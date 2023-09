Cứ cách 2 tiếng đồng hồ, bà An lại đều đặn nghiền cháo loãng, pha sữa rồi bơm cho chồng ăn qua đường ống thông thực quản với hi vọng ông Lai đủ sức khỏe để chống chọi với đau đớn, sớm tỉnh lại.

Bà An mang trong mình căn bệnh viêm phổi nặng, sức khỏe yếu, nằm viện triền miên nhưng giờ đây, bà lại là chỗ dựa duy nhất cho người chồng nguy kịch và người mẹ già yếu, đã ngoài 95 tuổi, nằm một chỗ nhiều năm.

“Tôi nhiều hơn chồng 5 tuổi. Sau khi kết hôn, thương cảm nhà tôi neo người, chỉ có 2 chị em. Người em gái lại lấy chồng tận miền Nam nên chồng tôi đồng ý ở rể để cùng tôi chăm sóc mẹ già. Vợ chồng tôi có với nhau 2 đứa con thì đứa lớn đã có gia đình, hoàn cảnh khó khăn. Đứa út đi làm công nhân xa nhà. Tôi đau yếu vì bệnh tật triền miên, chỉ có chồng là chỗ dựa duy nhất. Giờ ông ấy thế này tôi biết xoay xở như thế nào”, bà An nghẹn ngào.

Mẹ già yếu, nằm một chỗ nhiều năm nên bà An phải bên cạnh, túc trực, không làm được gì kiếm thu nhập. Kinh tế của cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng tiền công bốc vác lân, đạm thuê của ông Lai nhận được hàng ngày. Ngày nào may mắn lắm ông cũng chỉ kiếm được 150 nghìn đồng, đủ để gia đình chi tiêu một cách tằn tiện. Giờ ông Lai gặp nạn, cuộc sống của gia đình như bị dồn vào ngõ cụt, khó khăn đủ bề, nợ nần chồng chất.

“Người gây tai nạn với chồng tôi may mắn không bị gì nhưng gia đình họ cũng nghèo khó như nhà tôi vậy. Họ còn cả đàn con nhỏ nên cũng không hỗ trợ được gì nhiều. Từ hôm chồng nhập viện đến giờ họ chỉ đưa 7 triệu đồng để phụ viện phí. Dù tôi bây giờ hết khả năng vay mượn nhưng nhìn gia cảnh của họ, tôi cũng không dám đòi hỏi, yêu cầu gì. Chỗ nào vay mượn được tôi đã vay, giờ không còn khả năng vay mượn nữa, tôi sợ chồng phải xuất viện giữa chừng khi chưa kịp tỉnh lại”, bà An lo lắng.

Chia tay cặp vợ chồng bất hạnh, ngước nhìn lại chúng tôi vẫn thấy bà An ngồi bên cạnh chồng. Bàn tay sần sùi, chai sạm nắm chặt đôi tay chồng, miệng cầu xin.

“Xin ông trời rủ lòng thương cho chồng tôi một cơ hội sống. Cả cuộc đời này ông đã vất vả vì gia đình mà chưa có một giây phút nghỉ ngơi. Cố gắng lên chồng nhé. Xin đừng bỏ mẹ con tôi mà đi lúc này. Tôi sẽ cố gắng chạy chữa cho chồng, dù cả nhà phải ra đường ở”.

Mọi giúp đỡ cho gia đình bà An xin vui lòng gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị An, xóm 9, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của bà An: 0101001249261, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nghệ An. ĐT: 0385.124.933.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ bà An - Mã số 37

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn