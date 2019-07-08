Đã 19 ngày trôi qua kể từ ngày chị Tình lâm vào tình trạng nguy kịch vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp, 3 đứa con thơ hàng ngày đứng đầu ngõ ngóng đợi trong buồn đau, thương nhớ.
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Mong manh sự sống
Cứ chiều chiều bé Trịnh Xuân Khánh (16 tháng tuổi, ngụ thôn 2- Thống Nhất, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) lại gào khóc nức nở vì nhớ mẹ. Mỗi lần như vậy, bé Trịnh Yến Nhi (10 tuổi) chỉ biết tay bồng tay dắt hai đứa em ra đứng trước hiên nhà, đầu ngõ để cùng ngóng đợi mẹ về.
Đã 19 ngày trôi qua kể từ ngày người mẹ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, 3 chị em Khánh chưa được gặp lại mẹ. Nỗi nhớ nhung cồn cào, da diết khiến khuôn mặt đứa nào cũng hiện rõ nỗi buồn, đôi mắt nhòa lệ.
19 ngày trước, vừa đi làm về thì chị Nguyễn Thị Tình (31 tuổi) tự nhiên thấy chân phải tê cứng, không thể cử động, chân trái đau nhức dữ dội. Ngay sau đó, chị được người thân đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Nhận thấy bệnh tình của chị Tình quá nặng, bác sĩ gấp rút chuyển lên tuyến trên.
“Bác sĩ kết luận vợ tôi mắc bệnh ung thư tế bào nuôi. Khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối, di căn sang tim, phổi. Sau ca phẫu thuật chân cô ấy rơi vào trạng thái mê sảng, tràn dịch màng phổi nằm liệt giường từ đó đến nay”, anh Trịnh Xuân Đức (32 tuổi, chồng chị Tình) buồn bã chia sẻ bệnh tình của vợ.
Cũng theo anh Đức trước khi phát hiện ra bệnh chị Tình không có biểu hiện gì bất thường, vẫn đi làm đều đặn và chăm sóc đàn con rất chu đáo. Không ngờ khi chị Tình phát hiện ra bệnh thì đã quá muộn.
“Mong mẹ sớm về với chị em con”
Vợ chồng chị Tình có với nhau 3 đứa con (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 16 tháng tuổi). Trước khi bị bệnh, chị Tình là công nhân may, làm cách nhà 2 km với mức lương 3 triệu đồng/tháng.
Anh Đức mắc chứng giãn dây chằng, đau lưng nên nhiều năm nay không thể làm được việc nặng. Anh làm cộng tác viên ship hàng ăn theo sản phẩm. Ngày nào may mắn ship được nhiều hàng thì anh cũng kiếm được khoảng 100 nghìn đồng để chi tiêu sinh hoạt qua ngày.
Từ ngày chị Tình lâm bệnh nặng, 3 đứa con đành gửi ở nhà nhờ hai bên nội ngoại, đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ. Anh Đức vừa túc trực vợ ở bệnh viện vừa lo cho 3 đứa con ở nhà.
“Đến nay là 19 ngày vợ tôi vẫn chưa tỉnh lại, mê sảng, tràn dịch phổi, chỉ nằm một chỗ chống lại nỗi đau. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cha con tôi biết sống như thế nào đây. Đàn con tôi còn quá nhỏ dại, rất cần có mẹ bên cạnh. Cầu mong cô ấy sớm khỏe lại để trở về. Ở nhà đàn con ngày nào cũng thơ thẩn ngóng đợi mẹ mà xót xa lắm”, anh Đức đau đớn.
Để có tiền trang trải chi phí điều trị cho vợ, anh Đức đã phải nhờ hai bên nội ngoại vay số tiền gần 100 triệu đồng. Gia đình đang lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. 3 đứa con thơ có nguy cơ mồ côi mẹ, mịt mù tương lai.
Chiều muộn, bé Nhi vẫn tay bồng tay dắt hai đứa em đứng trước hiên nhà, đôi mắt ngấm lệ luôn hướng về đầu ngõ ngóng đợi.
“Chị em cháu nhớ mẹ nhiều lắm. Đã rất lâu rồi chúng cháu chưa được gặp mẹ. Nghe nói mẹ bị bệnh rất nặng phải nằm viện. Cháu chỉ ước mẹ sớm khỏe mạnh để về bên cạnh chúng cháu”, bé Nhi buồn bã chia sẻ.
Mọi giúp đỡ cho chị Tình xin vui lòng gửi về địa chỉ: anh Trịnh Xuân Đức, thôn 2 - Thống Nhất, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hoặc phòng A2, Khoa Tim mạch và lồng ngực, tầng 2, tòa nhà B4, Bệnh viện Việt Đức.
STK anh Đức: 0510159468001, ngân hàng MB Bank, chi nhánh Điện Biên Phủ - Hà Nội. ĐT: 0387.819.678.
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Nội dung: Ủng hộ chị Tình - Mã số 29
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