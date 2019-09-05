Đau đáu ánh mắt bé gái 7 tháng tuổi mang 'chân voi' đang giành giật sự sống vì căn bệnh hiếm gặp

Góc nhân ái 05/09/2019 06:30

Vừa chào đời, bé An đã phải gánh chịu bất hạnh khi mắc phải hội chứng Kasabach- merrit khiến chân trái sưng phù như chân voi, bầm tím. Đứa trẻ luôn rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng.

Tuổi thơ đau đớn

Dù được chị gái ẵm bồng trên tay, ra sức dỗ dành nhưng khuôn mặt bé Nguyễn Thị Khánh An (7 tháng tuổi, ngụ xóm 5, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lúc nào cũng nhăn nhó, khóc ngặt ngoẽo vì những cơn đau liên tiếp hành hạ. Chân trái của em sưng phù, thâm tím, to gấp đôi so với chân còn lại, cử động khó khăn.

Đau đáu ánh mắt bé gái 7 tháng tuổi mang 'chân voi' đang giành giật sự sống vì căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 1
Chân trái bé An sưng phù, thâm tím như chân voi - Ảnh: Mai Mai

Nhận thấy bệnh tình của con đang tái phát, da trên khắp cơ thể nổi ban, thiếu máu trầm trọng, chị Nguyễn Thị Vinh (36 tuổi, mẹ bé An) xếp vội mấy bộ quần áo, vay mượn tiền bạc đưa con ra Hà Nội tiếp tục chữa trị.

Chị Vinh kể trong nước mắt, ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, vợ chồng chị chưa kịp vui mừng vì đón thêm thành viên mới thì đã phải sống trong lo lắng khi phát hiện trên cơ thể con có dấu hiệu bất thường.

Đau đáu ánh mắt bé gái 7 tháng tuổi mang 'chân voi' đang giành giật sự sống vì căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 2
Ngay từ lúc chào đời, bé An đã mắc phải hội chứng Kasabach-merrit - Ảnh: Mai Mai

“Chân trái của con sưng phù, thâm tím, vàng da. Điều trị bệnh viện tuyến huyện rồi tỉnh suốt nửa tháng ròng cũng không chẩn đoán ra bệnh nên con được chuyển tuyến ra Hà Nội. Tại đây, bác sĩ kết luận con tôi mắc phải hội chứng Kasabach- merrit. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp, cả thế giới chỉ có 300 ca mắc phải căn bệnh này, trong đó có con tôi”, người mẹ thở dài chia sẻ.

Đau đáu ánh mắt bé gái 7 tháng tuổi mang 'chân voi' đang giành giật sự sống vì căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 3
Chị Vinh đau đớn nhắc đến bệnh tình của đứa con gái bất hạnh- Ảnh: Mai Mai

Suốt 7 tháng qua kể từ ngày chào đời, cuộc sống của bé An gắn liền với bệnh viện. Bình quân một tháng, đứa trẻ nhập viện ít nhất 15 ngày vì căn bệnh tái phát. Riêng khối u khổng lồ ở chân được tiêm thuốc trực tiếp để khống chế sự phát triển và lan rộng sang các bộ phận khác trên cơ thể.

Nước mắt người mẹ

Vợ chồng chị Vinh và anh Nguyễn Trọng Trị (34 tuổi) sinh được 4 cô con gái (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 7 tháng tuổi). Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 2 sào ruộng. Những ngày nông nhàn, vợ chồng chị Vinh lại đi phụ hồ, trồng keo thuê để có tiền nuôi đàn con ăn học.

“Nhìn con đau đớn, héo hon từng ngày mà lòng tôi thắt lại. Sao số phận của con tôi bất hạnh thế này? Con như vậy tôi nào dám nghĩ đến tương lai, chỉ mong sao con bớt đau để được sống bình yên, vui vẻ bên gia đình mà khó khăn quá”, chị Vinh nghẹn ngào.

Đau đáu ánh mắt bé gái 7 tháng tuổi mang 'chân voi' đang giành giật sự sống vì căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 4
Gia đình chị Vinh thuộc hộ nghèo trong xã - Ảnh: Mai Mai

Từ ngày sinh con bệnh tật, chị Vinh chỉ biết ở nhà chăm sóc con, ôm con nằm viện nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Chi tiêu sinh hoạt của cả gia đình, tiền học của 3 đứa con lớn… đều trông chờ vào đôi bàn tay của anh Trị. Để có tiền chi phí cho con nằm viện suốt thời gian dài, họ đã phải vay mượn khắp nơi, từ người thân, hàng xóm đến ngân hàng, nặng lãi.

Đau đáu ánh mắt bé gái 7 tháng tuổi mang 'chân voi' đang giành giật sự sống vì căn bệnh hiếm gặp - Ảnh 5
Ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng của bé An - Ảnh: Mai Mai

Ông Phạm Sỹ Dân (trưởng xóm 5) cho biết: “Gia đình chị Vinh thuộc hộ nghèo của xã. Ngoài nuôi 3 đứa con ăn học, họ còn phụng dưỡng người cha già yếu, là thương binh hạng 2/4, cụt một tay. Nay bé An lại mắc trọng bệnh khiến gia đình họ càng lâm vào cảnh cùng cực. Căn nhà họ đang ở cũng được nhà nước hỗ trợ xây dựng. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Vinh đang rất cần sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người”.

Độc giả hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh của bé An xin vui lòng liên hệ địa chỉ: chị Nguyễn Thị Vinh (mẹ bé An), xóm 5, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Hoăc STK của chị Vinh 3615205358504, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Thanh Chương. ĐT: 0343.281.491.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ bé An - Mã số 61

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn

Xót xa: Cụ bà chấp nhận mù lòa để nhường sự sống cho chồng mắc bệnh hiểm nghèo

Xót xa: Cụ bà chấp nhận mù lòa để nhường sự sống cho chồng mắc bệnh hiểm nghèo

Dù đôi mắt có nguy cơ bị mù vĩnh viễn nhưng cụ Thong vẫn cố gắng chịu đựng để nhường cơ hội chữa trị cho người chồng bị ung thư dạ dày.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ An hoàn cảnh khó khăn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng