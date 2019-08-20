Ngồi một mình trên giường bệnh, khuôn mặt của em Hồ Phi Chương (15 tuổi, ngụ thôn Toàn Thắng, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) hướng ra phía cửa sổ, thở dài khi nghĩ đến ngày khai giảng năm học mới sắp tới.

Tháng 11/2018, khi đang học dở lớp 9, Chương thấy thường xuyên đau đầu, đôi mắt mờ hẳn. Đi thăm khám, bệnh viện tuyến huyện chẩn đoán em bị loạn thị. Dù lấy thuốc về uống, cắt kinh đeo nhưng bệnh tình ngày càng nặng.

“Hè hết rồi, lại một năm học mới sắp đến. Ở quê chắc các bạn đang bận rộn chuẩn bị cho năm học mới. Cứ nghĩ đến là đôi chân em lại xốn xang muốn được về đi học như các bạn. Thế nhưng, bệnh tật khiến em chẳng còn cơ hội đó nữa. Nếu không có gì thay đổi thì năm nay em đã lên lớp 10. Vậy mà căn bệnh quái ác bắt cuộc đời em phải rẽ sang một hướng khác. Cứ nghĩ, em lại thấy tủi thân”, Chương tâm sự.

Tích cóp được chút tiền, anh Hồ Phi Nam (43 tuổi, bố của Chương) quyết định đưa con trai ra Hà Nội thăm khám thì phát hiện Chương mắc căn bệnh u não. Cũng từ đó, Chương phải nghỉ học để chiến đấu với bệnh tật, giành lại sự sống trong bệnh viện.

Chương luôn kiên cường, mạnh mẽ chống chọi đau đớn chỉ với hi vọng sớm trở về tiếp tục đi học - Ảnh: Mai Mai

Chỉ trong thời gian ngắn, em phải trải qua 3 ca phẫu thuật để cắt bỏ khối u ở đầu. Trải qua hàng chục lần điều trị hóa chất, mái tóc của Chương trọc lóc, không còn lấy một cọng.

“Mỗi lần được xuất viện trở về, nhìn thấy những đứa bạn cùng tuổi trong xóm khỏe mạnh, vô tư chơi đùa, cười nói, em lại thấy tự ti và tủi thân lắm. Nhưng rồi, nghe lời cha mẹ, em lại sống lạc quan hơn với hi vọng sớm khỏe mạnh để tiếp tục cắp sách đến trường như trước”, Chương chia sẻ thêm.

Điều ước giản đơn

Vừa nhập viện điều trị được 2 ngày, Chương đã hối thúc bố trở về đi làm. Em cho biết, cuộc sống của cả gia đình 5 miệng ăn, tiền đi lại, thuốc thang điều trị cho Chương đều phụ thuộc hoàn toàn vào nghề đánh cá của bố. Mẹ còn 2 đứa em quá nhỏ (3 tuổi và 1 tuổi) ở nhà nên chẳng thể làm gì kiếm thu nhập.

Những lần nhập viện điều trị, Chương thường được bố và ông ngoại luân phiên đi cùng. Thế nhưng, lần này thấy sức khỏe của mình khá ổn định, lo cho cuộc sống của gia đình, Chương quyết định ở lại một mình, tự chăm sóc bản thân để bố an tâm trở về đi làm.

“Dù lo lắng cho sức khỏe của con nhưng tôi cũng đành gửi nó lại nhờ những người quen nằm cùng phòng bệnh thay nhau chăm sóc để về đi làm. Suốt hơn nửa năm con mắc bệnh, chỗ nào vay mượn được tôi đã vay để chữa trị cho con. Giờ tôi không biết nhìn đâu để vay mượn tiếp. Nếu không đi làm, tôi sợ con sẽ phải xuất viện giữa chừng”, anh Nam thở dài chia sẻ.

Nhà quá khó khăn, nam sinh sợ phải xuất viện giữa chừng vì không tiền chữa trị- Ảnh: Mai Mai

Mới 15 tuổi nhưng Chương tỏ ra là một nam sinh ngoan hiền, sống tự lập và suy nghĩ chín chắn hơn nhiều so với những bạn cùng tuổi. Bình quân mỗi tháng, may mắn lắm Chương được về nhà từ 5 ngày đến một tuần bên gia đình rồi nhập viện trở lại.

Dù bệnh tật hành hạ nhưng Chương chưa bao giờ than vãn về số phận hay buồn chán mà ngược lại, em luôn cố gắng, kiên trì và mạnh mẽ với hi vọng sớm khỏe mạnh để trở về đi học, viết tiếp ước mơ trở thành thầy giáo của mình.

“Em chưa thực hiện được giấc mơ của mình nên không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Sức khỏe em đang dần ổn định, mắt em không còn mờ, đầu không còn đau nhiều như trước nữa. Em ước sớm trở về để được bên cạnh gia đình, được đi học. Thế nhưng, nhà em bây giờ khó khăn lắm. Em rất sợ bệnh tật chưa khỏi đã phải xuất viện giữa chừng vì cha mẹ không còn tiền để tiếp tục cứu chữa cho em”, Chương lo lắng.