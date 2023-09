Tuổi thơ đau đớn

Dù được chị gái ẵm bồng trên tay, ra sức dỗ dành nhưng khuôn mặt bé Nguyễn Thị Khánh An (7 tháng tuổi, ngụ xóm 5, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lúc nào cũng nhăn nhó, khóc ngặt ngoẽo vì những cơn đau liên tiếp hành hạ. Chân trái của em sưng phù, thâm tím, to gấp đôi so với chân còn lại, cử động khó khăn.