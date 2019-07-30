Đang cho con trai đầu lòng Phan Trọng Tài (hơn 2 tuổi) ăn dở bát cháo thì nghe tiếng con gái út vừa 6 tháng tuổi gào khóc trong phòng, anh Phan Trọng Năng (42 tuổi, ngụ xóm 7, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) vội chạy vào bế con dỗ dành rồi pha sữa cho uống. Một tay anh bế đứa nhỏ, tay kia tiếp tục cho đứa lớn ăn. Vật lộn với những công việc không tên khiến người đàn ông này không còn thời gian để nghỉ ngơi hay than thân, trách phận về cuộc đời của mình.

Nén nỗi đau để vừa làm bố, vừa làm mẹ

6 tháng trước, chị Lê Thị Hiền (vợ anh Năng) chuyển dạ sinh con lần thứ 2 bằng phương pháp sinh mổ. Vừa sinh được 3 ngày thì chị Hiền có biểu hiện sốt cao, li bì, không cắt được cơn sốt và qua đời khi đang trên đường chuyển tuyến ra Hà Nội.

Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày người vợ đột ngột qua đời vì biến chứng sau sinh, anh Năng nén nỗi đau để vừa làm bố, vừa làm mẹ, những mong nuôi hai đứa con khôn lớn thành người để dưới suối vàng người vợ được yên lòng nhắm mắt.

Ngày chị Hiền mất, con gái mới 6 ngày tuổi - Ảnh: Mai Mai

Ngày chị Hiền mất, con trai đầu của chị mới 20 tháng tuổi. Con gái vừa sinh được 6 ngày.

“Vì hai đứa con còn quá nhỏ dại nên sau ngày vợ mất, con gái tôi được gửi nhờ bà ngoại chăm sóc. Bà nội chăm lo cho đứa lớn. Tôi vừa lo ma chay cho vợ vừa chạy tới chạy lui với 2 đứa con. Tôi như không còn sức đứng vững vì thương hai đứa con còn quá nhỏ dại, khát sữa, rời xa hơi ấm của mẹ”, anh Năng trải lòng.

3 tháng sau ngày vợ mất, mẹ vợ anh Năng mắc chứng bệnh rối loạn tiền đình và cao huyết áp, anh đón con gái về nhà để tiện chăm sóc cho cả hai.

Thảm cảnh “gà trống nuôi con”

Trước đây, anh Năng là tài xế xe tải. Từ ngày vợ mất, thương con còn non ngày non tháng, anh xin nghỉ hẳn việc để ở nhà chăm sóc con. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào sự giúp đỡ của anh em họ hàng, vay mượn. Ngoài 2 đứa con nhỏ, anh Năng còn người mẹ già đã 81 tuổi, sức khỏe yếu, ốm đau thường xuyên.

Mới 2 tuổi, bé Tài đã mồ côi mẹ - Ảnh: Mai Mai

Bình quân mỗi tháng chỉ tính riêng tiền sữa của hai đứa trẻ đã hết gần 4 triệu đồng, đó là chưa kể các khoản chi phí như sinh hoạt của cả gia đình, tiền thuốc thang cho con, trả lãi hàng tháng. Trong khi, đến thời điểm hiện tại, anh Năng vẫn đang thất nghiệp.

Điều an ủi nhất với người đàn ông này là hai đứa con ngoan ngoãn. Chúng còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất mẹ. Dù phía trước còn muôn vàn khó khăn nhưng người đàn ông này tự hứa sẽ cố gắng để làm chỗ dựa vững chắc cho hai đứa con.

Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất mẹ - Ảnh: Mai Mai

“Phận cha con tôi thế này thì đành chấp nhận. Tôi chỉ mong kiếm cho mình một công việc ổn định, gần nhà để kiếm thu nhập và chăm sóc hai đứa con. Khó khăn, vất vả tôi không sợ, chỉ sợ con khát sữa, sau này thất học thôi. Đời chúng đã quá bất hạnh vì sớm mất mẹ rồi”, thắp nén nhang lên bàn thờ người vợ, anh Năng ngậm ngùi.

Vợ mất, một mình chăm lo cho hai đứa con thơ khiến cuộc sống của bố con anh Năng gặp rất nhiều khó khăn. Hoàn cảnh của anh cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng xã hội.