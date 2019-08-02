Ngậm ngùi câu nói của bé gái 10 tuổi bị liệt nửa người sau phẫu thuật u não: 'Con còn cơ hội trở về nữa không?'

Góc nhân ái 02/08/2019 16:41

Sau phẫu thuật u não, bé Vân bị liệt nửa người, không nói được. Sau gần nửa năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật, phép màu đã đến với em.

Nghị lực sống của đứa trẻ bất hạnh

Mưa lớn, gió lạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến em Trần Thị Thúy Vân (10 tuổi, ngụ xóm 6, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) càng thêm nhớ nhà. Vân ngồi lặng trên giường bệnh, da xanh xao, đầu rụng gần hết tóc, khuôn mặt buồn bã hướng ra phía ngoài cửa sổ rồi hỏi mẹ trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Ngậm ngùi câu nói của bé gái 10 tuổi bị liệt nửa người sau phẫu thuật u não: 'Con còn cơ hội trở về nữa không?' - Ảnh 1
5 tháng nay Vân chưa một lần được về nhà, sự sống gắn liền bệnh viện - Ảnh: Mai Mai

“Bao giờ con mới được về nhà hả mẹ? Con nhớ nhà lắm. Đã rất lâu rồi con chưa được về nhà. Con sẽ cố gắng không khóc sau mỗi lần tiêm đau nữa. Cho con về nhà đi mẹ”, Vân van nài.

Đáp lại lời con, chị Trần Thị Loan (33 tuổi, mẹ bé Vân) chỉ biết ôm con vào lòng động viên cố gắng chữa trị để sớm được xuất viện trở về.

Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày Vân phát hiện mắc bệnh u não, cuộc sống của hai mẹ con gắn liền với bệnh viện, chưa một lần được về nhà.

5 tháng trước, đi học về, Vân thường xuyên than đau đầu, buồn nôn. Đưa con đi thăm khám, trời đất như đổ sụp dưới chân khi bác sĩ kết luận em mắc bệnh u não. Ngay sau đó, Vân được chuyển ra Hà Nội phẫu thuật để cắt bỏ khối u.

“3 ngày sau phẫu thuật sức khỏe của con tôi vẫn bình thường. Đến ngày thứ 4, vợ chồng tôi đau đớn khi biết con bị liệt nửa người, không thể nói được như trước. 1 tuần, 2 tuần rồi… một tháng trôi qua, dù con không chút tiến triển nhưng vợ chồng tôi vẫn không thôi hi vọng”, chị Loan buồn bã kể lại.

Ngậm ngùi câu nói của bé gái 10 tuổi bị liệt nửa người sau phẫu thuật u não: 'Con còn cơ hội trở về nữa không?' - Ảnh 2
Sau phẫu thuật u não Vân bị liệt nửa người, không thể nói - Ảnh: Mai Mai

Sau 2 tháng nỗ lực cứu chữa, vợ chồng chị Loan ôm nhau khóc nghẹn khi nghe được những tiếng bi bô tập nói phát ra từ miệng con.

“Đến nay con tôi đã nói rõ, bình thường như trước khi chưa phẫu thuật. Bây giờ con cũng đã chập chững đi lại, dù đó là những bước đi xiêu vẹo nhưng là niềm hạnh phúc, an ủi lớn của gia đình tôi. Suốt thời gian dài qua con đã rất kiên cường, mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật để giành lại sự sống. Bố mẹ cảm ơn vì con đã làm được”, ôm con vào lòng, người mẹ khóc nghẹn.

“Con còn cơ hội trở về nữa không?”

Vân là con đầu trong gia đình có 2 chị em, sau em còn một đứa em 6 tuổi. Gia đình thuần nông nghèo khó. Mẹ quanh năm bám mặt với 2 sào ruộng lúa. Bố làm nghề phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà.

Ngậm ngùi câu nói của bé gái 10 tuổi bị liệt nửa người sau phẫu thuật u não: 'Con còn cơ hội trở về nữa không?' - Ảnh 3
Chị Loan buồn bã nhắc đến bệnh tình của con đang mang - Ảnh: Mai Mai

“Vân là đứa ít ốm vặt, ăn được, ngủ được lại ham học lắm. Bà con thôn xóm ai nấy đều khen. Nào ngờ bây giờ con lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như vậy. Thương con đứt ruột nhưng vợ chồng tôi cũng chỉ biết ở bên cạnh để động viên, cùng con chiến đấu. Giá như tôi có thể gánh thay một phần thì con đã bớt đau đớn”, chị Loan thở dài.

Từ ngày con mắc trọng bệnh, hai vợ chồng chị Loan và anh Trần Văn Huy (36 tuổi) bên cạnh túc trực, chăm sóc nên không thể làm bất cứ việc gì có thu nhập. Để có tiền trang trải trong thời gian dài điều trị, họ phải thế chấp căn nhà nhỏ vay ngân hàng cùng anh em họ hàng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Mới đây, do không còn khả năng vay mượn tiếp, anh Huy đành phải trở về để tiếp tục đi làm kiếm tiền gửi ra cho vợ trang trải, chữa trị cho con.

Ngậm ngùi câu nói của bé gái 10 tuổi bị liệt nửa người sau phẫu thuật u não: 'Con còn cơ hội trở về nữa không?' - Ảnh 4
Sau một thời gian kiên trì chiến đấu với bệnh tật, em đã biết nói, chập chững những bước đi đầu tiên và mong muốn được trở về nhà - Ảnh: Mai Mai

Dù bệnh tình của bé Vân ngày càng tiến triển tốt, sức khỏe dần ổn định nhưng điều vợ chồng chị Loan lo sợ lúc này là không biết nhìn đâu vay mượn tiền bạc để tiếp tục cứu con.

Dường như hiểu được nỗi lo lắng của người mẹ, Vân cúi khuôn mặt nhòa lệ hỏi mẹ. “Nếu không còn tiền để tiếp tục chữa bệnh thì con có cơ hội khỏe mạnh để trở về nhà không hả mẹ?”.

Câu hỏi của con gái khiến trái tim người mẹ đau nhói. "Để đi được, nói được như ngày hôm nay con gái tôi đã phải trải qua nhiều đau đớn và mạnh mẽ vượt qua. Tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng như thế này được. Cầu xin mọi người hãy cứu giúp con tôi", chị Loan cầu xin.

Độc giả hảo tâm muốn giúp đỡ em Vân xin vui lòng gửi về địa chỉ: phòng 354, Khoa xạ 1, bệnh viện K3 Tân Triệu.

Hoặc STK của chị Trần Thị Loan (mẹ em Vân): 3604205275345, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Quỳnh Lưu. ĐT: 0329570041.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ bé Vân - Mã số 44

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn 

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Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn

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