3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò

Hậu trường 28/05/2023 16:51

Có 3 mỹ nhân Việt quyết định lên xe hoa khi sự nghiệp đang tỏa sáng. Tuy nhiên, chuyện hôn nhân không viên mãn, kết thúc trong đau khổ, thậm chí ''trắng tay'' sau ly hôn.

Đại gia – chân dài vẫn luôn là câu chuyện ồn ào không hồi kết của showbiz Việt. Số phận những mỹ nhân bước chân vào “hào môn” cũng mỗi người mỗi khác. Dù tài năng và sự nghiệp đang tỏa sáng nhưng 3 mỹ nhân: Hồ Ngọc Hà, Diễm Hương và Kim Tuyến quyết định lên xe hoa, sau đó nhanh chóng ''đường ai nấy đi'', người làm mẹ đơn thân, người ''trắng tay'' chẳng có gì. 

Hồ Ngọc Hà ''trắng tay'' khi ly hôn với Cường Đô La 

Ngay từ những ngày đầu quen nhau, Hồ Ngọc Hà đã bị gắn mác là "đào mỏ" bởi bạn trai cô - Cường Đô-la vốn nổi tiếng với sở thích sưu tầm siêu xe và chi tiền cho các người đẹp không biết tiếc. Thậm chí, có tin đồn rằng, mẹ của Quốc Cường còn kịch liệt phản đối Hà Hồ bởi muốn “giữ gìn gia sản”. 

3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà kết hôn cùng Cường Đô La và bị gán mác là ''đào mỏ''

Thế nhưng thực tế đầu năm 2015, khi tập đoàn Quốc Cường Gia Lai công bố báo cáo tình hình quản trị năm 2014 thì sự thật mới được phơi bày. Trên danh nghĩa, Hà Hồ vẫn là vợ Quốc Cường nhưng hai mẹ con cô không nắm bất cứ cổ phiếu nào, đồng nghĩa với việc khi ra đi, gia tài “khủng” nhất mà Hồ Ngọc Hà có được sẽ chỉ là cậu con trai Subeo – kết tinh tình cảm của cả 2 người.

3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà làm mẹ đơn thân sau ly hôn 

Tuy nhiên, hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai tin vào tình yêu. Năm 2017, Hồ Ngọc Hà gặp gỡ Kim Lý trên trường quay MV Cả một trời thương nhớ. Họ hóa thân thành cặp tình nhân yêu nhau say đắm từ đời trước.

Sau đó cả hai nhanh chóng ''phim giả tình thật'', công khai hẹn hò vào tháng 11 cùng năm. Đến năm 2020, Hồ Ngọc Hà mang thai với Kim Lý và sinh ra hai bé là Lisa, Lion, cùng thời điểm đó anh đã quyết định cầu hôn cô, cả hai có cuộc sống viên mãn như hiện tại đáng ngưỡng mộ. 

3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 3
Kim Lý xem Subeo như con ruột của mình 
3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà có cuộc tình đẹp với Kim Lý, cả hai có với nhau ''trái ngọt'' là Lisa và Lion

Kim Tuyến kết khi mới 19 tuổi, tan vỡ sau 3 năm 

Quyết định lên xe hoa vào năm 19 tuổi, nữ diễn viên Kim Tuyến cũng trải qua tình cảnh tan vỡ chỉ sau 3 năm hôn nhân. Sau ly hôn, cô chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi nấng con gái, không ngại vất vả. 

3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 5
Diễn viên Kim Tuyến kết hôn năm 19 tuổi và chia tay sau 3 năm kết hôn 

Nói về chuyện đã qua, Kim Tuyến cho biết cô và chồng cũ vốn là mối tình đầu của nhau. Thời điểm quyết định tiến đến hôn nhân, nữ diễn viên suy nghĩ khá đơn giản và cũng chưa đủ trải nghiệm để có thể gìn giữ, vun vén cho tổ ấm.  

Sau ly hôn, Kim Tuyến nỗ lực xây dựng sự nghiệp và chăm sóc con gái khôn lớn. Tâm sự với khán giả, cô nói: “Tôi từng ly hôn và mang trong tâm thế là một người mẹ đơn thân. Dù có đau khổ ra sao tôi vẫn hiểu được, mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc nuôi dạy và chăm sóc cho con. Chính vì những suy nghĩ này mà tôi luôn cố gắng thay đổi bản thân, mạnh mẽ từng ngày để làm chỗ dựa vững chắc cho con, để bảo vệ con”.

3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 6
3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 7
3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 8
Kim Tuyến hiện tại làm mẹ đơn thân nuôi dạy cô con gái trưởng thành 

Hoa hậu Diễm Hương bị chồng bạo hành vì ghen tuông 

Lưu Thị Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Sau khi giành ngôi vị cao nhất, người đẹp sinh năm 1990 đã trải qua khá nhiều biến động trong cuộc sống riêng. Trong đó phải kể đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Diễm Hương và đại gia Trường Chinh. Người đẹp từng khiến công chúng xót xa khi bị bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác. 

3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 9
Hoa hậu Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010

Đầu năm 2014, câu chuyện hôn nhân của Hoa hậu Diễm Hương bị báo chí phanh phui khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Theo đó, Diễm Hương kết hôn từ năm 2011, cô đã giấu kín tình trạng hôn nhân trong suốt 3 năm cho đến khi bị chồng đệ đơn ly hôn tại tòa án TPHCM.

Chia sẻ sau vụ ly hôn, Diễm Hương cho biết cô từng bị người chồng đại gia đánh đập. Cuộc hôn nhân của người đẹp kết thúc trong ồn ào mâu thuẫn giữa đôi bên. 

3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 10
 Diễm Hương bị chồng cũ bạo hành vì ghen tuông, cô quyết định ly hôn sau 3 năm chung sống 

May mắn cho đến ngày hôm nay, cô đã lấy lại được cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ 2 là huấn luyện viên thể hình trẻ tuổi và cậu con trai đáng yêu.

Khép lại cuộc hôn nhân ồn ào đầu tiên với đại gia, Diễm Hương tái hôn với người chồng thứ hai là Nguyễn Quang Huy (1983) vào năm 2015 và hạ sinh cậu con trai đầu lòng. Lần này, người bạn đời mà cô chọn là một người hết sức bình thường. Thậm chí khi lấy anh, cô chấp nhận cuộc sống ở nhà thuê, đi xe máy khi chồng mới đang trong giai đoạn bắt đầu lập nghiệp.

3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 11 
3 mỹ nhân Việt nổi tiếng tài năng nhưng lận đận chuyện tình duyên, từng lỡ một lần 'đò - Ảnh 12
Diễm Hương tái hôn cùng chồng hiện tại là Nguyễn Quang Huy vào năm 2015, sau đó nhanh chóng hạ sinh con đầu lòng
Kim Tuyến thừa nhận là 'người thứ 3', vợ cũ Huy Khánh liền đăng đàn mắng thẳng mặt với lời lẽ tục tĩu gây nhiều tranh cãi

Kim Tuyến thừa nhận là 'người thứ 3', vợ cũ Huy Khánh liền đăng đàn mắng thẳng mặt với lời lẽ tục tĩu gây nhiều tranh cãi

Dòng trạng thái cực căng của vợ cũ Huy Khánh nhắm thẳng đến Kim Tuyến gây nhiều bàn tán dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Tuyến Hoa hậu Diễm Hương

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 47 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi