Bé gái 18 ngày tuổi có cái đầu chực nổ tung vì bệnh não úng thủy: 'Ước gì có thể chịu bệnh tật thay con'

Góc nhân ái 16/06/2019 13:48

Chào đời vừa 18 ngày cũng là chừng ấy thời gian, bé Thư phải gồng mình sống chung với căn bệnh não úng thủy. Cái đầu đứa trẻ phình to, đọng nước, như chực nổ tung.

Mong manh sự sống của bé gái mắc bệnh não úng thủy

Mang thai đến tháng thứ 5, vợ chồng chị Nguyễn Thị Châu (31 tuổi, ngụ xóm 20, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) ngã quỵ khi bác sĩ kết luận thai nhi bị dị tật vì mắc bệnh não úng thủy. Họ khuyên chị Châu nên đình chỉ thai để sau này đỡ khổ cả mẹ lẫn con.

Bé gái 18 ngày tuổi có cái đầu chực nổ tung vì bệnh não úng thủy: 'Ước gì có thể chịu bệnh tật thay con' - Ảnh 1
Chào đời vừa 18 ngày, bé Thư đã phải sống chung với căn bệnh não úng thủy - Ảnh: Mai Mai

Không tin vào kết luận ban đầu, vợ chồng tôi đi thêm 4 bệnh viện, phòng khám khác nhưng vẫn cùng một kết quả. Dù biết nếu giữ lại cái thai thì khi ra con sẽ phải gánh chịu nhiều đau đớn, bất hạnh nhưng tôi không đủ can đảm để bỏ đi giọt máu của mình. Vợ chồng tôi quyết định giữ lại và chuẩn bị tâm lý để cùng con chiến đấu với bệnh tật”, chị Châu trải lòng.

Vì đầu của thai nhi quá to, không thể sinh thường nên bác sĩ chỉ định phương pháp mổ bắt con.

Bé Lê Anh Thư (18 ngày tuổi) chào đời nặng 4,3kg nhưng riêng cái đầu đã chiếm 2/3 trọng lượng cơ thể. Cái đầu to quá cỡ, sờ vào mềm nhũn, đọng nước, lấn át khuôn mặt xinh xắn của đứa trẻ bất hạnh. Dù đã chuẩn bị trước tâm lí nhưng khi gặp con, chị Châu cũng như người thân không khỏi xót xa vì hình hài đáng thương của bé.

Bé gái 18 ngày tuổi có cái đầu chực nổ tung vì bệnh não úng thủy: 'Ước gì có thể chịu bệnh tật thay con' - Ảnh 2
Đầu bé Thư chực nổ tung vì căn bệnh quái ác - Ảnh: Mai Mai

Chào đời được 2 ngày thì bé Thư có biểu hiện xấu, phải chuyển gấp ra Hà Nội điều trị. Chị Châu vừa phẫu thuật xong lại bị viêm đường tiết niệu nên phải điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh. Hai mẹ con chẳng được gặp nhau.

Bác sĩ cho biết bệnh tình của con gái tôi cần phẫu thuật nhưng vì sức khỏe quá yếu, nếu phẫu thuật ảnh hưởng đến tính mạng. Không đành đánh cược với tính mạng của con, gia đình tôi quyết định đưa con về nhà, đợi khi có sức khỏe sẽ phẫu thuật”, chị Châu cho biết thêm.

Hi vọng một phép màu

Vợ chồng chị Châu và anh Lê Văn Cương (34 tuổi) có với nhau 2 người con. Trước bé Thư còn một chị gái lên 7 tuổi. Kinh tế phụ thuộc vào đồng lương công nhân ít ỏi họ kiếm được hàng tháng. Vừa rồi, gia đình quyết định vay mượn để anh Cương đi xuất khẩu lao động, hi vọng cuộc sống sẽ khá hơn.

Bé gái 18 ngày tuổi có cái đầu chực nổ tung vì bệnh não úng thủy: 'Ước gì có thể chịu bệnh tật thay con' - Ảnh 3
Rất đông người đến thăm hỏi, động viên đứa trẻ bất hạnh - Ảnh: Mai Mai

Con trai tôi đi xuất khẩu lao động một tháng trước khi cháu tôi chào đời. Lúc đầu biết thai dị tật, nó quyết định không đi nữa để ở nhà chăm sóc vợ con. Thế nhưng, ai cũng khuyên nó đi, cố gắng kiếm tiền để sau này có cơ hội đưa con qua Singapore chữa trị, giành lại sự sống”, bà nội bé Thư chia sẻ.

Bệnh tật khiến bé Thư rất yếu, chỉ nằm một chỗ chống lại đau đớn. Cái đầu đứa trẻ to quá cỡ, mềm nhũn khiến việc bồng bế, di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Từ ngày chào đời, hai mẹ con nằm điều trị hai nơi nên chị Châu mất sữa, bé Thư phải uống hoàn toàn sữa ngoài.

Nằm bên con gái bất hạnh, khuôn mặt chị Châu nhòa lệ mỗi lần có ai đó vào thăm hỏi. Chị xót xa khi nghĩ về tương lai mịt mù phía trước của con.

Bé gái 18 ngày tuổi có cái đầu chực nổ tung vì bệnh não úng thủy: 'Ước gì có thể chịu bệnh tật thay con' - Ảnh 4
Chị Châu hi vọng phép màu sẽ đến với con gái - Ảnh: Mai Mai

Nếu có một điều ước, tôi ước có thể gánh chịu bệnh tật thay con. Con gái tôi vừa chào đời, có tội tình gì đâu. Giờ chỉ mong con đủ sức chiến đấu với bệnh tật. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng vay mượn để cứu con. Mạnh mẽ lên con gái nhé, rồi phép màu sẽ đến với con”, chị Châu ngậm ngùi.

Mọi giúp đỡ cho bé Thư xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Châu, xóm 20, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK chị Châu: 060158292117, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Gò Vấp. ĐT: 0964.583.887.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ bé Thư - Mã số 20

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn 

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