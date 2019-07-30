Vợ vừa sinh được 6 ngày thì qua đời, người đàn ông một mình 'gà trống nuôi con' trong cảnh khốn cùng

Góc nhân ái 30/07/2019 11:02

Vợ đột ngột qua đời khi vừa sinh con được 6 ngày vì biến chứng sau sinh, anh Năng làm thân gà trống nuôi 2 đứa con thơ dại cùng những khó khăn, bộn bề phía trước.

Nén nỗi đau để vừa làm bố, vừa làm mẹ

Đang cho con trai đầu lòng Phan Trọng Tài (hơn 2 tuổi) ăn dở bát cháo thì nghe tiếng con gái út vừa 6 tháng tuổi gào khóc trong phòng, anh Phan Trọng Năng (42 tuổi, ngụ xóm 7, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) vội chạy vào bế con dỗ dành rồi pha sữa cho uống. Một tay anh bế đứa nhỏ, tay kia tiếp tục cho đứa lớn ăn. Vật lộn với những công việc không tên khiến người đàn ông này không còn thời gian để nghỉ ngơi hay than thân, trách phận về cuộc đời của mình.

Vợ vừa sinh được 6 ngày thì qua đời, người đàn ông một mình 'gà trống nuôi con' trong cảnh khốn cùng - Ảnh 1
Chị Hiền đột ngột qua đời để lại cho chồng gánh nặng 2 đứa con thơ - Ảnh: Mai Mai

Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày người vợ đột ngột qua đời vì biến chứng sau sinh, anh Năng nén nỗi đau để vừa làm bố, vừa làm mẹ, những mong nuôi hai đứa con khôn lớn thành người để dưới suối vàng người vợ được yên lòng nhắm mắt.

6 tháng trước, chị Lê Thị Hiền (vợ anh Năng) chuyển dạ sinh con lần thứ 2 bằng phương pháp sinh mổ. Vừa sinh được 3 ngày thì chị Hiền có biểu hiện sốt cao, li bì, không cắt được cơn sốt và qua đời khi đang trên đường chuyển tuyến ra Hà Nội.

Vợ vừa sinh được 6 ngày thì qua đời, người đàn ông một mình 'gà trống nuôi con' trong cảnh khốn cùng - Ảnh 2
Ngày chị Hiền mất, con gái mới 6 ngày tuổi - Ảnh: Mai Mai

Ngày chị Hiền mất, con trai đầu của chị mới 20 tháng tuổi. Con gái vừa sinh được 6 ngày.

“Vì hai đứa con còn quá nhỏ dại nên sau ngày vợ mất, con gái tôi được gửi nhờ bà ngoại chăm sóc. Bà nội chăm lo cho đứa lớn. Tôi vừa lo ma chay cho vợ vừa chạy tới chạy lui với 2 đứa con. Tôi như không còn sức đứng vững vì thương hai đứa con còn quá nhỏ dại, khát sữa, rời xa hơi ấm của mẹ”, anh Năng trải lòng.

3 tháng sau ngày vợ mất, mẹ vợ anh Năng mắc chứng bệnh rối loạn tiền đình và cao huyết áp, anh đón con gái về nhà để tiện chăm sóc cho cả hai.

Thảm cảnh “gà trống nuôi con”  

Trước đây, anh Năng là tài xế xe tải. Từ ngày vợ mất, thương con còn non ngày non tháng, anh xin nghỉ hẳn việc để ở nhà chăm sóc con. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào sự giúp đỡ của anh em họ hàng, vay mượn. Ngoài 2 đứa con nhỏ, anh Năng còn người mẹ già đã 81 tuổi, sức khỏe yếu, ốm đau thường xuyên.

Vợ vừa sinh được 6 ngày thì qua đời, người đàn ông một mình 'gà trống nuôi con' trong cảnh khốn cùng - Ảnh 3
Mới 2 tuổi, bé Tài đã mồ côi mẹ - Ảnh: Mai Mai

Bình quân mỗi tháng chỉ tính riêng tiền sữa của hai đứa trẻ đã hết gần 4 triệu đồng, đó là chưa kể các khoản chi phí như sinh hoạt của cả gia đình, tiền thuốc thang cho con, trả lãi hàng tháng. Trong khi, đến thời điểm hiện tại, anh Năng vẫn đang thất nghiệp.

Điều an ủi nhất với người đàn ông này là hai đứa con ngoan ngoãn. Chúng còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất mẹ. Dù phía trước còn muôn vàn khó khăn nhưng người đàn ông này tự hứa sẽ cố gắng để làm chỗ dựa vững chắc cho hai đứa con.

Vợ vừa sinh được 6 ngày thì qua đời, người đàn ông một mình 'gà trống nuôi con' trong cảnh khốn cùng - Ảnh 4
Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất mẹ - Ảnh: Mai Mai

Phận cha con tôi thế này thì đành chấp nhận. Tôi chỉ mong kiếm cho mình một công việc ổn định, gần nhà để kiếm thu nhập và chăm sóc hai đứa con. Khó khăn, vất vả tôi không sợ, chỉ sợ con khát sữa, sau này thất học thôi. Đời chúng đã quá bất hạnh vì sớm mất mẹ rồi”, thắp nén nhang lên bàn thờ người vợ, anh Năng ngậm ngùi.

Vợ mất, một mình chăm lo cho hai đứa con thơ khiến cuộc sống của bố con anh Năng gặp rất nhiều khó khăn. Hoàn cảnh của anh cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Mọi giúp đỡ cho bố con anh Năng xin vui lòng gửi về địa chỉ: anh Phan Trọng Năng, xóm 7, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK của anh Năng: 51010000997455, ngân hàng BIDV, chi nhánh TP Vinh- Nghệ An. ĐT: 0386372694.

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ anh Năng - Mã số 42

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn 

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Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn

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