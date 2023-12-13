Bị chê tơi tả sau màn công diễn 'Chị đẹp đạp gió', H'Hen Niê lên tiếng thừa nhận một điều?

Hậu trường 13/12/2023 14:01

H'Hen Niê nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên từ người hâm mộ.

"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" hiện là một trong những chương trình thu hút nhiều lượt theo dõi của khản giả. Vừa qua, sau tập công diễn thứ 2 của các chị đẹp, hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ là cái tên nhận nhiều ý kiến trái chiều, lời chê bai. 

Bị chê tơi tả sau màn công diễn 'Chị đẹp đạp gió', H'Hen Niê lên tiếng thừa nhận một điều? - Ảnh 1
 Vừa qua, sau tập công diễn thứ 2 của các chị đẹp, hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ là cái tên nhận nhiều ý kiến trái chiều, lời chê bai

Mới đây, trên trang cá nhân, H'Hen Niê đã chia sẻ có chia sẻ sau những đánh giá không tốt về phần biểu diễn của mình. Cô cho biết: "Em cảm ơn quý khán giả, em cảm ơn lời góp ý quý anh chị báo chí truyền thông thật nhiều. Đúng là tham gia chị đẹp, em thừa nhận là em yếu nhất nhất về mảng ca hát, nhảy, trình diễn trong tất cả các chị.

Em thật sự là được nhiều từ chương trình, được hàng ngày tập luyện, được làm điều mình nghĩ không bao giờ đụng đến, được vỡ lòng từ nhảy, hát… Em phải thừa nhận là em đang hạnh phúc vì những thay đổi nhỏ bé này của bản thân em. Em biết ơn tất cả các anh chị đã hỗ trợ, dạy em tất cả, và em biết ơn khán giả đã quan tâm chương trình nhiều như vậy...".

Bị chê tơi tả sau màn công diễn 'Chị đẹp đạp gió', H'Hen Niê lên tiếng thừa nhận một điều? - Ảnh 2
H'Hen Niê lên tiếng: "Em thừa nhận em yếu nhất về ca hát, nhảy, trình diễn trong tất cả các chị!"

Chia sẻ của H'Hen Niê nhận được nhiều sự chú ý, có cả động viên và chỉ trích. Một khán giả cho rằng hoa hậu cần biết chọn lọc chương trình để tham gia, đừng cố nhận lời để đánh bóng tên tuổi, nếu không ngày càng có nhiều anti fan.

Trước bình luận này, H'Hen Niê thẳng thắn nói tên và tuổi của cô khó đánh bóng. Việc tham gia chương trình là để khám phá sức mạnh trong con người cô. Cố gắng dùng hết sức thì mới biết và kết luận được năng lực của mình như thế nào.

Bị chê tơi tả sau màn công diễn 'Chị đẹp đạp gió', H'Hen Niê lên tiếng thừa nhận một điều? - Ảnh 3
H'Hen Niê thẳng thắn nói tên và tuổi của cô khó đánh bóng. Việc tham gia chương trình là để khám phá sức mạnh trong con người cô

Tại vòng Công diễn 2, phải công nhận H'Hen Niê đã có tiến bộ hơn vai trò đội trưởng, cô đã dẫn dắt thành công các "chị đẹp" khác trong bản mashup Cún Yêu - Tình Bạn Diệu Kỳ. Tiết mục được đánh giá cao bởi dàn dựng hoành tráng, kết hợp phần nhảy cổ động cheerleading ấn tượng, qua đó cũng thể hiện khả năng của H'Hen Niê trong vai trò đội trưởng.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, H'Hen Niê cho biết cô rất cố gắng khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vì biết mình là người hoàn toàn mới trong lĩnh vực âm nhạc.

Bị chê tơi tả sau màn công diễn 'Chị đẹp đạp gió', H'Hen Niê lên tiếng thừa nhận một điều? - Ảnh 4
H'Hen Niê tập uốn dẻo để chuẩn bị cho tiết mục ở vòng công diễn

"Lịch trình Hen khá dày. Để có lịch tập luyện, Hen phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Có hôm tôi đi tỉnh cả ngày, tối về vẫn ghé phòng tập nhảy. Một phần vì Hen biết mình chưa giỏi nên sợ sẽ ảnh hưởng các chị cùng đội nên càng quyết tâm cố gắng hơn nữa.

Hen ưu tiên lịch ghi hình và tập luyện, tạm gác lại các dự án cá nhân. Tính tôi khi làm việc gì là phải tập trung và hết sức mình. Tất cả mọi lời góp ý đều giúp Hen cải thiện hơn. Hen trân trọng". 

Từ khóa:   H'Hen Niê H'Hen Niê đạp gió Hoa hậu H'Hen Niê

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