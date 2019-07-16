Trở về sau ca phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, sức khỏe của bà Nguyễn Thị Lan (51 tuổi, ngụ xóm 13, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) suy kiệt. Bà mệt mỏi ngồi trước sân nhà, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng khi nhắc đến bệnh tình của người con trai út cũng đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo đã hàng chục năm.

Cũng vì bệnh tật hành hạ khiến sức khỏe của anh Hòa ngày càng suy yếu, không thể làm được việc nặng, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Vợ chồng bà Lan sinh được 3 người con trai thì người con trai út là Trần Đức Hòa (27 tuổi) mắc bệnh sỏi thận đã 10 năm. Trải qua 2 ca phẫu thuật biến chứng khiến anh Hòa bị rò niệu quản.

Biến chứng sau ca phẫu thuật khiến anh Hòa bị rò niệu quản - Ảnh: Mai Mai

Lo chữa bệnh cho con trai khiến bà Lan không để tâm đến sức khỏe của mình. Chỉ đến khi thấy cơ thể có biểu hiện chán ăn, chân tay phù nề, đi không vững bà mới chịu đi thăm khám thì chết lặng khi nghe bác sĩ kết luận bị suy thận nặng.

“Trong nhà một người mắc bệnh hiểm nghèo đã khó khăn lắm. Đằng này, cả hai mẹ con tôi đều cùng chung số phận. Căn bệnh suy thận tôi mang suốt 4 năm giờ đã biến chứng sang suy gan, suy tim nặng, chỉ ngồi một chỗ chờ chết như thế này đây”, bà Lan mệt mỏi chia sẻ.

Bà Lan bị suy thận đã 4 năm, một bên thận đã bị cắt bỏ - Ảnh: Mai Mai

Nỗi lo bệnh tật chưa kịp vơi thì hai năm trước, trên đường đi lấy thuốc cho vợ, ông Trần Đức Long (chồng của bà Lan) không may gặp tai nạn giao thông, đột ngột qua đời.

Tang thương, bệnh tật vắt kiệt sức khiến bà Lan lâm vào nguy kịch. Mới đây, bà phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận để không ảnh hưởng đến tính mạng.

“Tôi nguyện chết để nhường cơ hội sống cho con”

Khi còn sức khỏe, ngoài hai sào ruộng, vợ chồng bà Lan bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Giờ đây, chồng mất, bệnh tật hành hạ khiến bà Lan sức cùng lực kiệt, cuộc sống của mẹ con trông chờ vào hai người con trai lớn.

Gia đình bà Lan thuộc hộ khó khăn triền miên của xã - Ảnh: Mai Mai

“Vợ chồng tôi thuần nông nghèo khó nhưng quanh năm luân phiên đưa mẹ và em trai chồng nằm viện nên không thể làm gì kiếm thu nhập, khó khăn càng thêm chồng chất. Nhìn mẹ và em ngày càng tiều tụy vì bệnh tật hành hạ mà xót xa”, chị Nguyễn Thị Nhung (30 tuổi, con dâu bà Lan) thở dài chia sẻ.

Thắp nén nhang lên bàn thờ người chồng xấu số, bà Lan ngồi lật một xấp giấy tờ là bệnh án của hai mẹ con cùng những giấy tờ vay nợ chưa có khả năng chi trả rồi thở dài khi nghĩ về chặng đường đầy khó khăn phía trước của gia đình.

Bà Lan ước có thể gánh thay bệnh tật để nhường sự sống cho con trai - Ảnh: Mai Mai

“Số phận của tôi thì tôi đành chấp nhận, chỉ thương cho con trai. Nó chưa đầy 30 tuổi mà tương lai mịt mù quá. Nếu có một điều ước, tôi ước có thể gánh thay bệnh tật để nhường sự sống cho con. Như vậy có nhắm mắt tôi cũng yên lòng”, bà Lan chia sẻ trong nước mắt.

Bệnh tật khiến cho gia đình bà Lan lâm vào cảnh rất khó khăn, không còn khả năng vay mượn để tiếp tục chữa trị. Sự sống của mẹ con bà cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.