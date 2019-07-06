Sau hai ngày ngắn ngủi được xuất viện, niềm vui đoàn tụ gia đình chưa trọn thì bé Phạm Tiến Nam (9 tuổi, ngụ xóm 4, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) lại lên cơn sốt cao, da phát ban. Anh Phạm Văn Cử (37 tuổi, bố của Nam) vội vã đưa con ra Hà Nội trở lại để điều trị. Vì điều trị ngoại trú nên vừa cắt cơn sốt, anh Cử lại cõng con trên lưng, đi tìm phòng trọ để tá túc.

Nam ngồi trên giường, da xanh xao, cái đầu trọc lóc, mệt mỏi vì kiệt sức sau trận sốt kéo dài nhưng vẫn luôn miệng hỏi bố.

Anh Cử đáp: “7 năm rồi con ạ”.

Nam thở dài, buồn bã đưa tay xoa lên cái đầu trọc lóc: “7 năm rồi sao tóc con vẫn chưa mọc?”.

Nghe con hỏi, anh Cử chỉ biết ôm con vào lòng động viên trong đau đớn.

Chào đời, Nam vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh, kháu khỉnh. Thế nhưng, Sau một cơn sốt li bì năm lên 2 tuổi, cuộc đời đứa trẻ bị rẽ sang hướng khác.

“Điều trị ở bệnh viện tuyến huyện rồi tuyến tỉnh suốt một tuần nhưng vẫn không cắt được sốt, tôi chuyển con ra Hà Nội thì quỵ ngã khi bác sĩ cho biết con mắc phải căn bệnh ung thư máu. Dù biết đó là căn bệnh hiểm nghèo nhưng vợ chồng tôi vẫn cùng con chiến đấu, với hi vọng duy trì sự sống cho con. Thấm thoát cũng 7 năm trôi qua, dù nợ nần chồng chất, cuộc sống đảo lộn nhưng con trai tôi vẫn ở bên cạnh chúng tôi, kiên cường, mạnh mẽ”, anh Cử nhìn con động viên.

Hình ảnh những ngày đầu anh Cử cùng con chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Gia đình cung cấp

Bình quân mỗi đợt điều trị hóa chất kéo dài từ 15 đến 25 ngày tùy theo thể trạng của đứa trẻ. Sau mỗi đợt như vậy, Nam được xuất viện về nhà khoảng 5 ngày đến một tuần. Thế nhưng, không ít lần mới về đoàn tụ cùng gia đình được một vài ngày thì bệnh tái phát, phải nhập viện trở lại.

“Trước đây, hai vợ chồng tôi thường thay phiên nhau chăm sóc con. Thế nhưng, sau hai lần chứng kiến con sốt cao, lên cơn co giật, rơi vào hôn mê, tôi ngã quỵ vì lo sợ, ốm theo con suốt nhiều ngày liền. Cũng từ đó, chồng phải nghỉ hẳn việc để chăm sóc con. 7 năm qua con chịu quá nhiều đau đớn, thiệt thòi. Tôi chỉ ước, giá như có thể chịu đựng thay con”, chị Cao Thị Quế (38 tuổi, mẹ bé Nam) chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn.

“Con muốn về nhà đi học”

Nam là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Sau Nam còn một đứa em mới 5 tháng tuổi. Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Nam rất thích đi học.

Bé Nam bị ung thư máu từ năm lên 2 tuổi - Ảnh: Mai Mai

“Bệnh tật hành hạ nên con tôi không có cơ hội học mầm non. Đến năm 6 tuổi, thằng bé liên tục đòi đi học. Thấu hiểu tâm nguyện nên nhà trường cũng tạo điều kiện cho con theo học được ngày nào hay ngày ấy. Ngày nào được đi học là con rất vui. Hết hè này con sẽ lên lớp 4 rồi”, anh Cử chia sẻ thêm.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 2 sào ruộng cùng tiền công thợ cơ khí anh Cử nhận được hàng ngày. Từ ngày con trai mắc bệnh, anh Cử nghỉ hẳn việc để chăm sóc con nên không làm được gì kiếm thu nhập, gia đình càng thêm khó khăn, nợ nần chồng chất. Để có tiền chữa trị cho con, họ phải vay mượn hàng trăm triệu đồng.

7 năm mắc bệnh hiểm nghèo thì bé Nam phải ăn 5 cái tết ngoài bệnh viện. Vì điều trị ngoại trú nên bình quân mỗi ngày chỉ tính riêng tiền phòng trọ là 100 nghìn đồng, chưa kể ăn uống và các khoản phát sinh khác.

7 năm qua, anh Cử vẫn cùng con chiến đấu với bệnh tật với hi vọng phép màu sẽ đến - Ảnh: Mai Mai

Hỏi đến ước mơ của mình, Nam lại đưa tay sờ lên đầu rồi đáp: “Con muốn có tóc như các bạn. Bố nói nếu tóc con mọc thì sẽ hết bệnh. Khi đó con sẽ được về nhà với mẹ, với em, được đi học cùng các bạn và không bị tiêm đau nữa”.

Từng lời con nói, lòng người cha như muối xát. 7 năm dài đằng đẵng ôm con nằm viện, anh Cử cũng chỉ ước con không bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng bây giờ đây anh Cử sợ phải cho con xuất viện giữa chừng vì không biết dựa vào đâu để vay mượn tiếp, cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.