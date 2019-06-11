Câu hỏi của bé trai 9 tuổi mắc bệnh ung thư máu khiến mẹ nghèo đau đớn: 'Nếu không vay được tiền, con sẽ chết phải không mẹ?'

Góc nhân ái 11/06/2019 11:58

Mới 9 tuổi nhưng đã hơn 3 năm nay Ánh phải gồng mình sống chung với căn bệnh ung thư máu. Em luôn lo sợ một ngày nào đó phải rời xa những người thân yêu của mình.

Tuổi thơ bất hạnh

Vừa dứt cơn đau được một lúc thì cơn đau khác lại ập đến khiến cơ thể em Võ Hoàng Ánh (9 tuổi, xóm 1, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) vật vã trong đau đớn. Cơ thể em gầy gò, da xanh xao, khuôn mặt nhăn nhó đẫm lệ, miệng rên rỉ, cầu cứu người mẹ đang ngồi bên cạnh: “Mẹ ơi, con đau quá. Mẹ đấm mạnh vào chân, vào tay, vào lưng con nữa. Đau thế này sao con chịu được mẹ ơi”.

Câu hỏi của bé trai 9 tuổi mắc bệnh ung thư máu khiến mẹ nghèo đau đớn: 'Nếu không vay được tiền, con sẽ chết phải không mẹ?' - Ảnh 1
Mới 9 tuổi nhưng suốt hơn 3 năm nay, Ánh đã gồng mình sống chung với bệnh ung thư máu - Ảnh: Mai Mai

Nhìn con đau đớn, chị Nguyễn Thị Kim (45 tuổi) chỉ biết ôm con vào lòng, động viên trong tiếng nấc nghẹn. Chị đưa đôi bàn tay chai sạn bóp nhẹ lên cơ thể con như để xoa dịu, giúp con bớt đau đớn.

Hơn 3 năm ôm con nằm viện giành giật sự sống, chứng kiến không biết bao nhiêu lần con gồng mình chống chọi với đau đớn, chị Kim chỉ biết bất lực khóc cùng con. Chị ước có thể gánh chịu đau đớn thay con.

Câu hỏi của bé trai 9 tuổi mắc bệnh ung thư máu khiến mẹ nghèo đau đớn: 'Nếu không vay được tiền, con sẽ chết phải không mẹ?' - Ảnh 2
Ánh không có cơ hội đi học, nằm viện quanh năm giành giật sự sống - Ảnh: Mai Mai

Chị kể, đang chuẩn bị bước chân vào lớp 1 thì Ánh có những biểu hiện bất thường như sốt cao, nổi hạch, xuất huyết ngoài da. Đưa con đi viện thì trời đất như đổ sụp dưới chân khi họ cầm kết luận con mắc bệnh ung thư máu.

Câu hỏi của bé trai 9 tuổi mắc bệnh ung thư máu khiến mẹ nghèo đau đớn: 'Nếu không vay được tiền, con sẽ chết phải không mẹ?' - Ảnh 3
Chị Kim đau đớn nhắc đến bệnh tình của con trai bất hạnh- Ảnh: Mai Mai

Con tôi phải nghỉ học, thay vào đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng gắn liền với bệnh viện, với những đợt xạ trị hóa chất đau đớn. Sức khỏe nó ngày càng suy yếu dần, ít ăn, nụ cười tắt hẳn. Ngày nào tôi cũng phải chứng kiến con gào khóc cầu cứu vì những cơn đau liên tiếp kéo đến”, chị Kim nghẹn ngào chia sẻ.

“Nếu không vay được tiền, con sẽ chết phải không mẹ?”

Ánh là con út trong gia đình có 4 chị em. Kinh tế trông chờ vào một sào ruộng cùng số tiền công phụ hồ ngày được ngày mất của vợ chồng chị Kim.

Suốt một năm đầu con trai phát bệnh, vợ chồng tôi chẳng làm được gì ngoài ôm con cầu cứu khắp các bệnh viện, những mong giành lại sự sống cho con. Qua năm thứ 2, không còn trông chờ vào đâu để vay mượn tiếp, tôi đành gạt nước mắt, xin đưa con về bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị.

Câu hỏi của bé trai 9 tuổi mắc bệnh ung thư máu khiến mẹ nghèo đau đớn: 'Nếu không vay được tiền, con sẽ chết phải không mẹ?' - Ảnh 4
Ánh lo sợ một ngày nào đó không còn nhìn thấy cha mẹ mình - Ảnh: Mai Mai

Vợ tôi chăm sóc con ở viện. Tôi ở nhà ai thuê bơm thuốc sâu, thuốc cỏ, bốc vác, phụ hồ đều nhận làm để có tiền hàng tuần gửi xuống viện chi phí cho con. Vất vả mấy tôi cũng cam lòng, chỉ mong con đừng rời bỏ vợ chồng tôi mà đi”, anh Võ Đình Hùng (47 tuổi, bố em Ánh) đau đớn chia sẻ.

Bình quân mỗi tháng, Ánh phải nhập viện 20 đến 25 ngày tùy theo thể trạng sức khỏe. Những ngày ngắn ngủi còn lại, em được về nhà, sum vầy bên người thân nhưng cũng không thể chơi đùa vui vẻ, không thể đi học như các bạn vì những cơn đau liên tiếp hành hạ.

Nghe mẹ nhắc đến việc không còn khả năng vay tiền để tiếp tục chạy chữa, khuôn mặt Ánh lo lắng.

Câu hỏi của bé trai 9 tuổi mắc bệnh ung thư máu khiến mẹ nghèo đau đớn: 'Nếu không vay được tiền, con sẽ chết phải không mẹ?' - Ảnh 5
Ánh khóc khi nghe mẹ nói không vay được tiền để tiếp tục cho em điều trị - Ảnh: Mai Mai

Nếu không vay được tiền, con sẽ chết phải không mẹ? Con sẽ không bao giờ được gặp lại bố mẹ và các anh chị nữa phải không? Nếu như vậy thì con sợ lắm. Con muốn nhanh chữa khỏi bệnh để về nhà, không bị tiêm đau nữa và được đi học như các bạn”, Ánh nhìn mẹ cầu xin trong nước mắt.

Đáp lại, chị Kim chỉ biết ôm con khóc nghẹn trong tuyệt vọng.

Hiện bệnh tình của em Ánh ngày càng nặng trong khi gia đình lâm vào cảnh khó khăn, không còn khả năng vay mượn tiền để tiếp tục chữa trị. Sự sống của đứa trẻ bất hạnh này cần lắm sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Võ Đình Hùng (bố em Ánh), xóm 1, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK anh Hùng: 3607205461540, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Nghi Lộc. ĐT: 0392.173.699.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ bé Ánh - Mã số 17

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn 

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Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn

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