Gặp tai nạn thảm khốc trên đường nhập học, nữ tân sinh viên nguy kịch tính mạng, dang dở tương lai

Góc nhân ái 24/08/2019 07:05

Trên đường ra Hà Nội nhập học, chiếc xe khách chở Quỳnh bất ngờ gặp tai nạn khiến 2 người tử vong và 14 người khác bị thương. Trong đó, Quỳnh là một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất.

Chuyến xe định mệnh

Tối 20/8, em Võ Thị Như Quỳnh (18 tuổi, ngụ khối Hợp Tiến, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), tân sinh viên trường Đại học Thăng Long chào tạm biệt gia đình, bạn bè để ra Hà Nội nhập học.

Gặp tai nạn thảm khốc trên đường nhập học, nữ tân sinh viên nguy kịch tính mạng, dang dở tương lai - Ảnh 1
Em Quỳnh nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông- Ảnh: Người nhà cung cấp

Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau (ngày 21/8) khi đang cùng hàng chục hành khách khác ngủ chập chờn thì xe khách bất ngờ gặp tai nạn. Đang lưu thông đến địa phận xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) thì xe khách mất lái, tông vào phần đuôi một xe tải chở cây luồng đang dừng đổ cùng chiều.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 2 người tử vong, 14 người khác bị thương. Trong đó, em Quỳnh là một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất.

Gặp tai nạn thảm khốc trên đường nhập học, nữ tân sinh viên nguy kịch tính mạng, dang dở tương lai - Ảnh 2
Đôi chân của Quỳnh đã bị gãy nát- Ảnh: Người nhà cung cấp

Quỳnh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vỡ xương chậu, gãy xương sườn, bật khớp háng, gãy chân phải, gãy xương đùi chân trái. Hiện em đã được phẫu thuật và chăm sóc, điều trị tại phòng hậu phẫu, khoa chấn thương tổng hợp, Bệnh viện 108.

Gặp tai nạn thảm khốc trên đường nhập học, nữ tân sinh viên nguy kịch tính mạng, dang dở tương lai - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Anh Võ Văn Hùng (43 tuổi, bố em Quỳnh) chia sẻ: “Hiện con tôi đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn rất yếu. Vì vết thương nặng nên phải dùng thuốc an thần liên tục nên chỉ tỉnh được một lúc con lại ngủ thiếp đi. Mới hôm trước gia đình tôi còn tiễn con lên xe. Vậy mà giờ nhìn hình hài con mà lòng tôi đau thắt lại. Sao con tôi lại ra nông nỗi này”.

"Ước có thể thay con gánh một phần đau đớn"

Quỳnh là con đầu trong gia đình có 3 chị em. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng biết đàn con ham học, vợ chồng anh Hùng cố gắng bươn chải ngược xuôi để lo cho con học hành đến nơi đến chốn với hi vọng sau này tương lai của con sẽ được tốt đẹp hơn.

Gặp tai nạn thảm khốc trên đường nhập học, nữ tân sinh viên nguy kịch tính mạng, dang dở tương lai - Ảnh 4
Quỳnh bị tai nạn khi chưa kịp nhập học- Ảnh: Người nhà cung cấp

Hạnh phúc vỡ òa khi Quỳnh nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Thăng Long. Em vừa mừng vừa lo, gói ghém hành trang ra Hà Nội nhập học. Thế nhưng, niềm vui chưa trọn thì tai họa đã ập đến.

Được biết, 3 năm trước, chị Nguyễn Thị Kiều (41 tuổi, mẹ em Quỳnh) cũng bị tai nạn giao thông, gãy xương chậu. Cũng từ đó, chị không còn khả năng làm được việc nặng. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương lái xe tải anh Hùng nhận được hàng tháng. Kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Gặp tai nạn thảm khốc trên đường nhập học, nữ tân sinh viên nguy kịch tính mạng, dang dở tương lai - Ảnh 5
Gia đình em Quỳnh rất khó khăn- Ảnh: Người nhà cung cấp

Nhìn con nằm bất động trên giường bệnh, đôi chân gãy nát được nẹp, băng bó bởi những vật dụng y tế khiến chị Kiều ngã quỵ.

Chắc con đang đau lắm. Mẹ chỉ cầu xin con cố gắng chống chọi để sớm khỏe mạnh trở về tiếp tục đi học. Mẹ ước có thể gánh thay con một phần đau đớn”, chị Kiều khóc nghẹn.

Gặp tai nạn thảm khốc trên đường nhập học, nữ tân sinh viên nguy kịch tính mạng, dang dở tương lai - Ảnh 6
Tương lai của Quỳnh cần lắm sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm - Ảnh: Người nhà cung cấp

Dù đã trải qua phẫu thuật nhưng tình hình sức khỏe của em Quỳnh đang rất nguy kịch, thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, không đủ khả năng để vay mượn. Sự sống của em Quỳnh cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Độc giả hảo tâm quyên góp, ủng hộ em Quỳnh xin vui lòng liên hệ: phòng hậu phẫu, Khoa chấn thương tổng hợp, Bệnh viện 108.

Hoặc STK của em Võ Thị Như Quỳnh: 3612205183490, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Qùy Hợp. ĐT: 0932.267.577 (Anh Hùng- bố em Quỳnh).

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Ủng hộ em Quỳnh - Mã số 56

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM 

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.     

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ email info@phunuvagiadinh.vn

Xúc động điều ước giản đơn của nam sinh 15 tuổi phải bỏ học giữa chừng để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo

Xúc động điều ước giản đơn của nam sinh 15 tuổi phải bỏ học giữa chừng để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo

Từ ngày phát hiện mắc bệnh u não, Chương phải nghỉ học để chiến đấu với bệnh tật. Trải qua 3 ca phẫu thuật trong đau đớn, nam sinh vẫn rất kiên cường với hi vọng sớm trở về để tiếp tục đi học, viết tiếp giấc mơ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ An tai nạn giao thông hoàn cảnh khó khăn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay