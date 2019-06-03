Nghỉ hè, khi những đứa trẻ cùng lứa tuổi được vui chơi sau khi kết thúc một năm học thì em Hồ Thị Thạch (13 tuổi, ngụ khối Tân Hương, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) lại vất vả với những công việc không tên để trang trải cuộc sống qua ngày cho hai mẹ con. Ngày hai buổi, Thạch ra đồng hái rau má, mò cua, bắt ốc, nhặt phế liệu. Đó là những công việc mà một đứa trẻ mới 13 tuổi có thể làm để trở thành chỗ dựa cho người mẹ tật nguyền sau vụ tai nạn giao thông.

Vén chiếc quần lên quá gối để lộ hàng chục vết sẹo lồi lõm, rỉ mủ, bà Hồ Thị Thúy (50 tuổi, mẹ của Thạch) thở dài chia sẻ, duyên phận run rủi khiến bà thành gái quá lứa lỡ thì. Mãi đến năm 36 tuổi, dù không lấy chồng nhưng bà quyết định “xin” một đứa con để có cơ hội được làm mẹ.

Tới bữa, Thạch lại toan chạy về nhà để chuẩn bị bữa cơm cho hai mẹ con, dọn dẹp nhà cửa. Tất bật với công việc nhưng tối đến, em cũng không được yên giấc, luôn sống trong lo lắng mỗi lần nhìn thấy mẹ gồng mình chống chọi với những cơn đau liên tiếp hành hạ.

Chân trái của bà Thúy dập nát, không còn khả năng đi lại sau vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Mai Mai

Bé Thạch ra đời trong hoàn cảnh đó, không có cha, mang họ mẹ. Hai mẹ con sau đó được ông bà ngoại cho mảnh đất nhỏ, dựng căn nhà 2 gian, sống thui thủi bên nhau qua ngày.

Vết thương ở chân của bà Thúy bị rò tủy nặng, có nguy cơ bị cắt bỏ - Ảnh: Mai Mai

Năm 2017, bà Thúy thấy đau nhức toàn thân nên đi bệnh viện thăm khám. Trên đường về thì không may bị tai nạn giao thông. Chiếc xe máy của bà điều khiển va chạm với chiếc container chạy cùng chiều. Dù may mắn sống sót nhưng chân trái của bà, đoạn từ đầu gối trở xuống bị dập nát hoàn toàn.

“Nghe bác sĩ bảo phải cắt bỏ chân, tôi lo lắng lắm. Tôi đã gào khóc, chắp tay cầu xin bằng giá nào cũng giữ lấy chân cho tôi. Con tôi đã không có bố. Nếu chân tôi bị cắt thì ai sẽ chăm sóc con. Nó còn quá nhỏ. Trải qua nhiều ca phẫu thuật, chân tôi may mắn không bị cắt bỏ nhưng cũng không còn lành lặn như trước”, bà Thúy thở dài chia sẻ.

Không có tiền đi viện, Thạch hàng ngày chăm sóc vết thương cho mẹ - Ảnh: Mai Mai

“Em sợ mẹ phải cưa chân, sợ bỏ học giữa chừng"

Sau tai nạn, chân trái của bà Thúy mất hết khả năng hoạt động, thường xuyên đau nhức vì bị rò tủy, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Thấu hiểu được hoàn cảnh của mình, em Thạch luôn là một nữ sinh ngoan ngoãn, thương yêu và hết mực chăm sóc cho mẹ.

Mẹ con bà Thúy thuộc hộ nghèo của phường suốt nhiều năm nay - Ảnh: Internet

“Những lúc trái gió trở trời, chân mẹ em lại đau nhức. Nhiều lần em thấy mẹ khóc mà chẳng làm được gì, chỉ khóc theo mẹ. Em chỉ ước có thể đau thay cho mẹ để mẹ bớt đau đớn”, Thạch trải lòng trong tiếng nấc nghẹn.

Cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc vào một sào ruộng cùng tiền trợ cấp xã hội 270 nghìn đồng bà Thúy nhận được hàng tháng.

“Số tiền trợ cấp hàng tháng không đủ để tôi mua thuốc giảm đau. Những lần cơn đau hành hạ, tôi chỉ biết gào khóc, kêu trời, muốn cắt bỏ chân. Nhưng rồi, nghĩ đến con gái, tôi lại cắn răng chịu đựng.

Tôi giờ xem như bất lực rồi. Sinh con ra chẳng thể nuôi được con. Cứ như thế này tôi sợ nó sẽ thất học giữa chừng, mịt mù tương lai”, bà Thúy nhìn con thở dài.

Dù hoàn cảnh khó khăn, mẹ tật nguyền nhưng năm nào Thạch cũng được học sinh tiên tiến - Ảnh: Mai Mai

Dù hoàn cảnh khó khăn, chạy ăn từng bữa cùng bao nỗi lo toan nhưng Thạch lại rất siêng học và học rất giỏi. Năm nào em cũng đạt học sinh tiên tiến, được thầy cô yêu, bạn quý. Hết hè này em sẽ lên lớp 8. Em chỉ ước học xong cấp 2 rồi kiếm tiền chữa lành chân cho mẹ.

Thạch ước không phải bỏ học giữa chừng, chân mẹ không bị cắt bỏ - Ảnh: Mai Mai

Nhắc đến ước mơ của mình, Thạch nhìn xuống vết thương đang bị rò tủy của mẹ rồi trải lòng: "Khó khăn, vất vả mấy em cũng sẽ cố gắng vượt qua, chỉ mong không phải bỏ học giữa chừng. Chân mẹ không bị cắt bỏ. Giờ vết thương của mẹ ngày càng nặng mà không tiền chữa trị. Em cầu xin mọi người giúp đỡ, cho mẹ có cơ hội giữ lại đôi chân”.

Tai họa giáng xuống khiến cuộc sống của mẹ con bà Thúy lâm vào cảnh khó khăn, cần lắm sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần. Để em Thạch có cơ hội tiếp tục đến trường, để ước mơ giữ lấy đôi chân cho mẹ của nữ sinh bất hạnh này thành sự thật.