Éo le cuộc đời người phụ nữ đi cưới vợ cho chồng, chạy vạy khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho vợ hai

Góc nhân ái 28/05/2019 15:23

Biết mình không có khả năng làm mẹ, bà Đằng quyết định hỏi vợ cho chồng. Suốt 15 năm qua, hai người phụ nữ sống cảnh chung chồng, nuôi dưỡng hai con riêng của chồng, chăm lo cho người vợ hai của chồng mắc bệnh hiểm nghèo.

Kiếp chồng chung của người phụ nữ bất hạnh

Sau 3 năm kết hôn, mong chờ mãi vẫn không có mụn con, bà Lê Thị Đằng (55 tuổi, ngụ thôn 13, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đi khám mới biết mình không có khả năng làm mẹ. Dù đã chữa trị khắp nơi nhưng vẫn không có hi vọng, bà đành gạt nước mắt, chấp nhận số phận.

Éo le cuộc đời người phụ nữ đi cưới vợ cho chồng, chạy vạy khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho vợ hai - Ảnh 1
Không sinh được con, bà Đằng quyết định hỏi vợ cho chồng - Ảnh: Mai Mai

Không muốn mang tội với dòng tộc, chồng chịu thiệt thòi, bà Đằng quyết định li hôn, tạo điều kiện cho chồng đi thêm bước nữa để có cơ hội làm cha. Thế nhưng, vì tình yêu, ông Trần Quang Thanh (54 tuổi, chồng bà Đằng) không chịu li hôn.

Sau hàng chục năm thuyết phục, cuối cùng chồng cũng đồng ý lấy thêm vợ mới để kiếm đứa con nhưng vẫn không chịu li hôn với vợ. Tôi đành đi hỏi vợ cho chồng. May mắn có người phụ nữ cùng làng đồng cảm, chấp nhận sống cảnh chồng chung với tôi”, bà Đằng tâm sự.

Éo le cuộc đời người phụ nữ đi cưới vợ cho chồng, chạy vạy khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho vợ hai - Ảnh 2
Bà Đằng và bà Lương sống cảnh chung chồng, hòa thuận bên nhau suốt hàng chục năm qua - Ảnh: Mai Mai

Bà Đằng và bà Nguyễn Thị Lương (45 tuổi, vợ hai của ông Thanh) sống cảnh chồng chung từ đó. Hi vọng càng nhân lên khi hai đứa con trai (lớn 13 tuổi, nhỏ 9 tuổi) lần lượt chào đời.

Ngày bà Đằng đi hỏi vợ cho chồng, người thân, hàng xóm ai nấy đều tỏ ra bất ngờ. Họ lo sợ cảnh "2 bà 1 ông" với những mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày sẽ làm cho cuộc sống gia đình bị xáo trộn. Nhưng không, họ vẫn sống yên ấm, hạnh phúc bên nhau và cùng chăm lo cho hai đứa con khôn lớn.

Éo le cuộc đời người phụ nữ đi cưới vợ cho chồng, chạy vạy khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho vợ hai - Ảnh 3
Bà Lương bên hai đứa con - Ảnh: Mai Mai

Dù sống cảnh chung chồng nhưng bà Đằng và bà Lương rất mực thương yêu nhau, xem nhau như chị em ruột. Chưa bao giờ hàng xóm láng giềng nghe hai bà ấy mâu thuẫn hay to tiếng gì, rất hòa thuận. Điều đáng nói, bà Đằng thương hai đứa con của chồng với người vợ 2 như chính con ruột của mình, chăm sóc rất tận tình, chu đáo”, bà Hòa (hàng xóm của bà Đằng) chia sẻ.

Gánh nặng hai vai

Hai năm trước, bà Lương phát hiện bị ung thư cổ tử cung. Cuộc sống của bà sau đó gắn liền với bệnh viện, thuốc thang và những đợt xạ trị dài ngày, không có thời gian bên cạnh chăm sóc con cái, làm việc.

Éo le cuộc đời người phụ nữ đi cưới vợ cho chồng, chạy vạy khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho vợ hai - Ảnh 4

Éo le cuộc đời người phụ nữ đi cưới vợ cho chồng, chạy vạy khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho vợ hai - Ảnh 5
Bà Lương mắc bệnh ung thư suốt nhiều năm nay không tiền chữa trị - Ảnh: Mai Mai

Ở nhà, một mình bà Đằng vừa lo việc đồng áng, chăm sóc hai đứa con riêng của chồng vừa chạy vạy vay mượn tiền bạc khắp nơi để cho bà Lương chi phí trong thời gian dài điều trị.

Tôi bị ung thư vừa được một năm thì chồng lại phát hiện mắc bệnh gan nặng. Hai vợ chồng tôi nằm viện suốt, chẳng thể làm được gì. Những lúc xuất viện trở về, dù cơ thể đau nhức nhưng tôi vẫn cố gắng làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm tiền thuốc thang, trang trải thức ăn qua ngày, đỡ đần cho chị ấy.

Éo le cuộc đời người phụ nữ đi cưới vợ cho chồng, chạy vạy khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho vợ hai - Ảnh 6

Giờ nghĩ đến tương lai mịt mù của hai đứa con mà thương lắm, chúng còn quá nhỏ. Hoàn cảnh gia đình tôi lại quá khó khăn, chẳng biết xoay xở thế nào”, bà Lương thở dài.

Chồng, vợ 2 của chồng đều lâm bệnh nặng. Hai đứa con riêng của chồng đều thơ dại, gánh nặng đè lên đôi vai của bà Đằng. Bà Đằng chỉ biết bươn chải để làm việc, hi vọng có thêm chút tiền để cho người vợ 2 có cơ hội tiếp tục điều trị để nuôi hai đứa con chồng trưởng thành.

Éo le cuộc đời người phụ nữ đi cưới vợ cho chồng, chạy vạy khắp nơi kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho vợ hai - Ảnh 7
Bà Đằng cầu xin mọi người giúp đỡ, cứu bà Lương để hai đứa con riêng của chồng bớt khổ - Ảnh: Mai Mai

Khi quyết định hỏi vợ cho chồng, tôi đã tự nhủ bản thân phải yêu thương con của chồng như chính con ruột của mình. Tôi cũng luôn xem bà Lương như em gái. Giờ bà ấy mắc trọng bệnh, không tiền cứu chữa, tôi rất buồn. Tôi khẩn cầu mọi người giúp đỡ cho bà ấy có cơ hội chữa trị, giành lấy sự sống để cùng tôi nuôi dạy hai đứa con thơ. Nếu bà ấy có mệnh hệ gì thì chồng, con của chồng khổ. Tôi nào có vui sướng gì”, bà Đằng cầu xin.

Ông Vũ Lê Hùng - chủ tịch xã Quỳnh Vinh - chia sẻ, gia đình bà Lương thuộc hộ cận nghèo của xã. Ông Thanh và bà Lương đều mắc bệnh hiểm nghèo, hai đứa con của họ còn đang tuổi ăn tuổi học. Hoàn cảnh của họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân để vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Mọi đóng góp ủng hộ chị Nguyễn Thị Lương (Mã số: 08) vượt qua hoàn cảnh khó khăn, quý độc giả vui lòng gửi về:

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Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn

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