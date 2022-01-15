Trong nửa cuối năm 2021, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi liên tục nhận tin tang sự. Trong đó, vào ngày 7/10, bà Trần Thị Thêm – mẹ ruột của cô – đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 73 tuổi. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, mẹ cô qua đời tại nhà riêng sau một thời gian lâm bệnh nặng, sức khỏe đã tận dù được gia đình và các y bác sĩ chăm sóc tận tình. Sự ra đi của me ruột khiến cho Trịnh Kim Chi suy sụp.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải loạt ảnh về buổi lễ cúng thất 100 ngày. Được biết, buổi cúng thất được tổ chức tại nhà riêng của nữ nghệ sĩ với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Nữ diễn viên chắp tay quỳ trước di ảnh của mẹ, xót xa chia sẻ: "100 ngày chúng con không có mẹ".