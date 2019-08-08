Cơn đau này chưa qua thì cơn đau khác liên tiếp kéo đến khiến khuôn mặt bé Hoàng Hải Âu (14 tháng tuổi, ngụ thôn 5, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) lúc nào cũng nhăn nhó, rên rỉ, đôi mắt ngấm lệ, nằm thoi thóp trong vòng tay người mẹ.

Chị Thương kể, ngày biết tin mang thai đứa con đầu lòng, chưa kịp vui mừng thì gia đình phải sống trong lo lắng khi bác sĩ kết luận thai nhi vừa 8 tuần tuổi có dấu hiệu bóc tách màng nuôi, dọa sảy thai nên cần nghỉ ngơi, ít vận động.

Biết con đang đau, chị Nguyễn Thị Thương (25 tuổi) đưa tay xoa xoa lên cái bụng căng cứng, chực nổ tung của con như để dỗ dành. Đứa trẻ khóc không thành lời rồi ngủ chập chờn trên tay người mẹ vì đuối sức.

Đến tháng thứ 8, chị Thương lại có dấu hiệu khô ối nên bác sĩ chỉ định mổ bắt con. Bé Hải Âu chào đời nặng 2,7kg, có biểu hiện vàng da. Thế nhưng, đi thăm khám, bác sĩ kết luận đứa trẻ bị vàng da sinh lí.

Sau phẫu thuật cắt bỏ túi mật, bé Hải Âu lại bị suy gan giai đoạn cuối - Ảnh: Mai Mai

“Mãi đến tháng thứ 3, thấy da con ngày càng vàng, hơi thở gấp gáp, hay quấy khóc, ít bú, ít ngủ, tôi mới đưa lên bệnh viện tuyến trên khám thì kết luận bị teo mật bẩm sinh. Hai tuần sau đó, con tôi phẫu thuật để cắt bỏ túi mật nhưng ca phẫu thuật không thành công khiến bệnh tình của con ngày càng nặng, biến chứng sang suy gan”, chị Thương chia sẻ.

Hơn một năm sống chung với bệnh tật, cơ thể đứa trẻ ngày càng gầy gò, yếu ớt, da vàng vọt. 14 tháng tuổi, bé Hải Âu chỉ nặng 7kg nhưng cái bụng đã chiếm ½ trọng lượng cơ thể. Đứa trẻ chưa biết ngồi, chưa biết lật, biết nói như những đứa trẻ khác mà chỉ nằm một chỗ chống chọi đau đớn, khóc không thành lời.

Sự sống mong manh

Kinh tế của vợ chồng chị Thương và anh Hoàng Vân (30 tuổi) trông chờ vào 2 sào ruộng. Những ngày nông nhàn, ai thuê gì anh Vân đều nhận làm để kiếm thêm thu nhập. Từ ngày sinh con bệnh tật, họ thay nhau túc trực, ôm con nằm viện, không thể làm gì. Để có tiền chi phí chữa trị cho con suốt thời gian qua, họ bán hết những tài sản có giá trị trong nhà, vay mượn khắp nơi từ anh em, họ hàng đến bạn bè, nặng lãi.

Cái bụng đứa trẻ như chực nổ tung, mong manh sự sống - Ảnh: Mai Mai

“Vợ chồng tôi bây giờ suy kiệt rồi mà bệnh tình của con ngày càng nặng. Tôi biết làm thế nào để cứu con đây. Ngay từ khi đến với thế giới này, con chưa có một giây phút nào được sống bình yên cả. Nếu con có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi”, người mẹ khóc nghẹn.

Cứ đều đặn một tiếng đồng hồ, chị Thương lại cố gắng đút cho con vài ba thìa cháo loãng xay nhuyễn, sữa với hi vọng con đủ sức để chống chọi bệnh tật.

Chị Thương bất lực cầu xin phép màu sẽ đến với con gái - Ảnh: Mai Mai

Đến nay bệnh tình của bé Hải Âu ngày càng nặng, biến chứng sang suy gan giai đoạn cuối. Bình quân mỗi tháng đứa trẻ phải thông dịch ở ổ bụng một lần. Bác sĩ cho biết cách duy nhất, hi vọng duy nhất đối với Hải Âu bây giờ là phẫu thuật thay gan nhưng chi phí trên 1 tỷ đồng. Số tiền này đối với vợ chồng chị Thương quá lớn. Họ chỉ biết bất lực, cầu xin một phép màu.