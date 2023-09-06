Hoa hậu H'Hen Niê tặng giếng nước sạch cho học sinh vùng cao nhân ngày khai giảng năm học mới

Hậu trường 06/09/2023 08:54

H'Hen Niê trao tặng hệ thống giếng khoan, bơm cung cấp nước nhân lễ khai giảng tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Mù Sang (Lai Châu).

Hôm qua (5/9), nhân ngày khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Mù Sang (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), Hoa hậu H'Hen Niê đã có dịp đến thăm và trao tặng hệ thống giếng khoan, bơm cung cấp nước.

Hoa hậu H'Hen Niê tặng giếng nước sạch cho học sinh vùng cao nhân ngày khai giảng năm học mới - Ảnh 1
Hoa hậu H'Hen Niê đã có dịp đến thăm và trao tặng hệ thống giếng khoan, bơm cung cấp nước

Khoảng một năm trước khi nàng hậu trao thư viện thân thiện cho ngôi trường này thì biết được câu chuyện các thầy cô, học sinh vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu nước sạch và nguồn nước phải di chuyển xa mới lấy được. Chính vì vậy, H’Hen Niê đã quyết định hỗ trợ và may mắn nhận được sự đồng hành cùng xây dựng hệ thống giếng khoan cho trường.

Hoa hậu H'Hen Niê tặng giếng nước sạch cho học sinh vùng cao nhân ngày khai giảng năm học mới - Ảnh 2
Biết được câu chuyện các thầy cô, học sinh vẫn còn nhiều khó khăn do thiếu nước sạch và nguồn nước phải di chuyển xa mới lấy được, chính vì vậy, H’Hen Niê đã quyết định hỗ trợ

Sau một năm thực hiện, hệ thống giếng khoan đã khánh thành và đi vào hoạt động, các thầy cô, các em học sinh vừa có thư viện mới, vừa có giếng nước mới để phục vụ đời sống tinh thần lẫn vật chất. 

Hoa hậu H'Hen Niê tặng giếng nước sạch cho học sinh vùng cao nhân ngày khai giảng năm học mới - Ảnh 3
Sau một năm thực hiện, hệ thống giếng khoan đã khánh thành và đi vào hoạt động, các thầy cô, các em học sinh vừa có thư viện mới, vừa có giếng nước mới

Hoa hậu H'Hen Niê tâm sự: "Trở lại Mù Sang - Lai Châu, Hen dự lễ khai giảng và khánh thành giếng nước sạch. Hen tin rằng đây sẽ là sự khởi đầu ý nghĩa dành cho các em trong năm học mới này. Chúc các em sẽ học tốt và chăm ngoan. Riêng các thầy cô giáo sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục dìu dắt, đồng hành cùng học sinh trong hành trình năm học mới".

Hoa hậu H'Hen Niê tặng giếng nước sạch cho học sinh vùng cao nhân ngày khai giảng năm học mới - Ảnh 4
Dù di chuyển đường xa và liên tục không ngừng nghỉ nhưng khi gặp thầy cô và các em học sinh tại đây, H'Hen Niê vô cùng hào hứng

Dù di chuyển đường xa và liên tục không ngừng nghỉ nhưng khi gặp thầy cô và các em học sinh tại đây, H'Hen Niê vô cùng hào hứng. Nàng hậu chọn chiếc áo trắng hòa cùng đồng phục các em học sinh trong ngày khai giảng. H'Hen Niê còn đeo khăn quàng đỏ như nhắc nhớ lại những kỷ niệm thuở còn cắp sách đến trường.

Hoa hậu H'Hen Niê tặng giếng nước sạch cho học sinh vùng cao nhân ngày khai giảng năm học mới - Ảnh 5
Sau khi dự lễ khai giảng, H'Hen Niê vào lớp thăm các em học sinh và gửi lời chúc mừng năm học mới

Sau khi dự lễ khai giảng, H'Hen Niê vào lớp thăm các em học sinh và gửi lời chúc mừng năm học mới. Cô cùng đoàn còn trao tặng hệ thống giếng khoan, bơm cung cấp nước. Với Hen đây là chuyến đi mà cô mong đợi từ lâu. Những nụ cười, ánh mắt của các em học sinh là động lực để H'Hen Niê phấn đấu thực hiện nhiều hơn nữa những dự án giáo dục học đường cho trẻ em Việt Nam.

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