mẹ nuôi phụ chạy bàn, rửa bát hay quét dọn. Nam ca sĩ bày tỏ mình không ngại làm việc chân tay bởi từ nhỏ đã làm nhiều công việc nặng nhọc hơn thế. 

Ho Van Cuong 5 14
Bố mẹ ruột của Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV
Ho Van Cuong 5 13
Nam ca sĩ thường ra quán của mẹ nuôi Phi Nhung để phụ giúp - Ảnh: Internet

Ngoài việc theo đuổi đam mê về nghệ thuật, nam ca sĩ cũng rất tập trung vào việc học trên trường của mình. Và mẹ nuôi cũng luôn tạo điều kiện để phát triển trình độ học vấn của cậu con trai. Sợ Cường bị ảnh hưởng đến việc học nên Phi Nhung tiết lộ rằng cô chỉ đồng ý cho con trai nuôi của mình đi hát vào dịp cuối tuần. Bên cạnh các hoạt động ca hát, cậu còn theo mẹ nuôi đi làm từ thiện ở khắp các tỉnh, thành.

Ho Van Cuong 5 12
Việc học của Hồ Văn Cường rất được mẹ Phi Nhung quan tâm - Ảnh: FBNV
Ho Van Cuong 5 11
Nam ca sĩ thường theo mẹ nuôi đi diễn ở khắp nơi vào dịp cuối tuần - Ảnh: FBNV
Ho Van Cuong 5 10
Chính vì hay đi diễn cùng nhau nên tình mẹ con càng thắm thiết hơn - Ảnh: FBNV

Riêng căn nhà dưới quê của giọng ca nhí này không mấy thay đổi. Được biết, loạt khoảnh khắc này chụp vào 4-5 năm trước, đây là lúc cậu bé chỉ mới bắt đầu nổi tiếng.

Trong tương lai, con trai nuôi của nữ ca sĩ Phi Nhung chia sẻ rằng bản thân hiện đang cố gắng và nỗ lực hết mình với mong muốn kiếm được tiền mua nhà để về ở cùng bố mẹ ruột và chị gái của mình.

‘Văn phong khéo léo, lối viết mạch lạc’ trong tâm thư Hồ Văn Cường gửi Phi Nhung khiến CĐM nghi vấn có người ‘viết dùm’?

‘Văn phong khéo léo, lối viết mạch lạc’ trong tâm thư Hồ Văn Cường gửi Phi Nhung khiến CĐM nghi vấn có người ‘viết dùm’?

Sau khi cư dân mạng ồn ào nghi vấn Phi Nhung nhận con nuôi để trục lợi cá nhân, Hồ Văn Cường đã viết tâm thư bênh vực mẹ nuôi nhưng lại bị soi ra tình tiết đáng ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung ca sĩ Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 29 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36