Đã 3 tháng tuổi nhưng bé Cao Thị Phượng (ngụ xóm Cao Sơn, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) chỉ gặng 4kg. Em nằm lả trên giường, hơi thở gấp gáp, mệt nhọc vì căn bệnh tim nặng. Khuôn mặt vô hồn, ngờ nghệch vì căn bệnh Down.

Đang giặt đồ ngoài giếng, nghe tiếng con khóc, chị Nguyễn Thị Nhật (36 tuổi, mẹ bé Phượng) vội vã chạy vào. Lau vội đôi bàn tay ướt át vào chiếc khăn, chị ôm con lên dỗ dành rồi cho bú.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày con cất tiếng khóc chào đời cũng là chừng ấy thời gian, vợ chồng chị Nhật luôn sống trong buồn đau, lo lắng vì bệnh tình của con.

“Trong suốt thời gian mang thai tôi vẫn đều đặn khám định kỳ nhưng không có dấu hiệu gì bất thường. Khi con chào đời, niềm vui chưa trọn thì tôi phát hiện con bị vàng da. Đưa con đi khám, vợ chồng tôi ngã quỵ khi cầm kết luận bị Down bẩm sinh và tim nặng.

Vừa đến với thế giới này chưa được bao lâu mà con đã phải gánh chịu cùng lúc cả hai căn bệnh hiểm nghèo như thế này thì làm sao đủ sức mà chống chọi đây”, chị Nhật đau đớn chia sẻ.

3 tháng tuổi nhưng bé Phượng chỉ nặng 4kg, sức khỏe yếu - Ảnh: Mai Mai

Bình quân 20 ngày chị Nhật lại ôm con ra Hà Nội tái khám định kỳ. Bác sĩ cho biết bệnh tình của bé Phượng cần phẫu thuật nhưng sức khỏe của đứa trẻ quá yếu, chưa đủ cân nặng nên cho về nhà điều trị, bồi dưỡng thêm. Khi nào bé trên 6kg mới có hi vọng phẫu thuật.

Ánh mắt cầu cứu của đứa trẻ tội nghiệp

Vợ chồng chị Nhật sinh được 3 người con. Trước bé Phượng có một anh trai vừa lên 6 cùng chị gái mới 3 tuổi. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 3 sào ruộng lúa cùng công phụ hồ bấp bênh anh Cao Bá Chung (39 tuổi, bố bé Phượng) nhận được.

Sắp tới bé Phượng sẽ được phẫu thuật nhưng gia đình quá khó khăn, không đủ khả năng vay mượn - Ảnh: Mai Mai.

“6 tháng trước, khi vợ mang thai bé Phượng thì tôi bị ô tô cán trên đường đi làm dẫn đến bị thương nặng, chấn thương phần đầu và dẹp 2 đốt sống lưng. Đến nay sức khỏe của tôi vẫn chưa thể hồi phục, vận động khó khăn, đầu thường xuyên đau nhức, phải nằm viện suốt”, anh Chung chia sẻ.

Chồng tai nạn, con bệnh tật, gánh nặng đè lên đôi vai của chị Nhật. Dù lo lắng nhưng mình chị một nách 3 đứa con thơ nên cũng không thể làm gì kiếm thu nhập, khó khăn chồng chất.

Chị Nhật cầu xin một tia hi vọng đến với con gái mình - Ảnh: Mai Mai

Sắp tới khi cân nặng của bé Phượng trên 6kg sẽ được tiến hành phẫu thuật giành lại sự sống. Thế nhưng, chồng, con đều nằm viện, chị Nhật không biết bấu víu vào đâu để vay mượn tiền cứu con.

“Cơ hội cứu chữa cho con vẫn còn nhưng hoàn cảnh của gia đình tôi thế này biết lấy đâu ra số tiền lớn cho con phẫu thuật. Thế nhưng, tôi không thể bất lực đứng nhìn con chết mòn vì bệnh tật như thế này được. Mong mọi người thương xót, giúp đỡ, cho con một tia hi vọng”, chị Nhật cầu cứu.