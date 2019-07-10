Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày chị Trần Thị Thiện (ngụ xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) qua đời đột ngột sau vụ tai nạn lao động, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4 cũ nát, nơi đang cưu mang hai đứa con của chị Thiện là Trần Thị Nhung (8 tuổi) và Trần Minh Ngọc (6 tuổi).

1 giờ sáng ngày 13/6/2019, cũng như mọi khi, chị Thiện thức dậy đi kéo tôm thuê ở làng bên. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, đang kéo tôm thì chị không may bị hệ thống quạt nước dưới hồ tôm quấn vào lưới, kéo theo cả người. Chị Thiện bị cánh quạt đập mạnh vào đầu và người dẫn đến bị thương nặng.

Nhung ngồi lặng trước hiên nhà, đôi mắt ngấm lệ hướng về đống đá sỏi ngay đầu ngõ rồi òa khóc nức nở khi nghe ai đó nhắc về mẹ: “Đống đất đá đó mẹ cháu góp tiền mua để chuẩn bị xây nhà nhưng chưa kịp xây thì mẹ đã đi rồi. Bố bỏ đi biệt tích đã lâu lắm. Giờ mẹ mất, chị em cháu biết sống như thế nào đây?”.

'Bố đi biệt tích không về, giờ mẹ mất, chị em cháu sẽ sống thế nào đây?', bé Nhung nghẹn ngào - Ảnh: Mai Mai

Người dân phát hiện nhanh chóng cắt nguồn điện đưa nạn nhân lên bờ nhưng vì vết thương quá nặng, chị Thiện đã tử vong.

“Mẹ nói đi kéo tôm thuê để kiếm tiền nuôi hai chị em cháu ăn học và xây nhà. Vậy mà mẹ đi mãi, chẳng bao giờ trở về với chị em cháu nữa rồi. Cháu nhớ mẹ lắm mà chỉ biết nhìn vào di ảnh mẹ cho đỡ nhớ thôi”, bé Ngọc nấc nghẹn.

Tương lai mịt mù

Anh Trần Khai (cậu ruột của chị em Nhung) chia sẻ, chồng chị Thiện bỏ đi biệt tích từ nhiều năm nay. Một mình chị gồng gánh nuôi hai đứa con thơ trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Không đất, không nhà, 3 mẹ con đành nương nhờ nhà của bố mẹ ruột.

Không có công ăn việc làm ổn định, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi 2 đứa con thơ, phụng dưỡng cha mẹ già, hàng ngày chị Thiện phải thức dậy từ 1 giờ sáng để cùng với một số người hàng xóm đi kéo tôm thuê.

Ông bà ngoại của Nhung đã già yếu, lại mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh: Mai Mai

Công việc của chị bắt đầu từ 1 giờ đến 6 giờ sáng với mức tiền công nhận được từ 100 đến 150 nghìn đồng.

“Vợ chồng tôi cho con mảnh đất nhỏ trước nhà để nó xây căn nhà nhỏ đủ để 3 mẹ con trú nắng mưa. Vậy mà dự định xây nhà chưa thành thì nó đã bỏ lại hai đứa con đi rồi. Vợ chồng tôi giờ già yếu, bệnh tật, biết làm sao cưu mang hai đứa cháu ngoại đây. Sao cuộc đời con, cháu tôi lại phải chịu nhiều bất hạnh thế này”, bà Hoàng Thị Phi (78 tuổi, bà ngoại của Nhung và Ngọc) đau đớn.

Căn nhà cũ nát của bà Phi, nơi cưu mang hai đứa trẻ bất hạnh- Ảnh: Mai Mai

Từ ngày chị Thiện mất, Nhung và Ngọc ở cùng ông bà ngoại. Bà Phi bị bệnh tiểu đường 4 năm nay không còn khả năng đi lại. Hết hè này Nhung lên lớp 4, Ngọc lớp 2, bà lo không biết bấu víu, dựa dẫm vào đâu để nuôi hai đứa cháu ăn học, tương lai mịt mù.

“Bạn của cháu đứa mất mẹ thì còn bố. Đằng này, hai chị em cháu chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Ông bà ngoại thì già yếu. Nếu ông bà đi theo mẹ thì chúng cháu biết sống với ai”, ngước đôi mắt đượm buồn nhìn lên di ảnh mẹ, Nhung ngậm ngùi.