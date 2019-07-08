Mẹ giành giật sự sống trong bệnh viện, 3 đứa trẻ bơ vơ hàng ngày đứng đầu ngõ ngóng đợi vì mong nhớ

Góc nhân ái 08/07/2019 17:15

Đã 19 ngày trôi qua kể từ ngày chị Tình lâm vào tình trạng nguy kịch vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp, 3 đứa con thơ hàng ngày đứng đầu ngõ ngóng đợi trong buồn đau, thương nhớ.

Mong manh sự sống

Cứ chiều chiều bé Trịnh Xuân Khánh (16 tháng tuổi, ngụ thôn 2- Thống Nhất, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) lại gào khóc nức nở vì nhớ mẹ. Mỗi lần như vậy, bé Trịnh Yến Nhi (10 tuổi) chỉ biết tay bồng tay dắt hai đứa em ra đứng trước hiên nhà, đầu ngõ để cùng ngóng đợi mẹ về.

Mẹ giành giật sự sống trong bệnh viện, 3 đứa trẻ bơ vơ hàng ngày đứng đầu ngõ ngóng đợi vì mong nhớ - Ảnh 1
Ngày nào 3 chị em Nhi cũng đứng trước hiên nhà, đầu ngõ ngóng đợi mẹ trong mong nhớ- Ảnh: Mai Mai

Đã 19 ngày trôi qua kể từ ngày người mẹ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, 3 chị em Khánh chưa được gặp lại mẹ. Nỗi nhớ nhung cồn cào, da diết khiến khuôn mặt đứa nào cũng hiện rõ nỗi buồn, đôi mắt nhòa lệ.

19 ngày trước, vừa đi làm về thì chị Nguyễn Thị Tình (31 tuổi) tự nhiên thấy chân phải tê cứng, không thể cử động, chân trái đau nhức dữ dội. Ngay sau đó, chị được người thân đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Nhận thấy bệnh tình của chị Tình quá nặng, bác sĩ gấp rút chuyển lên tuyến trên.

Mẹ giành giật sự sống trong bệnh viện, 3 đứa trẻ bơ vơ hàng ngày đứng đầu ngõ ngóng đợi vì mong nhớ - Ảnh 2
Chị Tình mắc bệnh ung thư tế bào nuôi, nguy kịch tính mạng - Ảnh: Mai Mai

Bác sĩ kết luận vợ tôi mắc bệnh ung thư tế bào nuôi. Khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối, di căn sang tim, phổi. Sau ca phẫu thuật chân cô ấy rơi vào trạng thái mê sảng, tràn dịch màng phổi nằm liệt giường từ đó đến nay”, anh Trịnh Xuân Đức (32 tuổi, chồng chị Tình) buồn bã chia sẻ bệnh tình của vợ.

Cũng theo anh Đức trước khi phát hiện ra bệnh chị Tình không có biểu hiện gì bất thường, vẫn đi làm đều đặn và chăm sóc đàn con rất chu đáo. Không ngờ khi chị Tình phát hiện ra bệnh thì đã quá muộn.

“Mong mẹ sớm về với chị em con”

Vợ chồng chị Tình có với nhau 3 đứa con (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 16 tháng tuổi). Trước khi bị bệnh, chị Tình là công nhân may, làm cách nhà 2 km với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Anh Đức mắc chứng giãn dây chằng, đau lưng nên nhiều năm nay không thể làm được việc nặng. Anh làm cộng tác viên ship hàng ăn theo sản phẩm. Ngày nào may mắn ship được nhiều hàng thì anh cũng kiếm được khoảng 100 nghìn đồng để chi tiêu sinh hoạt qua ngày.

Mẹ giành giật sự sống trong bệnh viện, 3 đứa trẻ bơ vơ hàng ngày đứng đầu ngõ ngóng đợi vì mong nhớ - Ảnh 3
Đứa con út của chị Tình mới 16 tháng tuổi, ngày đêm gào khóc vì nhớ mẹ - Ảnh: Mai Mai

Từ ngày chị Tình lâm bệnh nặng, 3 đứa con đành gửi ở nhà nhờ hai bên nội ngoại, đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ. Anh Đức vừa túc trực vợ ở bệnh viện vừa lo cho 3 đứa con ở nhà.

Đến nay là 19 ngày vợ tôi vẫn chưa tỉnh lại, mê sảng, tràn dịch phổi, chỉ nằm một chỗ chống lại nỗi đau. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cha con tôi biết sống như thế nào đây. Đàn con tôi còn quá nhỏ dại, rất cần có mẹ bên cạnh. Cầu mong cô ấy sớm khỏe lại để trở về. Ở nhà đàn con ngày nào cũng thơ thẩn ngóng đợi mẹ mà xót xa lắm”, anh Đức đau đớn.

Để có tiền trang trải chi phí điều trị cho vợ, anh Đức đã phải nhờ hai bên nội ngoại vay số tiền gần 100 triệu đồng. Gia đình đang lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. 3 đứa con thơ có nguy cơ mồ côi mẹ, mịt mù tương lai.

Mẹ giành giật sự sống trong bệnh viện, 3 đứa trẻ bơ vơ hàng ngày đứng đầu ngõ ngóng đợi vì mong nhớ - Ảnh 4
Chị em Nhi ước mẹ sớm khỏe mạnh trở về - Ảnh: Mai Mai

Chiều muộn, bé Nhi vẫn tay bồng tay dắt hai đứa em đứng trước hiên nhà, đôi mắt ngấm lệ luôn hướng về đầu ngõ ngóng đợi.

Chị em cháu nhớ mẹ nhiều lắm. Đã rất lâu rồi chúng cháu chưa được gặp mẹ. Nghe nói mẹ bị bệnh rất nặng phải nằm viện. Cháu chỉ ước mẹ sớm khỏe mạnh để về bên cạnh chúng cháu”, bé Nhi buồn bã chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho chị Tình xin vui lòng gửi về địa chỉ: anh Trịnh Xuân Đức, thôn 2 - Thống Nhất, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hoặc phòng A2, Khoa Tim mạch và lồng ngực, tầng 2, tòa nhà B4, Bệnh viện Việt Đức.

STK anh Đức: 0510159468001, ngân hàng MB Bank, chi nhánh Điện Biên Phủ - Hà Nội. ĐT: 0387.819.678.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ chị Tình - Mã số 29

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn 

Cha 7 năm ròng cùng con trai 9 tuổi chiến đấu với bệnh hiểm nghèo: '7 năm rồi sao tóc con vẫn chưa mọc vậy bố?'

Cha 7 năm ròng cùng con trai 9 tuổi chiến đấu với bệnh hiểm nghèo: '7 năm rồi sao tóc con vẫn chưa mọc vậy bố?'

Mới 9 tuổi nhưng suốt 7 năm qua, bé Nam phải gồng mình sống chung với căn bệnh ung thư máu. Dù đau đớn về thể xác, đứa trẻ vẫn tỏ ra kiên cường với hi vọng sớm trở về nhà để tiếp tục đi học.

Xem thêm
Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 56 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay