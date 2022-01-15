Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trịnh Kim Chi đã chia sẻ loạt ảnh của buổi cúng thất 100 ngày cho mẹ ruột. Thần sắc của nữ nghệ sĩ khiến fan hâm mộ vô cùng xót xa và lo lắng.
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Trong nửa cuối năm 2021, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi liên tục nhận tin tang sự. Trong đó, vào ngày 7/10, bà Trần Thị Thêm – mẹ ruột của cô – đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 73 tuổi. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, mẹ cô qua đời tại nhà riêng sau một thời gian lâm bệnh nặng, sức khỏe đã tận dù được gia đình và các y bác sĩ chăm sóc tận tình. Sự ra đi của me ruột khiến cho Trịnh Kim Chi suy sụp.
Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã đăng tải loạt ảnh về buổi lễ cúng thất 100 ngày. Được biết, buổi cúng thất được tổ chức tại nhà riêng của nữ nghệ sĩ với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Nữ diễn viên chắp tay quỳ trước di ảnh của mẹ, xót xa chia sẻ: "100 ngày chúng con không có mẹ".
Sau 100 ngày mất người thân, gương mặt Trịnh Kim Chi lộ rõ vẻ buồn bã, tiều tụy khiến người hâm mộ của cô không khỏi xót xa. Nhiều người gửi lời động viên tới nữ nghệ sĩ, mong cô sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.
Trước đó,Trịnh Kim Chi từng tiết lộ, mẹ ruột cô vốn là một người rất nghiêm túc và đam mê công việc. Cô cũng được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bà. Trong dịp sinh nhật mẹ ruột vào tháng 8/2021, nữ nghệ sĩ từng bày tỏ trên trang cá nhân: "Lúc này, con không mong gì hơn là sức khỏe của mẹ. Con biết mẹ luôn mạnh mẽ và kiên cường. Con luôn bên mẹ, yêu mẹ và cùng mẹ vượt qua tất cả mẹ nhé".
Cũng trong năm 2021,nữ nghệ sĩ liên tục gặp mất mát lớn. Vào tháng 5, bố chồng cô qua đời ở tuổi 85. Đầu tháng 10, mẹ ruột cô qua đời vì bạo bệnh. Đến giữa tháng 12, mẹ chồng cô lại tiếp tục ra đi để lại nỗi đau chất chồng với gia đình nữ nghệ sĩ.