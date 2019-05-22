Hơn 2 tháng phát hiện mắc căn bệnh ung thư xương cũng là chừng ấy thời gian cuộc sống của cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, 44 tuổi, giáo viên trường tiểu học Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) gắn liền với bệnh viện. Những cơn đau liên tiếp hành hạ, những đợt truyền hóa chất dài ngày khiến nữ giáo viên kiệt sức, héo hon.

20 năm trước, sau khi tốt nghiệp ra trường, cô Tâm xin công tác tại một trường tiểu học, dạy môn Anh văn.

Trở về sau đợt điều trị, dù không còn khả năng đi lại nhưng cô vẫn ước sớm khỏi bệnh để tiếp tục dạy học. Đã rất lâu rồi, bệnh tật hành hạ khiến cô không thể đến trường. Cô nhớ lớp, nhớ từng tiết học cùng đám học sinh.

“2 năm rồi… 5 năm, 10 năm, tôi vẫn là một giáo viên hợp đồng chỉ với mức lương từ 700 nghìn đồng rồi 1 triệu đồng/tháng. Nhà cách xa trường, lương nhận hàng tháng chỉ đủ trang trải tiền xăng xe đi lại nên người thân, bạn bè khuyên tôi nghỉ việc để tìm công việc khác, phù hợp hơn. Thế nhưng, vì duyên nợ với nghề giáo, tôi vẫn kiên trì, gắn bó đến bây giờ”, cô Tâm mệt mỏi chia sẻ.

Căn bệnh hiểm nghèo cô Tâm mắc phải đã di căn - Ảnh: Mai Mai

Rồi cứ vậy suốt 20 năm qua, nữ giáo viên vẫn âm thầm ngày hai buổi đến trường dạy học. Mức lương hiện tại cô nhận được là 2 triệu đồng/tháng. Dù cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn nhưng cô vẫn hi vọng một ngày nào đó được vào biên chế chính thức cho cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Một năm trước, cô nhận thấy cơ thể đau nhức thường xuyên, dù đã kiên trì chữa trị rất nhiều nơi nhưng không hiệu quả. 3 tháng trở lại đây, khi bệnh tình ngày càng nặng, không thể đi lại bình thường được, cô xin nghỉ dạy, vay mượn tiền bạc để ra Hà Nội thăm khám thì trời đất như đổ sụp khi cầm kết luận mắc bệnh ung thư xương.

20 năm tận tụy với nghề, cô Tâm vẫn chỉ là một giáo viên hợp đồng với mức lương 2 triệu đồng/tháng - Ảnh: Mai Mai

“Khi phát hiện thì căn bệnh của cô Tâm đã ở giai đoạn cuối, di căn rồi. Khổ thân, cô ấy là một giáo viên chăm chỉ, tận tâm với nghề. Đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh đều yêu mến. Vậy mà số phận cô quá bất hạnh, héo hon vì bệnh tật như thế này đây”, cô Lý - đồng nghiệp cô Tâm - thở dài chia sẻ.

Chỉ mong được sống bên con thêm một thời gian nữa

20 năm gắn bó với nghề bằng đồng lương ít ỏi, kinh tế gia đình cô Tâm phụ thuộc hoàn toàn vào nghề sửa chữa điện tử của người chồng. Không đất, không nhà, hàng chục năm qua, họ được mẹ ruột cô Tâm cho mượn một kiot nhỏ, rộng 60m2 để anh Nguyễn Văn Tuyên (chồng cô Tâm) hành nghề sửa chữa điện tử và cũng là nơi ở, sinh hoạt của 5 thành viên trong gia đình suốt hàng chục năm qua.

Thấy mẹ đau, bé Đức chỉ biết nắm chặt tay mẹ động viên. Đứa trẻ lo sợ một này nào đó không còn mẹ bên cạnh nữa - Ảnh: Mai Mai

“Lương dạy học của vợ mấy năm nay mới được 2 triệu đồng/tháng. Dù vất vả nhưng thấy cô ấy vẫn kiên trì bám nghề nên tôi chấp nhận. Đồng tiền công từ nghề sửa chữa điện tử của tôi chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, nuôi 3 đứa con ăn học chứ không hề dư dả.

Suốt một năm qua, để có số tiền hàng trăm triệu đồng đưa vợ nằm viện chữa trị, tôi phải trông chờ vào nội ngoại, đồng nghiệp, bạn bè. Giờ gia đình tôi cũng hết khả năng vay mượn rồi”, anh Tuyên thở dài chia sẻ.

Hàng ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo hành hạ nhưng cô Tâm vẫn không thôi lo lắng cho đàn con của mình. 3 người con của cô, đứa lớn ra trường vẫn chưa có việc làm ổn định, đứa nhỏ nhất mới lên 5 tuổi.

“Đau đớn mấy tôi cũng gắng chịu đựng, chỉ mong ông trời thương xót, cho tôi sống bên con thêm một thời gian nữa. Chúng còn quá nhỏ dại, tôi nhắm mắt sao đành”, cô Tâm nghẹn ngào.

Dù bệnh tật hành hạ nhưng cô Tâm vẫn mong sớm khỏe lại để ở bên con và tiếp tục dạy học - Ảnh: Mai Mai

Thấy mẹ khóc, bé Nguyễn Minh Đức (5 tuổi, con út cô Tâm) tỏ ra lo lắng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ nắm chặt bàn tay mẹ, thì thầm.

“Mẹ hãy cố gắng lên. Thấy mẹ đau mà con không biết làm gì để giúp mẹ bớt đau cả. Con rất thương mẹ. Mẹ phải nhanh khỏi bệnh để ở bên con và đi dạy nữa. Con không muốn nhìn thấy mẹ như thế này đâu. Mẹ đừng xa chị em con nhé”.

Ông Võ Đức Mùi (chủ tịch thị trấn Cầu Giát) chia sẻ, từ ngày mắc căn bệnh hiểm nghèo, gia đình cô Tâm rơi vào cảnh khó khăn. Cô Tâm bệnh, người chồng cũng phải nghỉ việc để chăm sóc nên không làm gì để có thu nhập.

Hiện bệnh tình cô Tâm đang rất nặng, cần lắm sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của mọi người để cô có cơ hội chữa trị, sống tiếp để lo cho đàn con.