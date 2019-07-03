Vừa xuống khỏi xe khách sau đợt chạy thận ở bệnh viện cách nhà gần 100km, chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, ngụ xóm 1, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) mệt mỏi lê từng bước chân về nhà. Bệnh tật vắt kiệt sức khiến cơ thể người phụ nữ này gầy gò, da xanh xao, đôi chân bị phù. Đi được một đoạn, chị lại ngồi thở dốc vì đuối sức.

Tháng 8 năm ngoái, thấy trong người mệt mỏi, chướng bụng, chán ăn, chị Hương đi thăm khám thì nhận được kết quả bị suy thận. Cũng từ đó, cuộc sống của chị gắn liền với bệnh viện. Cứ đều đặn tuần 3 lần, chị lại một mình bắt xe khách vào TP Vinh để chạy thận, tìm kiếm sự sống.

“Bình quân mỗi tuần tôi phải bắt xe vào thành phố chạy thận 3 lần. Chồng đi làm kiếm tiền cho tôi chạy thận và lo cho hai đứa con nên không thể ra đón. May mắn gặp người quen thì nhờ họ chở về nhà còn không thì đi bộ. Gần một năm rồi, tôi vẫn gồng mình chống chọi với bệnh tật chỉ mong sớm khỏe bệnh để cùng chồng chăm lo cho con cái. Vậy mà sức khỏe ngày càng kiệt quệ như thế này đây”, chị Hương mệt mỏi tâm sự.

“Xin cho tôi sống bên con thêm một thời gian nữa”

Duyên phận run rủi nên ngoài 30 tuổi, chị Hương mới lập gia đình với người đàn ông lớn hơn 10 tuổi, đã qua một đời vợ. Ở quê, tuổi như chị đã là gái quá lứa lỡ thì. Chỉ 2 năm sau đó, hạnh phúc vỡ òa khi 2 đứa con (1 gái, 1 trai) lần lượt chào đời.

Chị Hương ước được sống bên con thêm một thời gian nữa - Ảnh: Mai Mai

Kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào hai sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê phụ hồ, gặt lúa, cấy thuê vợ chồng chị Hương đều nhận làm. Những ngày mưa gió, nông nhàn thì họ lại ra đồng mò cua, bắt ốc trang trải bữa ăn cho cả gia đình. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình chị luôn vui vẻ, hạnh phúc. Từ ngày chị Hương phát bệnh, cuộc sống gia đình đảo lộn.

Vợ bệnh, con thơ, gánh nặng đè lên đôi vai của anh Cao Hữu Dũng (52 tuổi, chồng chị Hương). Thế nhưng, trong suốt thời gian dài chăm sóc vợ tại bệnh viện, anh Dũng không làm được gì kiếm thu nhập.

Căn nhà nhỏ của gia đình người phụ nữ bất hạnh - Ảnh: Mai Mai

“Thời gian gần đây, nợ nần chồng chất, con cái nheo nhóc vì đói ăn, tôi đành phải để vợ tự đi chạy thận một mình để kiếm việc làm. Ngày nào có người thuê làm cũng kiếm được 200 nghìn đồng, đủ để chi phí đi lại cho vợ và tiền ăn trong ngày.

Giờ bệnh tình của vợ tôi quá nặng mà tôi không biết nhìn đâu vay mượn thêm, nợ nần chồng chất. Tôi sợ vợ phải xuất viện trở về vì không tiền chữa trị. Nếu cô ấy có mênh hệ gì thì cha con tôi biết sống như thế nào đây?”, anh Dũng buồn bã.

Hoàn cảnh của chị Hương cần lắm sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm - Ảnh: Mai Mai

Nghĩ đến bệnh tật của mình, đến khoản tiền hàng trăm triệu đồng đã vay chưa có khả năng chi trả, đến tương lai mịt mù của hai đứa con thơ, chị Hương lại khóc nghẹn. Ở những ngày tháng cuối cuộc đời, khi sức cùng lực kiệt, kinh tế khó khăn, người phụ nữ bất hạnh này chỉ ước sống thêm một thời gian nữa để được nhìn thấy con.

“Hết hè này con gái lớn của tôi sẽ lên lớp 7, đứa nhỏ lên lớp 6. Thế nhưng, khó khăn thế này tôi lo con sẽ phải bỏ học giữa chừng. Giờ tôi không sợ gì, chỉ sợ chết. Tôi mà chết rồi hai đứa con tôi sẽ sống như thế nào đây? Cầu xin mọi người rủ lòng thương giúp đỡ, cho tôi có cơ hội tiếp tục chữa trị để sống bên cạnh con thêm một thời gian nữa. Chúng còn quá nhỏ dại, rất cần có mẹ ở bên”, chị Hương cầu xin.