Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày chồng mất, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của mẹ con chị Vũ Thị Bình (33 tuổi, ngụ xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Sự ra đi đột ngột của anh Hồ Trọng Dũng là nỗi đau lớn cho vợ cùng 4 đứa con thơ.

Trong 4 người con (lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi) của vợ chồng chị Bình thì người con gái thứ 3 là Hồ Thị Mai Phương (7 tuổi) kém may mắn hơn khi sinh ra đã phải gánh căn bệnh xương khớp giống bố. Đôi chân của đứa trẻ thường xuyên đau nhức, đi lại khó khăn. Những lúc cơn đau kéo dài, đứa trẻ chỉ biết gào khóc, cầu xin cha mẹ tháo chân cho đỡ đau. Dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh.

Chị Bình đầu chít khăn tang, khuôn mặt thâm quầng, nhòa lệ hướng lên bàn thờ nghi ngút khói hương của người chồng xấu số, khóc nghẹn khi nhắc đến thảm kịch gia đình.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào hơn một sào ruộng. Dù bị bệnh xương khớp nặng, đau nhức thường xuyên nhưng anh Dũng vẫn cố gắng đi làm phụ hồ để kiếm tiền chữa bệnh, thuốc thang cho con.

4 đứa con anh Dũng bên bàn thờ người cha xấu số - Ảnh: Mai Mai

Ông Hồ Trọng Phúc (bí thư xóm 12) chia sẻ: “Vừa năm ngoái anh Dũng bị bỏng xăng. Đôi chân bị bỏng rất nặng, phải mất nửa năm điều trị mới đi lại được. Dù vết thương chưa kịp lành nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, con cái bệnh tật, vợ chồng họ phải dắt díu nhau vào miền Nam làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho con. Ở nhà đàn con trông chờ vào bà ngoại. Giờ anh Dũng qua đời đột ngột, không biết một mình chị Bình sẽ xoay xở thế nào?”.

Vào Sài Gòn, anh Dũng làm phụ hồ với tiền công 250 nghìn đồng/ngày. Chị Bình xin nấu cơm trong công trình với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, vừa đi làm chưa được một tháng thì tai họa ập đến.

Bé Phương (áo vàng) mắc bệnh xương khớp nhiều năm vẫn chưa rõ nguyên nhân - Ảnh: Mai Mai

Sáng ngày 29/4/2019, khi đang phụ hồ trên một tòa nhà cao tầng thì anh Dũng không may ngã từ tầng 3 xuống đất, nằm bất động trên vũng máu. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh vẫn không qua khỏi.

2 người con trai lớn của chị Bình thương mẹ, lo lắng cho bệnh tình em gái không tiền chữa trị - Ảnh: Mai Mai

"Bố nói đi làm thuê kiếm tiền về chữa bệnh cho cháu mà giờ bố chẳng về nữa rồi. Mỗi lần nhớ bố, chúng cháu chỉ biết đứng trước bàn thờ ngắm nhìn di ảnh rồi gọi tên bố thôi”, bé Phương khóc nghẹn.

Tương lai mịt mù phía trước

Chồng đột ngột qua đời để lại cho mình chị Bình gánh nặng 4 đứa con thơ. Nghĩ đến quãng đường dài phía trước, đến tương lai của 4 đứa con, đến khoản nợ hàng trăm triệu đồng đã vay mượn trước đó để chữa trị vết bỏng cho chồng, thuốc thang cho con gái, chị Bình như kiệt sức.

“Bố mẹ chồng đều đã mất. Chồng cũng bỏ lại mẹ con tôi mà đi rồi. Giờ một mình tôi vật lộn với cuộc sống thôi. Tôi sợ đàn con phải bỏ học giữa chừng. Sợ đôi chân con gái phải cắt bỏ vì không tiền chữa trị. Số tiền đã vay không biết đến bao giờ tôi mới trả được”, chị Bình nghẹn ngào.

Nhìn mẹ khóc, 4 đứa con tỏ ra lo lắng rồi khóc theo mẹ. “Bố mất rồi, anh em cháu chỉ còn mình mẹ thôi. Chúng cháu không muốn mẹ đi làm thuê nữa. Nhưng nếu mẹ ở nhà thì em gái cháu không có tiền chữa bệnh. Đôi chân của em sẽ không còn cơ hội đi lại mất.

Cầu xin cô chú thương hoàn cảnh gia đình cháu mà cứu giúp em cháu. Cho em có cơ hội chữa trị cứu lấy đôi chân. Đó cũng là tâm nguyện mà trước khi mất bố cháu chưa thực hiện được”, em Hồ Trọng Mạnh (14 tuổi, con trai lớn của chị Bình) đau đớn cầu xin.

Hoàn cảnh của 4 đứa trẻ mồ côi cha cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người- Ảnh: Mai Mai

Chồng mất đột ngột, để lại cho chị Bình một nách 4 đứa con thơ, bệnh tật, không tiền chữa trị, nợ nần chồng chất, nguy cơ phải bỏ học giữa chừng, tương lai của 4 đứa trẻ mịt mù. Hoàn cảnh của mẹ con chị cần lắm sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.