Không cha, mẹ bỏ đi biệt tích, bé gái 5 tuổi chưa được làm giấy khai sinh, chưa được đặt tên, tương lai mịt mù

Cứ chiều đến, như một thói quen, bé Bống (5 tuổi, trú xóm 13, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) lại ngồi trước hiên nhà của người chị họ. Khuôn mặt buồn bã của đứa trẻ hướng về phía đầu ngõ như để ngóng đợi. Đã 3 năm rồi kể từ ngày mẹ gửi Bống cho người chị họ rồi dứt áo ra đi, em chưa một lần được gặp lại mẹ.

Chị Hóa sau đó cho biết đi qua Trung Quốc làm ăn và chung sống với một người đàn ông bản địa như vợ chồng. Khi sinh bé Bống được hơn một tuổi thì người chồng “hờ” sinh chứng rượu chè rồi bỏ đi theo người đàn bà khác. Chị Hóa đành ôm con trở về quê hương.

Chị Nguyễn Thị Lý (40 tuổi, người đang cưu mang bé Bống) thở dài chia sẻ: 4 năm trước, chị Hồ Thị Hóa (37 tuổi, mẹ bé Bống) bất ngờ trở về cùng một đứa trẻ khoảng hơn 1 tuổi sau nhiều năm mất tích bí ẩn.

Nhiều năm qua, Bống được vợ chồng chị Lý cưu mang, chăm sóc - Ảnh: Mai Mai

“Dì Hóa là em (cùng cha khác mẹ) của mẹ tôi. Sau ngày trở về, ông bà ngoại tôi đều đã mất, mẹ con dì ấy xin ở nhờ nhà của vợ chồng tôi. Khi bé Bống được 2 tuổi thì dì ấy gửi nhờ tôi chăm sóc để qua Trung Quốc giải quyết một số công việc rồi sẽ trở về liền”, chị Lý chia sẻ.

Từ ngày mẹ bỏ đi, bé Bống được vợ chồng chị Lý cưu mang, chăm sóc. Họ vẫn hi vọng chị Hóa sẽ sớm trở về để làm chỗ dựa cho con. Vậy mà đã 3 năm trôi qua, chị Hóa vẫn bặt vô âm tín.

“Cháu ước được gặp mẹ và đi học”

3 năm trôi qua cũng là chừng ấy thời gian Bống chưa được gặp lại mẹ, không được mẹ hỏi thăm dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Chẳng ai biết chị Hóa ở đâu, còn sống hay đã mất.

Bống ước được gặp mẹ và được đi học- Ảnh: Mai Mai

“Bống là tên chúng tôi gọi ở nhà chứ bé vẫn chưa được đặt tên. Đã 5 tuổi rồi nó vẫn chưa được làm giấy khai sinh, chưa được đi học như những đứa trẻ cùng lứa. Vợ chồng tôi ít chữ, nhiều lần muốn làm giấy khai sinh để nó có cơ hội đến trường nhưng không biết làm thế nào”, anh Trần Đức Thuận (40 tuổi, chồng chị Lý) thở dài cho biết.

Kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào hai sào ruộng. Ngoài 6 đứa con (nhỏ nhất mới lên 2 tuổi) vợ chồng chị Lý còn phải cưu mang bé Bống khiến cho cuộc sống càng thêm khó khăn.

Biết hoàn cảnh của bé Bống, nhiều người khuyên chị Lý nên gửi vào làng trẻ SOS nhờ nuôi dưỡng. Thế nhưng, thương đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh, vợ chồng chị Lý lại không đành. Họ chỉ hi vọng sớm làm được giấy khai sinh để sắp tới cho Bống đi học, đợi ngày người mẹ trở về.

Ngoài bé Bống, chị Lý còn cả một đàn con thơ- Ảnh: Mai Mai

“Cháu rất muốn được gặp mẹ. Nếu mẹ về thì cháu sẽ có mẹ như các bạn, sẽ được đi học nữa. Cháu sẽ ngồi đây đợi mẹ”, lời nói ngây thơ của Bống khiến lòng người nghe trĩu nặng.

Mới 5 tuổi nhưng bé Bống đã trải qua một thời gian dài thiếu vắng tình thương yêu và chăm sóc của cha mẹ, mịt mù tương lai. Cuộc sống của đứa trẻ bất hạnh này cần lắm sự đồng cảm, yêu thương của mọi người.