6 giờ sáng ngày 21/5/2019, bà Nguyễn Thị Vân (65 tuổi, ngụ xóm 2, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đi xe đạp ra đồng làm việc. Trên đường đi, xe đạp của bà không may va chạm với chiếc xe đạp điện của một học sinh chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến bà Vân ngã ra đường, đầu đập mạnh xuống nền bê tông, nằm bất động.

“Chị tôi sau đó được phẫu thuật, lấy hộp sọ ra ngoài nuôi nhân tạo, đợi khi tỉnh sẽ tiến hành ghép lại. Sau 10 ngày theo dõi, nhận thấy sức khỏe có chiều hướng xấu nên chị ấy được chuyển ra bệnh viện Việt Đức.

Người dân nhanh chóng đưa bà Vân đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán bà bị chấn thương sọ não, nguy kịch tính mạng nên gấp rút chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Đã 15 ngày trôi qua chị vẫn chưa tỉnh lại. Đời chị đã quá bất hạnh, bây giờ lại gặp phải hoạn nạn như thế này”, ông Nguyễn Thanh Tùng (52 tuổi, em trai bà Vân) thở dài chia sẻ.

Não của bà Vân đã được đưa ra ngoài nuôi nhân tạo - Ảnh: Mai Mai

Hiện bà Vân đang được chăm sóc và điều trị tại phòng số 3, khoa hồi sức, bệnh viện Việt Đức.

Số phận bất hạnh của người phụ nữ không chồng, không con

Bà Vân là người phụ nữ bình thường, khỏe mạnh. Thế nhưng, duyên phận run rủi khiến bà cả đời không chồng, không con, ở vậy phụng dưỡng cha mẹ già yếu.

Không chồng, không con, bà Vân được ông Tùng (em trai) túc trực, chăm sóc - Ảnh: Mai Mai

Trước đây, khi còn sức khỏe, ngoài 2 sào ruộng, bà Vân cũng bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi, kiếm thu nhập để trang trải bữa cơm, sinh hoạt hàng ngày cho cả gia đình. Nay cha mẹ lần lượt qua đời, một mình bà sống thui thủi trong căn nhà rách mái.

“Tuổi già sức yếu, cuộc sống của chị tôi chỉ biết trông chờ vào một sào ruộng thôi. Anh em tôi ai cũng nghèo khó, dù thương chị nhưng cũng chẳng phụ giúp được gì nhiều.

Sự sống của bà Vân cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người - Ảnh: Mai Mai

Bác sĩ nói thời gian điều trị của chị tôi sẽ kéo dài, rất tốn kém. Gia đình quá khó khăn, không biết nhìn vào đâu để vay mượn. Tôi sợ chị ấy phải xuất viện giữa chừng khi chưa kịp tỉnh lại”, ông Tùng đau đớn.

Sau khi tỉnh lại, bà Vân sẽ được tiếp hành phẫu thuật để lắp ghép hộp sọ nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, không có kinh phí. Sự sống của người đàn bà bất hạnh này cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.