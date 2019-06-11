Bị đàn ông có vợ lừa tình, cô gái trẻ qua đời vì sản hậu, bỏ lại con thơ chưa đầy tháng khát sữa từng ngày

Góc nhân ái 11/06/2019 11:29

Sau khi con gái qua đời, cặp vợ chồng già phải oằn mình nuôi đứa cháu ngoại chưa đầy một tháng tuổi.

Vì tin lời dụ dỗ của một gã đàn ông, T. mang thai khi mới 22 tuổi. Sau khi sinh con, biết được tin người này đã có gia đình, cô bị sản hậu dẫn đến xuất huyết não và tử vong.

Xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình T., một tài khoản Facebook tên H.N đã đứng ra kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ.

H.N viết trên trang cá nhân: “Cháu trai sinh ra được 14 ngày rồi. Mẹ bé bị sản hậu, xuất huyết não và chết. Bé khát sữa lắm. Các mẹ nào có dư sữa thì cho cháu nó bú tạm với ạ. Bé sinh ra khoẻ mạnh, nặng 3,6 kg, đáng yêu và trộm vía ngoan lắm.

Bị đàn ông có vợ lừa tình, cô gái trẻ qua đời vì sản hậu, bỏ lại con thơ chưa đầy tháng khát sữa từng ngày - Ảnh 1
H.N kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình bé trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Tình hình là như vậy: Mẹ cháu 22 tuổi là T.T.T.T vì tin lời gã đàn ông nên đã trót để có thai. Khi biết T. mang thai thì thằng kia mất dạng không ai biết. Đến ngày sinh nở, em biết tin hắn đã có vợ con rồi và bị sản hậu dẫn đến xuất huyết não chết vào ngày 6/6/2019.

Vì hoàn cảnh nhà T. quá khó khăn nên ông bà ngoại không đủ điều kiện để mua sữa bột cho bé.

Thế nên N. và một người bạn đứng ra xin sữa mẹ để nuôi bé trong thời gian sơ sinh. Bà ngoại nói nếu không có sữa thì cho uống nước gạo tạm chứ biết sao giờ. Nghe đến đây, mình chảy nước mắt. Các mẹ bỉm sữa ơi, nếu còn sữa thì cho N. xin để nuôi bé với ạ”.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Ích (mẹ chị T.) cho biết sự việc trên là có thật. Được biết, năm nay vợ chồng bà đều đã 58 tuổi. Chồng bà làm nghề chạy xe ôm, bà làm tạp vụ cho một công ty ở địa phương.

Bị đàn ông có vợ lừa tình, cô gái trẻ qua đời vì sản hậu, bỏ lại con thơ chưa đầy tháng khát sữa từng ngày - Ảnh 2
T. qua đời khi mới 22 tuổi - Ảnh: Một thế giới
Bị đàn ông có vợ lừa tình, cô gái trẻ qua đời vì sản hậu, bỏ lại con thơ chưa đầy tháng khát sữa từng ngày - Ảnh 3
Đứa trẻ chưa đầy 1 tháng tuổi khát sữa từng ngày, sống nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Gia đình bà Ích có 6 người con nhưng đến nay 5 người đã qua đời, đứa con út vừa tròn 18 tuổi. Với đồng lương ít ỏi của đôi vợ chồng già, việc nuôi nấng một đứa trẻ thành người là điều vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng các nhà hảo tâm và mạnh thường quân có thể chung tay giúp đỡ gia đình bà vượt qua lúc khó khăn này.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Nguyễn Thị Ích: Số 09/15 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, tổ 39, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

SĐT: 0906530867

Nguyễn Thị Ích

Ngân hàng BIDV

56010001004982

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ bà Ích - Mã số 16

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

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