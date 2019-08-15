Thảm cảnh vợ bị chồng tẩm xăng đốt lúc nửa đêm chỉ vì con quấy khóc: Con trai 2 tuổi cũng bỏng nặng

Nghe tiếng con quấy khóc, hai vợ chồng chị Hiền xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong cơn nóng giận, Thảo đã tẩm xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa lan sang cả con trai khiến bé Hiểu (2 tuổi) cũng bỏng nặng.
- Nghẹn lòng cảnh 'sống mòn' của bé gái 14 tháng tuổi có cái bụng chực nổ tung vì căn bệnh quái ác
- Ngậm ngùi câu nói của bé gái 10 tuổi bị liệt nửa người sau phẫu thuật u não: 'Con còn cơ hội trở về nữa không?'
Chồng tạt xăng đốt vợ, con trai 2 tuổi bị vạ lây
Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9/8/2019, gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi, ngụ xóm Nam Thắng, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đang ngủ thì nghe tiếng con trai út là Nguyễn Văn Hiểu (2 tuổi) tỉnh dậy quấy khóc đòi sữa.
Vì nhà không còn sữa cũng không còn gì sẵn cho con ăn khiến đứa trẻ quấy khóc không thôi. Dù cố gắng dỗ dành nhưng bé vẫn không chịu nín khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau.
Trong phút nóng giận, Nguyễn Văn Thảo (38 tuổi, chồng chị Hiền) đã lấy chai xăng để sẵn trong nhà đổ lên người vợ rồi châm lửa đốt.
Đang bế con trên tay thì cơ thể chị Hiền bất ngờ bùng cháy lan sang cả con trai. Chị hốt hoảng thả con xuống đất rồi dùng chăn dập lửa cho con. Khi ngọn lửa trên người con trai được dập tắt cũng là lúc cơ thể chị Hiền như ngọn đuốc sống. Chị quằn quại gắng chạy ra giếng gần đó vừa múc nước dội lên người vừa lớn tiếng cầu cứu mọi người xung quanh.
Ông Trương Văn Tám (trưởng công an xã Nghĩa Long) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc là lúc nửa đêm. Sau khi tẩm xăng đốt vợ, Thảo ôm đứa con 2 tuổi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Khi người dân tới thì thấy chị Hiền quằn quại bên giếng nước, trên người có nhiều vết cháy nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Vì vết thương quá nặng nên ngay sau đó, chị Hiền được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị. Sau 1 ngày 1 đêm ôm con lẩn trốn, cuối cùng Thảo cũng chịu đưa con ra bệnh viện để điều trị vết thương trong tình trạng nhiễm trùng nặng.
"Thương con thương cháu mà bất lực"
Bà Trương Thị Chương (60 tuổi) mẹ của chị Hiền thở dài cho biết, chị Hiền và Thảo là người cùng xóm, lấy nhau đã 10 năm và có 3 mặt con (đứa lớn nhất 10 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi). Cả hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm ổn định, hoàn cảnh khó khăn.
Hơn một tháng trước, chị Hiền xin vào làm công nhân cho một công ty sản xuất đá gần nhà với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Chị Hiền làm việc theo ca.
“Hôm xảy ra vụ việc, con gái tôi đi làm ca mãi đến 12 giờ đêm mới về. Vừa lên giường ngủ được một lúc thì xảy ra cơ sự như vậy. Vì hơn 1 ngày, 1 đêm con rể tôi mới đưa cháu ngoại đến bệnh viện nên vết thương của cháu bị nhiễm trùng nặng do không được cứu chữa kịp thời. Giờ nhìn thấy cả con gái lẫn cháu ngoại đều đang phải gồng mình chống chọi đau đớn mà tôi xót xa quá. Thương con thương cháu mà bất lực”, bà Chương nói trong nước mắt.
Được biết, chị Hiền bị bỏng toàn thân, nặng nhất phần lưng, ngực, bụng. Bé Hiểu bị bỏng nặng ở phần cổ, ngực. Thời gian điều trị rất dài, chi phí tốn kém. Trong khi đó, gia đình chị Hiền rất khó khăn, không biết vay mượn đâu để tiếp tục chữa trị nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Hiền xin vui lòng gửi về địa chỉ: phòng 115, tầng 6, khoa cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia. SĐT chị Hiền: 0356.976.148 (mẹ ruột chị Hiền đang cầm).
Hoặc STK của anh Nguyễn Văn Thuận (em trai chị Hiền): 0481000371285, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đồng Nai. ĐT: 0353.463.987.
Hoặc xin gửi về:
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM
Nội dung: Ủng hộ chị Hiền - Mã số 51
Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:
Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tại khoản: 040 01 37 0038 251
Loại tiền: USD
Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.
Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003
Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn