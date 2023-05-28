3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò

Đại gia – chân dài vẫn luôn là câu chuyện ồn ào không hồi kết của showbiz Việt. Số phận những mỹ nhân bước chân vào “hào môn” cũng mỗi người mỗi khác. Dù tài năng và sự nghiệp đang tỏa sáng nhưng 3 mỹ nhân: Hồ Ngọc Hà , Diễm Hương và Kim Tuyến quyết định lên xe hoa, sau đó nhanh chóng ''đường ai nấy đi'', người làm mẹ đơn thân, người ''trắng tay'' chẳng có gì.

Thế nhưng thực tế đầu năm 2015, khi tập đoàn Quốc Cường Gia Lai công bố báo cáo tình hình quản trị năm 2014 thì sự thật mới được phơi bày. Trên danh nghĩa, Hà Hồ vẫn là vợ Quốc Cường nhưng hai mẹ con cô không nắm bất cứ cổ phiếu nào, đồng nghĩa với việc khi ra đi, gia tài “khủng” nhất mà Hồ Ngọc Hà có được sẽ chỉ là cậu con trai Subeo – kết tinh tình cảm của cả 2 người.

Ngay từ những ngày đầu quen nhau, Hồ Ngọc Hà đã bị gắn mác là "đào mỏ" bởi bạn trai cô - Cường Đô-la vốn nổi tiếng với sở thích sưu tầm siêu xe và chi tiền cho các người đẹp không biết tiếc. Thậm chí, có tin đồn rằng, mẹ của Quốc Cường còn kịch liệt phản đối Hà Hồ bởi muốn “giữ gìn gia sản”.

Hồ Ngọc Hà làm mẹ đơn thân sau ly hôn

Tuy nhiên, hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai tin vào tình yêu. Năm 2017, Hồ Ngọc Hà gặp gỡ Kim Lý trên trường quay MV Cả một trời thương nhớ. Họ hóa thân thành cặp tình nhân yêu nhau say đắm từ đời trước.

Sau đó cả hai nhanh chóng ''phim giả tình thật'', công khai hẹn hò vào tháng 11 cùng năm. Đến năm 2020, Hồ Ngọc Hà mang thai với Kim Lý và sinh ra hai bé là Lisa, Lion, cùng thời điểm đó anh đã quyết định cầu hôn cô, cả hai có cuộc sống viên mãn như hiện tại đáng ngưỡng mộ.

Kim Lý xem Subeo như con ruột của mình

Hồ Ngọc Hà có cuộc tình đẹp với Kim Lý, cả hai có với nhau ''trái ngọt'' là Lisa và Lion

Kim Tuyến kết khi mới 19 tuổi, tan vỡ sau 3 năm

Quyết định lên xe hoa vào năm 19 tuổi, nữ diễn viên Kim Tuyến cũng trải qua tình cảnh tan vỡ chỉ sau 3 năm hôn nhân. Sau ly hôn, cô chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi nấng con gái, không ngại vất vả.

Diễn viên Kim Tuyến kết hôn năm 19 tuổi và chia tay sau 3 năm kết hôn

Nói về chuyện đã qua, Kim Tuyến cho biết cô và chồng cũ vốn là mối tình đầu của nhau. Thời điểm quyết định tiến đến hôn nhân, nữ diễn viên suy nghĩ khá đơn giản và cũng chưa đủ trải nghiệm để có thể gìn giữ, vun vén cho tổ ấm.

Sau ly hôn, Kim Tuyến nỗ lực xây dựng sự nghiệp và chăm sóc con gái khôn lớn. Tâm sự với khán giả, cô nói: “Tôi từng ly hôn và mang trong tâm thế là một người mẹ đơn thân. Dù có đau khổ ra sao tôi vẫn hiểu được, mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc nuôi dạy và chăm sóc cho con. Chính vì những suy nghĩ này mà tôi luôn cố gắng thay đổi bản thân, mạnh mẽ từng ngày để làm chỗ dựa vững chắc cho con, để bảo vệ con”.

Kim Tuyến hiện tại làm mẹ đơn thân nuôi dạy cô con gái trưởng thành

Hoa hậu Diễm Hương bị chồng bạo hành vì ghen tuông

Lưu Thị Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Sau khi giành ngôi vị cao nhất, người đẹp sinh năm 1990 đã trải qua khá nhiều biến động trong cuộc sống riêng. Trong đó phải kể đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Diễm Hương và đại gia Trường Chinh. Người đẹp từng khiến công chúng xót xa khi bị bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác.

Hoa hậu Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010

Đầu năm 2014, câu chuyện hôn nhân của Hoa hậu Diễm Hương bị báo chí phanh phui khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Theo đó, Diễm Hương kết hôn từ năm 2011, cô đã giấu kín tình trạng hôn nhân trong suốt 3 năm cho đến khi bị chồng đệ đơn ly hôn tại tòa án TPHCM.

Chia sẻ sau vụ ly hôn, Diễm Hương cho biết cô từng bị người chồng đại gia đánh đập. Cuộc hôn nhân của người đẹp kết thúc trong ồn ào mâu thuẫn giữa đôi bên.

Diễm Hương bị chồng cũ bạo hành vì ghen tuông, cô quyết định ly hôn sau 3 năm chung sống

May mắn cho đến ngày hôm nay, cô đã lấy lại được cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ 2 là huấn luyện viên thể hình trẻ tuổi và cậu con trai đáng yêu.

Khép lại cuộc hôn nhân ồn ào đầu tiên với đại gia, Diễm Hương tái hôn với người chồng thứ hai là Nguyễn Quang Huy (1983) vào năm 2015 và hạ sinh cậu con trai đầu lòng. Lần này, người bạn đời mà cô chọn là một người hết sức bình thường. Thậm chí khi lấy anh, cô chấp nhận cuộc sống ở nhà thuê, đi xe máy khi chồng mới đang trong giai đoạn bắt đầu lập nghiệp.