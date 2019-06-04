Không chồng, không con, người phụ nữ gồng mình giành giật sự sống sau tai nạn

Góc nhân ái 04/06/2019 09:44

65 tuổi, không chồng, không con, mới đây bà Vân lại bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Đã 15 ngày trôi qua, dù tích cực cứu chữa nhưng bà vẫn chưa tỉnh lại.

Nguy kịch sau vụ tai nạn

6 giờ sáng ngày 21/5/2019, bà Nguyễn Thị Vân (65 tuổi, ngụ xóm 2, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đi xe đạp ra đồng làm việc. Trên đường đi, xe đạp của bà không may va chạm với chiếc xe đạp điện của một học sinh chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến bà Vân ngã ra đường, đầu đập mạnh xuống nền bê tông, nằm bất động.

Không chồng, không con, người phụ nữ gồng mình giành giật sự sống sau tai nạn - Ảnh 1
Bà Vân bị chấn thương sọ não sau vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Mai Mai

Người dân nhanh chóng đưa bà Vân đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán bà bị chấn thương sọ não, nguy kịch tính mạng nên gấp rút chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Không chồng, không con, người phụ nữ gồng mình giành giật sự sống sau tai nạn - Ảnh 2
Đã 15 ngày trôi qua bà Vân vẫn chưa tỉnh lại - Ảnh: Mai Mai

Chị tôi sau đó được phẫu thuật, lấy hộp sọ ra ngoài nuôi nhân tạo, đợi khi tỉnh sẽ tiến hành ghép lại. Sau 10 ngày theo dõi, nhận thấy sức khỏe có chiều hướng xấu nên chị ấy được chuyển ra bệnh viện Việt Đức.

Đã 15 ngày trôi qua chị vẫn chưa tỉnh lại. Đời chị đã quá bất hạnh, bây giờ lại gặp phải hoạn nạn như thế này”,  ông Nguyễn Thanh Tùng (52 tuổi, em trai bà Vân) thở dài chia sẻ.

Không chồng, không con, người phụ nữ gồng mình giành giật sự sống sau tai nạn - Ảnh 3
Não của bà Vân đã được đưa ra ngoài nuôi nhân tạo - Ảnh: Mai Mai

Hiện bà Vân đang được chăm sóc và điều trị tại phòng số 3, khoa hồi sức, bệnh viện Việt Đức.

Số phận bất hạnh của người phụ nữ không chồng, không con

Bà Vân là người phụ nữ bình thường, khỏe mạnh. Thế nhưng, duyên phận run rủi khiến bà cả đời không chồng, không con, ở vậy phụng dưỡng cha mẹ già yếu.

Không chồng, không con, người phụ nữ gồng mình giành giật sự sống sau tai nạn - Ảnh 4
Không chồng, không con, bà Vân được ông Tùng (em trai) túc trực, chăm sóc - Ảnh: Mai Mai

Trước đây, khi còn sức khỏe, ngoài 2 sào ruộng, bà Vân cũng bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi, kiếm thu nhập để trang trải bữa cơm, sinh hoạt hàng ngày cho cả gia đình. Nay cha mẹ lần lượt qua đời, một mình bà sống thui thủi trong căn nhà rách mái.

Tuổi già sức yếu, cuộc sống của chị tôi chỉ biết trông chờ vào một sào ruộng thôi. Anh em tôi ai cũng nghèo khó, dù thương chị nhưng cũng chẳng phụ giúp được gì nhiều.

Không chồng, không con, người phụ nữ gồng mình giành giật sự sống sau tai nạn - Ảnh 5
Sự sống của bà Vân cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người - Ảnh: Mai Mai

Bác sĩ nói thời gian điều trị của chị tôi sẽ kéo dài, rất tốn kém. Gia đình quá khó khăn, không biết nhìn vào đâu để vay mượn. Tôi sợ chị ấy phải xuất viện giữa chừng khi chưa kịp tỉnh lại”, ông Tùng đau đớn.

Sau khi tỉnh lại, bà Vân sẽ được tiếp hành phẫu thuật để lắp ghép hộp sọ nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, không có kinh phí. Sự sống của người đàn bà bất hạnh này cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Mọi giúp đỡ cho bà Vân xin vui lòng gửi về địa chỉ: bà Nguyễn Thị Vân, xóm 2, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Hoặc phòng số 3, khoa Hồi sức, Bệnh viện Việt Đức.

STK của ông Nguyễn Thanh Tùng (em trai bà Vân), người đang trực tiếp chăm sóc chị: 102869932852, ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Bắc Nghệ An. ĐT: 0915.977.495.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ chị Vân - Mã số 12

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn 

Nghẹn lòng số phận bất hạnh của nữ sinh không cha, chăm mẹ tật nguyền sau tai nạn: “Em sợ mẹ phải cưa chân”

Nghẹn lòng số phận bất hạnh của nữ sinh không cha, chăm mẹ tật nguyền sau tai nạn: “Em sợ mẹ phải cưa chân”

Thạch sinh ra là đứa trẻ không cha. Mới 13 tuổi nhưng em đã phải vất vả chăm sóc người mẹ tật nguyền sau vụ tai nạn giao thông trong cảnh khốn khó cùng nỗi lo thất học giữa chừng.

Xem thêm
Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 0 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn