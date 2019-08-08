Mới 14 tháng tuổi, bé Hải Âu đã phải gánh chịu bất hạnh khi mắc phải căn bệnh teo mật bẩm sinh, suy gan giai đoạn cuối. Cái bụng của em như chực nổ tung, hơi thở gấp gáp, sự sống mong manh.
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Số phận bất hạnh
Cơn đau này chưa qua thì cơn đau khác liên tiếp kéo đến khiến khuôn mặt bé Hoàng Hải Âu (14 tháng tuổi, ngụ thôn 5, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) lúc nào cũng nhăn nhó, rên rỉ, đôi mắt ngấm lệ, nằm thoi thóp trong vòng tay người mẹ.
Biết con đang đau, chị Nguyễn Thị Thương (25 tuổi) đưa tay xoa xoa lên cái bụng căng cứng, chực nổ tung của con như để dỗ dành. Đứa trẻ khóc không thành lời rồi ngủ chập chờn trên tay người mẹ vì đuối sức.
Chị Thương kể, ngày biết tin mang thai đứa con đầu lòng, chưa kịp vui mừng thì gia đình phải sống trong lo lắng khi bác sĩ kết luận thai nhi vừa 8 tuần tuổi có dấu hiệu bóc tách màng nuôi, dọa sảy thai nên cần nghỉ ngơi, ít vận động.
Đến tháng thứ 8, chị Thương lại có dấu hiệu khô ối nên bác sĩ chỉ định mổ bắt con. Bé Hải Âu chào đời nặng 2,7kg, có biểu hiện vàng da. Thế nhưng, đi thăm khám, bác sĩ kết luận đứa trẻ bị vàng da sinh lí.
“Mãi đến tháng thứ 3, thấy da con ngày càng vàng, hơi thở gấp gáp, hay quấy khóc, ít bú, ít ngủ, tôi mới đưa lên bệnh viện tuyến trên khám thì kết luận bị teo mật bẩm sinh. Hai tuần sau đó, con tôi phẫu thuật để cắt bỏ túi mật nhưng ca phẫu thuật không thành công khiến bệnh tình của con ngày càng nặng, biến chứng sang suy gan”, chị Thương chia sẻ.
Hơn một năm sống chung với bệnh tật, cơ thể đứa trẻ ngày càng gầy gò, yếu ớt, da vàng vọt. 14 tháng tuổi, bé Hải Âu chỉ nặng 7kg nhưng cái bụng đã chiếm ½ trọng lượng cơ thể. Đứa trẻ chưa biết ngồi, chưa biết lật, biết nói như những đứa trẻ khác mà chỉ nằm một chỗ chống chọi đau đớn, khóc không thành lời.
Sự sống mong manh
Kinh tế của vợ chồng chị Thương và anh Hoàng Vân (30 tuổi) trông chờ vào 2 sào ruộng. Những ngày nông nhàn, ai thuê gì anh Vân đều nhận làm để kiếm thêm thu nhập. Từ ngày sinh con bệnh tật, họ thay nhau túc trực, ôm con nằm viện, không thể làm gì. Để có tiền chi phí chữa trị cho con suốt thời gian qua, họ bán hết những tài sản có giá trị trong nhà, vay mượn khắp nơi từ anh em, họ hàng đến bạn bè, nặng lãi.
“Vợ chồng tôi bây giờ suy kiệt rồi mà bệnh tình của con ngày càng nặng. Tôi biết làm thế nào để cứu con đây. Ngay từ khi đến với thế giới này, con chưa có một giây phút nào được sống bình yên cả. Nếu con có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi”, người mẹ khóc nghẹn.
Cứ đều đặn một tiếng đồng hồ, chị Thương lại cố gắng đút cho con vài ba thìa cháo loãng xay nhuyễn, sữa với hi vọng con đủ sức để chống chọi bệnh tật.
Đến nay bệnh tình của bé Hải Âu ngày càng nặng, biến chứng sang suy gan giai đoạn cuối. Bình quân mỗi tháng đứa trẻ phải thông dịch ở ổ bụng một lần. Bác sĩ cho biết cách duy nhất, hi vọng duy nhất đối với Hải Âu bây giờ là phẫu thuật thay gan nhưng chi phí trên 1 tỷ đồng. Số tiền này đối với vợ chồng chị Thương quá lớn. Họ chỉ biết bất lực, cầu xin một phép màu.
Độc giả hảo tâm giúp đỡ bé Hải Âu xin vui lòng gửi về địa chỉ: Phòng 702, Khoa gan-mật, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Hoặc STK của chị Nguyễn Thị Thương (mẹ bé Hải Âu): 51510000259372, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0976.932.875.
Hoặc xin gửi về:
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM
Nội dung: Ủng hộ bé Hải Âu - Mã số 47
Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:
Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM
Số tại khoản: 040 01 37 0038 251
Loại tiền: USD
Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.
Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003
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