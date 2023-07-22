H'Hen Niê tiết lộ nỗi khổ mỗi khi đi máy bay chỉ vì một điều?

Từ khi đăng quang, H’Hen Niê vẫn luôn được nhắc đến là nàng hậu có vẻ đẹp khác biệt và nguyên bản. Chính vẻ bề ngoài "không chuẩn hoa hậu" cùng sự tự tin và bản lĩnh đã giúp H’Hen Niê trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam lọt vào Top 5 cuộc thi Miss Universe, thu hút sự chú ý và lòng ngưỡng mộ từ cả trong và ngoài nước.

Mới đây, trên trang cá nhân, H'Hen Niê tiết lộ tình huống khó xử của bản thân mỗi lần đi máy bay. Theo đó, cô viết: "Hôm nay được đặt vé nhưng mà đặt bị sai tên, chỉ cần rinh chữ H ra sau là xem như sai luôn. Tên tuy đọc gọn nhanh nhưng viết hơi khó một chút. Bị chuyện này nhiều lần lắm í, riết rồi cũng quen tự ra quầy để đổi lại tên nhưng mà may mắn đổi cũng nhanh".

Được biết, tên đầy đủ của nàng hậu là H'Hen Niê, tuy nhiên người đẹp Ê đê thường xuyên bị sai tên vì cấu trúc tên có phần đặc biệt. Điều này có thể gây đến nhiều rắc rối và làm mất thời gian khi đi kiểm tra giấy tờ.

H'hen Niê được người hâm mộ gọi là "nàng hậu giản dị nhất showbiz"

Khác với một nàng hậu lộng lẫy váy áo, H'hen Niê được người hâm mộ gọi là "nàng hậu giản dị nhất showbiz". Bởi ngoài các sự kiện giải trí, người đẹp luôn gắn mình với hình ảnh mộc mạc, chân chất và hết lòng trong các hoạt động thiện nguyện.

Người đẹp luôn gắn mình với hình ảnh mộc mạc, chân chất và hết lòng trong các hoạt động thiện nguyện

Nói về cuộc sống giản dị của mình, H'hen Niê cho rằng cuộc đời cô gói ghém ở hai từ “giản đơn“. H'hen Niê chia sẻ: “Ngày xưa đã thế và bây giờ vẫn thoải mái như vậy. Tôi không thích gò mình để trở thành một người lúc nào cũng phải lộng lẫy trong váy áo đắt tiền. Và tôi tin khán giả vẫn thích tôi là H'hen Niê giản dị, mộc mạc hơn”.