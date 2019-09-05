Vừa chào đời, bé An đã phải gánh chịu bất hạnh khi mắc phải hội chứng Kasabach- merrit khiến chân trái sưng phù như chân voi, bầm tím. Đứa trẻ luôn rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng.
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Tuổi thơ đau đớn
Dù được chị gái ẵm bồng trên tay, ra sức dỗ dành nhưng khuôn mặt bé Nguyễn Thị Khánh An (7 tháng tuổi, ngụ xóm 5, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lúc nào cũng nhăn nhó, khóc ngặt ngoẽo vì những cơn đau liên tiếp hành hạ. Chân trái của em sưng phù, thâm tím, to gấp đôi so với chân còn lại, cử động khó khăn.
Nhận thấy bệnh tình của con đang tái phát, da trên khắp cơ thể nổi ban, thiếu máu trầm trọng, chị Nguyễn Thị Vinh (36 tuổi, mẹ bé An) xếp vội mấy bộ quần áo, vay mượn tiền bạc đưa con ra Hà Nội tiếp tục chữa trị.
Chị Vinh kể trong nước mắt, ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, vợ chồng chị chưa kịp vui mừng vì đón thêm thành viên mới thì đã phải sống trong lo lắng khi phát hiện trên cơ thể con có dấu hiệu bất thường.
“Chân trái của con sưng phù, thâm tím, vàng da. Điều trị bệnh viện tuyến huyện rồi tỉnh suốt nửa tháng ròng cũng không chẩn đoán ra bệnh nên con được chuyển tuyến ra Hà Nội. Tại đây, bác sĩ kết luận con tôi mắc phải hội chứng Kasabach- merrit. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp, cả thế giới chỉ có 300 ca mắc phải căn bệnh này, trong đó có con tôi”, người mẹ thở dài chia sẻ.
Suốt 7 tháng qua kể từ ngày chào đời, cuộc sống của bé An gắn liền với bệnh viện. Bình quân một tháng, đứa trẻ nhập viện ít nhất 15 ngày vì căn bệnh tái phát. Riêng khối u khổng lồ ở chân được tiêm thuốc trực tiếp để khống chế sự phát triển và lan rộng sang các bộ phận khác trên cơ thể.
Nước mắt người mẹ
Vợ chồng chị Vinh và anh Nguyễn Trọng Trị (34 tuổi) sinh được 4 cô con gái (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 7 tháng tuổi). Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 2 sào ruộng. Những ngày nông nhàn, vợ chồng chị Vinh lại đi phụ hồ, trồng keo thuê để có tiền nuôi đàn con ăn học.
“Nhìn con đau đớn, héo hon từng ngày mà lòng tôi thắt lại. Sao số phận của con tôi bất hạnh thế này? Con như vậy tôi nào dám nghĩ đến tương lai, chỉ mong sao con bớt đau để được sống bình yên, vui vẻ bên gia đình mà khó khăn quá”, chị Vinh nghẹn ngào.
Từ ngày sinh con bệnh tật, chị Vinh chỉ biết ở nhà chăm sóc con, ôm con nằm viện nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Chi tiêu sinh hoạt của cả gia đình, tiền học của 3 đứa con lớn… đều trông chờ vào đôi bàn tay của anh Trị. Để có tiền chi phí cho con nằm viện suốt thời gian dài, họ đã phải vay mượn khắp nơi, từ người thân, hàng xóm đến ngân hàng, nặng lãi.
Ông Phạm Sỹ Dân (trưởng xóm 5) cho biết: “Gia đình chị Vinh thuộc hộ nghèo của xã. Ngoài nuôi 3 đứa con ăn học, họ còn phụng dưỡng người cha già yếu, là thương binh hạng 2/4, cụt một tay. Nay bé An lại mắc trọng bệnh khiến gia đình họ càng lâm vào cảnh cùng cực. Căn nhà họ đang ở cũng được nhà nước hỗ trợ xây dựng. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Vinh đang rất cần sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người”.
Độc giả hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh của bé An xin vui lòng liên hệ địa chỉ: chị Nguyễn Thị Vinh (mẹ bé An), xóm 5, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Hoăc STK của chị Vinh 3615205358504, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Thanh Chương. ĐT: 0343.281.491.
Hoặc xin gửi về:
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM
Nội dung: Ủng hộ bé An - Mã số 61
Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:
Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tại khoản: 040 01 37 0038 251
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