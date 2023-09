3 tháng ở ẩn sau scandal lộ clip ‘nóng’, hot girl Trâm Anh đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: ‘Đừng ghét những gì bạn không hiểu’

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl Trâm Anh đã có động thái mới sau khoảng thời gian “ở ẩn” vì scandal lộ clip giường chiếu với bạn trai.

Tháng 4/2019, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip nhạy cảm của hot girl Trâm Anh và bạn trai. Scandal này đã khiến hình ảnh của nàng hot girl Hà thành trở nên xấu đi trong mắt công chúng. Những dự án phim ảnh và gameshow có sự xuất hiện của Trâm Anh đều bị nhà sản xuất cắt sóng trên truyền hình. Còn người đẹp thì tạm khóa trang cá nhân và “ở ẩn” suốt khoảng thời gian dài.

Cách đây vài tháng, hot girl Trâm Anh bị lộ clip 'nóng' trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây, hot girl Trâm Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý bằng tiếng Anh: “Don’t hate what you don’t understand. Everything happens for a reason” (Tạm dịch: Đừng ghét những gì bạn không hiểu. Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó).

Bài đăng mới nhất của Trâm Anh trên Instagram - Ảnh: Internet

Sau 3 tháng kể từ thời điểm lộ clip “nóng”, đây là động thái đầu tiên đánh dấu sự trở lại của hot girl Trâm Anh. Nhiều cư dân mạng cho rằng dòng trạng thái này của cô có ý muốn thanh minh cho scandal trước đây.

Người đẹp đã quay trở lại sau 3 tháng 'ở ẩn' - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Trâm Anh, nhiều dân mạng bày tỏ thái độ mỉa mai trước sự trở lại của nàng hot girl tai tiếng. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số người hâm mộ đã để lại bình luận khuyên cô nên mạnh mẽ để vượt qua sóng gió: “Cố lên em mọi chuyện qua rồi”; "Cố lên Trâm Anh ơi, quá khứ không quan trọng, quan trọng là sống tốt ở tương lai”…

