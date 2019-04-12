Xót cảnh gia đình 4 người chết thảm trong đám cháy ở Hà Nội: 3 mẹ con vẫn ôm chặt nhau, thi thể người chồng chưa được tìm thấy

Xã hội 12/04/2019 14:46

Sau quá trình tìm kiếm, thi thể chị Lan cùng hai đứa con nhỏ chỉ mới 5 tuổi và 1 tuổi được phát hiện trong tư thế ôm nhau còn thi thể người chồng vẫn chưa được tìm thấy.

Liên quan đến vụ cháy nhà xưởng kinh hoàng xảy ra ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) rạng sáng nay, công an xác nhận đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Danh tính 3 mẹ con được xác định là chị Trần Thị Lan (sinh năm 1990), Lương Công Minh (sinh năm 2014) và Lương Anh Tuấn (sinh năm 2018). Ba nạn nhân sau đó đã được đưa đến nhà xác Bệnh viện 198.

Tại hiện trường, những người chứng kiến không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy 3 mẹ con tử vong trong tư thế ôm nhau. Nhiều người đoán rằng có lẽ lúc xảy ra hỏa hoạn, người mẹ cõng 1 bé, ôm 1 bé đằng trước nên khi tử vong cả ba vẫn đang ôm nhau.

Xót cảnh gia đình 4 người chết thảm trong đám cháy ở Hà Nội: 3 mẹ con vẫn ôm chặt nhau, thi thể người chồng chưa được tìm thấy - Ảnh 1

Xót cảnh gia đình 4 người chết thảm trong đám cháy ở Hà Nội: 3 mẹ con vẫn ôm chặt nhau, thi thể người chồng chưa được tìm thấy - Ảnh 2
Thi thể các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện 198 để chờ người thân đến nhận - Ảnh: Internet

Được biết, chồng của chị Lan là anh Lương Văn Việt (sinh năm 1986) cũng tử vong trong vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên đến trưa nay, thi thể của anh vẫn chưa được tìm thấy.

Theo thông tin từ Người lao động, gia đình chị Lan ngụ tại xã Hương Nha (huyện Tam Nông, Phú Thọ). Vào ngày xảy ra sự việc, chị Lan cùng hai con xuống Hà Nội để chữa bệnh, ngủ nhờ tại xưởng chồng đang làm.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 2 giờ sáng nay (14/2), tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong.

Xót cảnh gia đình 4 người chết thảm trong đám cháy ở Hà Nội: 3 mẹ con vẫn ôm chặt nhau, thi thể người chồng chưa được tìm thấy - Ảnh 3
Hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng - Ảnh: Internet

Vì nơi xảy ra cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy nên toàn bộ 4 nhà xưởng tại khu vực đó đã bị cháy rụi. Tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000 m2.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy và tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

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Vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào rạng sáng 12/4 khiến ít nhất 8 người tử vong, thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị.

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