Lọ mọ nấu cháo chuẩn bị bữa trưa cho chồng dưới bếp nhưng thỉnh thoảng, bà Cao Thị Thong (65 tuổi, ngụ xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) lại chạy lên nhà trông chừng người chồng mắc bệnh hiểm nghèo đang nằm trên giường. Chỉ đến khi nghe chồng lên tiếng, bà mới an tâm quay lại bếp tiếp tục công việc của mình.

3 năm trước, ông Hồ Sỹ Tài (71 tuổi, chồng bà Thong) phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Đến nay, khối u đã di căn lên gan, phổi, não khiến sức khỏe của ông Tài suy kiệt, gắng gượng cầm chừng sự sống qua ngày.

20 năm trước, trong một lần lên rừng chặt củi mang về bán, bà Thong bị một cành cây nhỏ đâm vào mắt trái. Dù phải nằm viện chữa trị một thời gian dài nhưng mắt trái của bà chỉ còn nhìn thấy 30% ánh sáng.

Ông Tài mắc bệnh ung thư dạ dày đã 3 năm - Ảnh: Mai Mai

Khó khăn càng thêm chồng chất khi sau đó không lâu, con mắt còn lại của bà Thong có biểu hiện đỏ, đau rát. Cứ nghĩ đau mắt đỏ bình thường nên bà chỉ lấy thuốc về điều trị ở nhà. Chỉ đến khi mắt mưng mủ, bà mới chịu đi bệnh viện thì bệnh tình đã quá nặng. Bác sĩ cho biết cần phải phẫu thuật nếu không để lâu sẽ bị mù vĩnh viễn.

Căn bệnh ung thư đã di căn khiến sức khỏe của ông Tài suy kiệt - Ảnh: Mai Mai

“Cả đời vợ chồng tôi nghèo khó. Đàn con tôi cũng không khá giả gì. Để có tiền suốt 3 năm đưa chồng nằm viện chữa trị, phẫu thuật, đàn con tôi đã chạy vạy vay mượn khắp nơi hàng trăm triệu đồng đến nay vẫn chưa trả được đồng nào.

Dù mắt còn lại của tôi giờ chỉ nhìn thấy khoảng 50% ánh sáng, thường xuyên bị nhặm, ghèn mắt, bác sĩ khuyên phẫu thuật nếu không sẽ bị mù vĩnh viễn. Thế nhưng, chồng bệnh tật, nợ nần chồng chất, tôi sao đành. Chỉ mong con cái chắt góp được đồng nào cho chồng mua thuốc thang chữa trị duy trì sự sống”, bà Thong trải lòng.

“Nếu bị mù mà chồng được sống tôi cũng chấp nhận”

Sau khi kết duyên vợ chồng, hạnh phúc của họ càng nhân lên khi 4 người con (3 trai, 1 gái) lần lượt chào đời. Trước đây, khi còn sức khỏe, ngoài đồng ruộng, họ bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi để trang trải cuộc sống, chăm lo cho đàn con. Vất vả, lam lũ suốt cuộc đời, cuối cùng, vợ chồng bà cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy con cái lần lượt yên bề gia thất. Thế nhưng, chưa có một ngày được an dưỡng tuổi già thì họ đã bị bệnh tật hành hạ.

Anh Hồ Sỹ Chức (33 tuổi, con trai út bà Thong) chia sẻ: “Các anh chị đều đã lập gia đình và ra ở riêng cả. Vợ chồng tôi sống chung cùng bố mẹ. Thế nhưng, vợ chồng tôi hiếm muộn đã 6 năm, phải vào miền Nam làm thuê để kiếm tiền chạy chữa. Các anh chị tôi ai nấy cũng khó khăn, con cái đều nhỏ dại nhưng suốt nhiều năm qua cũng đã cố gắng để chạy chữa cho bố”.

Dù vợ mới sinh con đầu lòng được 3 tháng nhưng nghe tin bố ốm nặng, anh Chức đã xin nghỉ việc, bắt xe về nhà để phụ mẹ và các anh chị chăm sóc cha.

Mấy năm gần đây tuổi già sức yếu, bệnh tật hành hạ nên vợ chồng bà Thong không còn khả năng lao động. Cuộc sống phụ thuộc vào đàn con. Dù đôi mắt ngày càng nặng nhưng bà cũng không chịu đi chữa trị để nhường cơ hội cho chồng.

Bà Thong từ chối chữa trị để nhường sự sống cho chồng - Ảnh: Mai Mai

“Chỉ mong con cái chắt góp, vay mượn được đồng nào thì đưa chồng đi chữa trị. Số phận tôi như thế này thì đành chấp nhận, chỉ hi vọng còn thấy ánh sáng ngày nào thì rau cháo qua ngày chăm sóc cho chồng. Nếu mù mà chồng có cơ hội sống tôi cũng đành chấp nhận. Tôi không muốn đàn con lại thêm gánh nặng. Chúng đã vất vả còn phải lo lắng cho vợ chồng tôi”, bà Thong thở dài.

Nhìn cha mệt mỏi nằm trên giường chống chọi với đau đớn. Mẹ lọ mọ với đôi mắt sắp bị mù, anh Chức đau đớn: “Cuộc đời cha mẹ tôi chẳng có lấy một ngày sống bình yên. Giờ anh em tôi đang cố gắng để đưa mẹ đi bệnh viện chữa trị, hi vọng giữ được con mắt còn lại cho mẹ mà khó khăn quá. Mong mọi người cảm thông hoàn cảnh, giúp đỡ để mẹ còn sống ngày nào còn được nhìn thấy con cháu ngày đó”.