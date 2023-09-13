Phản ứng bất ngờ của H'Hen Niê khi bị cư dân mạng giục 'lấy chồng để kẻo già'?

Hậu trường 13/09/2023 16:52

Câu trả lời của H’Hen Niê nhận được sự đồng tình và khen ngợi của số đông khán giả.

Mới đây, hoa hậu H'Hen Niê gây bất ngờ khi xác nhận tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Nói về quyết định này, hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho hay: "Hen ý thức bản thân chưa phải tốt nhất nhưng không được phép quá tệ. Hen muốn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng khán giả. Ở thời điểm này, Hen sẽ không dùng từ "chinh phục" mà là "thuyết phục" khán giả tin tưởng Hen có thể làm được thử thách mới này".

Phản ứng bất ngờ của H'Hen Niê khi bị cư dân mạng giục 'lấy chồng để kẻo già'? - Ảnh 1
Mới đây, hoa hậu H'Hen Niê gây bất ngờ khi xác nhận tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023

Giữa lúc tất bật luyện tập cho cuộc thi, cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Hoa hậu H'Hen Niê đã đăng tải một bình luận của khán giả khuyên cô đi lấy chồng. Người này đã gửi lời đến nàng Hậu rằng: "Lấy chồng đi em không là già đó".

Phản ứng bất ngờ của H'Hen Niê khi bị cư dân mạng giục 'lấy chồng để kẻo già'? - Ảnh 2
Hoa hậu H'Hen Niê đã đăng tải một bình luận của khán giả khuyên cô đi lấy chồng

Nhưng ngạc nhiên thay, trước bình luận của cư dân mạng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lại có thái độ vui vẻ và cảm ơn sự quan tâm của đối phương. Nàng Hậu còn đáp lại đầy trêu đùa: "Biết là sẽ có thêm tuổi nhưng mà cho em chơi thêm được không ạ, đang vui luôn ý". Có thể thấy, H'Hen Niê vẫn đang tập trung cho việc phát triển sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống thay vì chú tâm cho tình cảm.

Phản ứng bất ngờ của H'Hen Niê khi bị cư dân mạng giục 'lấy chồng để kẻo già'? - Ảnh 3
 Trước bình luận của cư dân mạng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lại có thái độ vui vẻ và cảm ơn sự quan tâm của đối phương

Vừa qua, H’Hen Niê cũng gây bất ngờ khi thông báo chia tay người yêu sau 4 năm đồng hành. Cô viết: "Cảm ơn những năm tháng qua, tình có mà duyên chưa có". Bên cạnh đó, nàng Hậu cũng tiết lộ nhờ có tình yêu và chia tay nên bản thân bỗng chốc có nhiều cung bậc cảm xúc hơn so với lúc xưa.

Phản ứng bất ngờ của H'Hen Niê khi bị cư dân mạng giục 'lấy chồng để kẻo già'? - Ảnh 4
H'Hen Niê và bạn trai cũ đã bắt đầu hẹn hò vào năm 2018, thế nhưng đến tháng 7/2019 nàng Hậu mới chính thức công khai "hoa đã có chủ". Đến hiện tại, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau chia tay

H'Hen Niê và bạn trai cũ đã bắt đầu hẹn hò vào năm 2018, thế nhưng đến tháng 7/2019 nàng Hậu mới chính thức công khai "hoa đã có chủ". Đến hiện tại, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau chia tay. Cuộc sống của H'Hen Niê sau chia tay bạn trai được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt.

Hoa hậu H'Hen Niê tặng giếng nước sạch cho học sinh vùng cao nhân ngày khai giảng năm học mới

Hoa hậu H'Hen Niê tặng giếng nước sạch cho học sinh vùng cao nhân ngày khai giảng năm học mới

H'Hen Niê trao tặng hệ thống giếng khoan, bơm cung cấp nước nhân lễ khai giảng tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Mù Sang (Lai Châu).

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