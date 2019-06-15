Chồng mất sau vụ nổ bình gas, góa phụ một nách 3 đứa con thơ ăn nhờ ở đậu kiếm sống nuôi con qua ngày

8 giờ sáng ngày 24/12/2018, căn nhà của vợ chồng chị Ngô Thị Tâm (35 tuổi, ngụ xóm 5, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) thuê trọ bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn. Chạy đến nơi, những người xung quanh bàng hoàng phát hiện gian bếp của chị Tâm đang bốc cháy dữ dội. Phía bên trong, anh Chu Văn Giáp (chồng chị Tâm) đang quằn quại như ngọn đuốc sống.

“Hôm đó tôi đang đưa con trai lớn đi học. Hai đứa nhỏ chơi ở nhà trên nên may mắn thoát nạn. Chỉ có chồng tôi dưới bếp quằn quại trong đau đớn. Khi nghe tin báo, tôi trở về chẳng còn nhận ra anh ấy nữa. Rồi anh ấy đi, bỏ lại cho tôi một nách 3 đứa con thơ”, thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, chị Tâm nghẹn ngào chia sẻ.

Người dân hô hoán, tập trung dập lửa để giải cứu nạn nhân. Khi ngọn lửa được dập tắt, anh Giáp được đưa ra ngoài trong tình trạng toàn thân cháy đen và tử vong khi vừa đưa tới bệnh viện.

Vụ nổ bình gas khiến mẹ con chị Tâm mãi mãi không còn cơ hội gặp lại chồng, cha - Ảnh: Mai Mai

Anh Giáp vốn chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh khi mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố sau đó lấy vợ mới và có thêm một đàn em cùng cha khác mẹ. Hoàn cảnh khó khăn, chưa kịp lớn anh đã phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm tiền nuôi bản thân và phụ giúp gia đình.

Vợ chồng anh Giáp cưới nhau với 4 bàn tay trắng. Nhà ngoại cũng nghèo khó nên chẳng hỗ trợ được gì nhiều. Chỉ trong vòng 5 năm, 3 đứa con lần lượt chào đời làm cuộc sống càng thêm khó khăn.

Chị Tâm đau đớn nhắc đến hoàn cảnh gia đình - Ảnh: Mai Mai

Không đất, không nhà, họ thuê căn nhà nhỏ ven sông, gần nhà ngoại ở. Hàng ngày, anh Giáp làm thuê ở đầm nuôi tôm. Một tay 3 đứa con nhỏ nên chị Tâm chẳng làm được gì kiếm thu nhập.

Tai họa ập đến, anh Giáp ra đi để lại cho vợ 3 đứa con thơ (đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ 1 tuổi) cùng dự định kiếm tiền xây căn nhà nhỏ còn dang dở.

Tương lai mịt mù cho 3 đứa trẻ mồ côi cha

Khó khăn càng thêm chồng chất, chị Tâm không có tiền thuê nhà ở, đành phải dắt đàn con về nhà ngoại nương nhờ.

Căn nhà của cha mẹ ruột, nơi mẹ con chị Tâm đang nương nhờ - Ảnh: Mai Mai

"Cả bố tôi và bố chồng đều bị tai biến nhiều năm nay. Mẹ tôi nay già yếu chẳng làm được gì. Hàng ngày, tôi nhờ mẹ ruột trông 3 đứa con để ra biển chờ những con tàu vừa cập bến để mót cá, nướng cá thuê. Ngày nào may mắn lắm cũng kiếm được khoảng 80 đến 100 nghìn, đủ để gia đình trang trải sinh hoạt trong ngày. Con ốm đau suốt nên tôi cũng chẳng dám đi làm đâu xa”, chị Tâm phân trần.

Anh Giáp ra đi khi tâm nguyện gom góp tiền bạc mua một mảnh đất nhỏ, dựng căn nhà cho cả gia đình trú nắng mưa chưa thành hiện thực. Tương lai của 3 đứa trẻ mồ côi cha trở nên mịt mù.

Tương lai của 3 đứa trẻ mồ côi cha trở nên mịt mù - Ảnh: Mai Mai

“Nghĩ đến cuộc sống khó khăn, đến tương lai của 3 đứa con mà xót xa lắm. Tôi giờ chỉ ước có sức khỏe, đi làm để chắt góp tiền bạc dựng căn nhà nhỏ cho 4 mẹ con không phải sống cảnh bơ vơ, ăn nhà ở đậu. Thế nhưng, điều ước này không biết đến bao giờ tôi mới thực hiện được”, nhìn 3 đứa con thơ, chị Tâm chạnh lòng.