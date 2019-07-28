Tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình chị Hồ Thị Yên (41 tuổi, trú tại đội 2- Tổng đội thanh niên xung phong xây dựng kinh tế Tân Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Trong nhà chẳng một vật dụng đáng giá ngoài 2 chiếc giường nhỏ cùng chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương của người chồng, người cha xấu số vừa mới qua đời.

“Tôi mắc bệnh sỏi thận đã từ lâu, sức khỏe rất yếu, không còn khả năng làm được việc nặng. Chồng là chỗ dựa duy nhất. Giờ anh vội bỏ đi rồi 4 mẹ con tôi biết nương tựa vào ai đây”, chị Yên khóc nghẹn.

Chị Yên người phủ trắng khăn tang, thất thần ngồi bên 3 đứa con thơ, khóc nghẹn khi nghĩ đến chặng đường dài đầy khó khăn phía trước. Sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Bá Hà (chồng chị Yên) như một cú sốc lớn khiến người phụ nữ vốn yếu ớt này ngã quỵ.

Tối hôm trước, đi làm về chưa thấy đàn vịt về chuồng nên anh Hà vội chạy xe đi tìm. Khoảng 20 phút sau, đợi không thấy chồng về, chị Yên nóng ruột đi tìm.

3 đứa con của chị Yên sớm mồ côi bố, nguy cơ thất học giữa chừng - Ảnh: Mai Mai

Thấy đàn vịt của mình dưới ao nhà hàng xóm, trên bờ là chiếc xe của chồng nhưng không thấy chồng đâu, nghi có chuyện chẳng lành, chị Yên nhờ hàng xóm xung quanh tỏa ra khắp nơi tìm kiếm. 2 tiếng đồng hồ sau, chị đau đớn phát hiện chồng chìm dưới đáy ao.

Khi được trục vớt lên bờ thì đã quá muộn, anh Hà đột ngột ra đi để lại người vợ bệnh tật cùng 3 đứa con nhỏ (đứa út mới 2 tuổi).

“Tôi sợ đàn con thất học giữa chừng”

Đầu chít khăn tang ngồi dưới chân bàn thờ người cha, khuôn mặt bé Nguyễn Bá Nam (2 tuổi) đượn buồn, luôn miệng gào khóc, bắt mẹ dẫn đi tìm bố: “Bố đâu rồi? Mẹ dẫn bố về cho con. Mẹ dẫn con đi tìm bố”. Đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu được nỗi đau mình đang phải gánh chịu.

Bé Nam luôn miệng bắt mẹ dẫn đi tìm bố - Ảnh: Mai Mai

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi cưới, vợ chồng chị Yên dắt díu nhau lên miền ngược (cách quê nhà 40km) để lập nghiệp, những mong cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn.

Ngoài mấy sào đất trồng dứa, trồng sắn, vợ chồng chị Yên bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi để có tiền trang trải sinh hoạt, nuôi con ăn học.

Cuộc sống càng khó khăn hơn khi 6 năm trước, chị Yên phát hiện mắc bệnh sỏi thận, sức khỏe ngày càng yếu dần. Những đồng tiền tích góp, vay mượn lần lượt đội nón ra đi sau những lần chị Yên nằm viện. Trái ngang thay, bệnh tình vẫn không thuyên giảm mà nợ nần thì chồng chất, chị đành xin về nhà chấp nhận số phận.

Bản thân mắc trọng bệnh, chị Yên không biết xoay xở thế nào để chăm lo cho đàn con - Ảnh: Mai Mai

“Ngày nào khỏe tôi cũng phụ chồng làm việc để kiếm tiền trang trải bữa ăn hàng ngày cho cả gia đình. Dù đau đớn vì bệnh tật hành hạ nhưng tôi vẫn không dám kêu than vì nhà chẳng còn biết nhìn đâu vay mượn tiếp để chữa trị và sợ chồng lo lắng. Giờ chỉ còn một mình tôi, sức khỏe không còn, tôi biết xoay xở như thế nào để làm chỗ dựa cho đàn con đây”, thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, chị Yên ngậm ngùi.

Nghĩ về những ngày tháng phía trước khi không còn chồng bên cạnh, về căn bệnh hiểm nghèo mình đang mang, về tương lai mịt mù của 3 đứa con bất hạnh, chị Yên lại khóc nghẹn. Bệnh tật hành hạ khiến người phụ nữ này không còn đủ sức để chèo chống cuộc sống. Chị sợ đàn con mình sẽ thất học giữa chừng, mịt mù tương lai.