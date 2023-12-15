1 chị đẹp có khả năng bị loại ở vòng công diễn 3, là người từng gây xôn xao vì màn nhận xét "đầy bức xúc" về H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc

Hậu trường 15/12/2023 10:13

Cư dân mạng đang đồn đoán Quán quân của The X-Factor - Giang Hồng Ngọc có thể là một trong 3 chị đẹp bị loại ở vòng công diễn 3.

Sau khi tập 7 của show giải trí Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng vừa lên sóng, 4 chị đẹp của 4 đội nguy hiểm là đội trưởng Hà Kino, Phạm Lịch đội H'Hen Niê, Quỳnh Nga đội Ninh Dương Lan Ngọc và Thái Trinh đội Diệu Nhi đã nói lời tạm biệt với chương trình. 20 chị đẹp còn lại được thăng cấp và tiến thẳng vào công diễn 4.  Kết quả vòng thi tuần này tiếp tục trở thành đề tài bàn luận của netizen.

1 chị đẹp có khả năng bị loại ở vòng công diễn 3, là người từng gây xôn xao vì màn nhận xét 'đầy bức xúc' về H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc - Ảnh 1

1 chị đẹp có khả năng bị loại ở vòng công diễn 3, là người từng gây xôn xao vì màn nhận xét 'đầy bức xúc' về H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc - Ảnh 2

1 chị đẹp có khả năng bị loại ở vòng công diễn 3, là người từng gây xôn xao vì màn nhận xét 'đầy bức xúc' về H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc - Ảnh 3

1 chị đẹp có khả năng bị loại ở vòng công diễn 3, là người từng gây xôn xao vì màn nhận xét 'đầy bức xúc' về H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc - Ảnh 4
 Hà Kino, Phạm Lịch, Quỳnh Nga và Thái Trinh đã nói lời tạm biệt với chương trình sau khi tập 7 lên sóng.

Theo luật chơi từ format gốc của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng thì ở vòng công diễn 3 sắp diễn ra, chương trình tiếp tục loại 3 người. Cụ thể, luật chơi từ format gốc quy định như sau:

Sau vòng công diễn thứ 2, 3 người có mức độ yêu thích của người xem cao nhất và đội trưởng nhóm an toàn của vòng trước trở thành đội trưởng của 4 nhóm trong vòng này, vòng công diễn này chia thành 4 nhóm 5 người. Đồng thời trong vòng công diễn thứ 3 sẽ có thêm phần thi đấu cá nhân, mỗi nhóm cử một người đại diện tham gia, kết quả đấu cá nhân cộng với đấu nhóm để quyết định xếp hạng cuối cùng. Kết thúc công diễn 3, chương trình loại 3 người và cho 17 người đi tiếp vào vòng 4.

Hiện tại, trên các kênh truyền thông đều đồn đoán về danh tính 3 chị đẹp sẽ phải ra về ở vòng công diễn 3. Theo đó, Quán quân của The X-Factor - Giang Hồng Ngọc là 1 trong những cái tên sẽ dừng cuộc chơi sớm. Cụ thể, họ cho rằng Giang Hồng Ngọc không đi xa được bởi từ lâu đã không thấy cập nhật hình ảnh đi tập cho các vòng sau, ngoài ra trong khi các chị đẹp khác tập luyện cho vòng 4, vòng 5 thì Ngọc chỉ đăng hình chạy show lên Facebook cá nhân. Khi những tin đồn này rầm rộ, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối bởi cô nàng có giọng hát hay và tài năng nổi trội.

1 chị đẹp có khả năng bị loại ở vòng công diễn 3, là người từng gây xôn xao vì màn nhận xét 'đầy bức xúc' về H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc - Ảnh 5
 Quán quân của The X-Factor - Giang Hồng Ngọc là 1 trong những cái tên sẽ dừng cuộc chơi sớm.

Trước đó, Giang Hồng Ngọc trở thành tâm điểm gây tranh cãi trên các diễn đàn MXH khi có màn nhận xét "đầy bức xúc" về H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc. Cụ thể, trong đoạn clip do ekip sản xuất tung ra, Giang Hồng Ngọc đã bày tỏ: "H'Hen Niê, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi được vote rất cao. Nếu như việc này kéo dài, tôi không biết được rằng liệu khán giả có biết được sự cố gắng của tất cả mọi người còn lại không?".

1 chị đẹp có khả năng bị loại ở vòng công diễn 3, là người từng gây xôn xao vì màn nhận xét 'đầy bức xúc' về H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc - Ảnh 6
Trước đó, Giang Hồng Ngọc trở thành tâm điểm gây tranh cãi trên các diễn đàn MXH khi có màn nhận xét "đầy bức xúc" về H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc.

Chính câu nhận xét này đã khiến fan H'Hen Niê, Diệu Nhi hay Lan Ngọc cho rằng nữ ca sĩ đụng chạm đến thần tượng của mình. Tuy nhiên, Giang Hồng Ngọc đã nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng cô không hề có ý chỉ trích Diệu Nhi, H'Hen Niê hay Lan Ngọc. Khi trả lời phỏng vấn cho ekip sản xuất, Giang Hồng Ngọc nói rất nhiều, thế nhưng ekip sản xuất chỉ lấy 1 câu nói, bỏ những phần còn lại. Vậy nên mới có chuyện nghe qua lời chia sẻ từ Giang Hồng Ngọc, khán giả thấy cô có ý chỉ trích bất kỳ ai.

1 chị đẹp có khả năng bị loại ở vòng công diễn 3, là người từng gây xôn xao vì màn nhận xét 'đầy bức xúc' về H'Hen Niê, Diệu Nhi, Lan Ngọc - Ảnh 7
Giang Hồng Ngọc đã nhanh chóng lên tiếng giải thích sau drama cắt dựng gây tranh cãi của ekip sản xuất.

Nguyên văn được nữ ca sĩ nhận xét là: "H'Hen Niê, Diệu Nhi và Ninh Dương Lan Ngọc được bình chọn cao vì các bạn có một lượng khán giả nhất định. Điều đó không trách được, từng người đều rất vất vả. Chỉ là nếu như việc này kéo dài, tôi không biết liệu khán giả có biết được sự cố gắng của những người còn lại không. Tôi hy vọng qua các vòng công diễn, khán giả sẽ thấy được sự cố gắng của tất cả mọi người".

Giang Hồng Ngọc tiết lộ thêm: "Tôi có phản hồi và yêu cầu chương trình phải đăng đầy đủ đoạn phỏng vấn để tránh làm phiền các chị đẹp mà tôi nhắc tên và cả bản thân tôi".

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