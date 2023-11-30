H'Hen Niê khoe nhẫn ở ngón áp út ngầm khẳng định 'hoa có chủ' sau khi đăng ảnh tình tứ bên trai lạ?

Động thái mới của H'Hen Niê đang thu hút nhiều sự chú ý.

H'Hen Niê được biết đến nhiều hơn sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Trong thời gian đương nhiệm, cô là đại diện Việt Nam lên đường chinh chiến tại Miss Universe 2018 và xuất sắc lọt top 5 chung cuộc. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, chuyện tình cảm đời tư của nàng hậu cũng nhận nhiều sự quan tâm. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, chuyện tình cảm đời tư của nàng hậu cũng nhận nhiều sự quan tâm Mới đây, chiều ngày 27/11, trên trang cá nhân, H'Hen Niê thu hút nhiều sự chú ý khi hé lộ hình ảnh đang nắm tay một chàng trai. Tuy nhiên, góc chụp từ phía sau lưng khiến dân tình không khỏi tò mò về danh tính người này. Kèm theo hình ảnh, nàng hậu chỉ để 3 từ "Wow wow wow" chứ không chia sẻ gì thêm. Nhiều người cho rằng H'Hen Niê đã chính thức công khai tình mới sau khi đường ai nấy đi với bạn trai cũ. Khung ảnh tình tứ của cả hai ngay sau khi đăng tải đã gây sốt cõi mạng.

Khung ảnh tình tứ của H'Hen Niê bên trai lạ ngay sau khi đăng tải đã gây sốt cõi mạng Dân tình chưa hết tò mò về danh tính chàng trai lạ kia thì mới đây nhất, nàng hậu tiếp tục tạo 'sóng' mạng xã hội khi khoe ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út. Qua đó, nhiều người cho rằng nàng hậu vừa được bạn trai cầu hôn. Người hâm mộ háo hức chờ ngày Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 công bố tin vui kết hôn. Mới đây nhất, nàng hậu tiếp tục tạo 'sóng' mạng xã hội khi khoe ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út Cách đây không lâu, tháng 4/2023, H’Hen Niê đã thông báo chia tay người yêu sau 4 năm đồng hành cùng nhau. Cô chia sẻ: "Cảm ơn những năm tháng qua, tình có mà duyên chưa có". Bên cạnh đó, nàng Hậu cũng tiết lộ nhờ có tình yêu và chia tay nên bản thân bỗng chốc có nhiều cung bậc cảm xúc hơn so với lúc xưa.

Cách đây không lâu, tháng 4/2023, H’Hen Niê đã thông báo chia tay người yêu sau 4 năm đồng hành cùng nhau Được biết, H'Hen Niê và bạn trai cũ đã bắt đầu hẹn hò vào năm 2018, thế nhưng đến tháng 7/2019 nàng Hậu mới chính thức công khai "hoa đã có chủ". Đến hiện tại, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau chia tay. Về đời tư, bạn trai cũ của H’Hen Niê có tên T.K, hơn cô 3 tuổi, làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh, sản xuất show và đồng thời là mối tình đầu của nàng hậu. Được biết, H'Hen Niê và bạn trai cũ đã bắt đầu hẹn hò vào năm 2018, thế nhưng đến tháng 7/2019 nàng Hậu mới chính thức công khai "hoa đã có chủ" Trước khi công bố chia tay tình cũ, H'Hen Niê từng nhiều lần chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã. Nàng hậu viết: "Người ta thường nói phụ nữ xinh đẹp nhất khi không thuộc về ai. Lúc đó tâm thế thoải mái, yêu bản thân, chăm sóc bản thân, ăn uống dinh dưỡng đầy đủ và tập luyện, vận động chăm chỉ vì không vướng bận hay lo nghĩ, bận tâm gì, đúng không ạ? Hen chưa xinh đẹp nhưng mà đang trong tâm thế không thuộc về ai".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hhen-nie-khoe-nhan-o-ngon-ap-ut-ngam-khang-inh-hoa-co-chu-sau-khi-ang-anh-tinh-tu-ben-trai-la-634280.html