Tối 20/8, em Võ Thị Như Quỳnh (18 tuổi, ngụ khối Hợp Tiến, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ), tân sinh viên trường Đại học Thăng Long chào tạm biệt gia đình, bạn bè để ra Hà Nội nhập học.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 2 người tử vong, 14 người khác bị thương. Trong đó, em Quỳnh là một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất.

Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau (ngày 21/8) khi đang cùng hàng chục hành khách khác ngủ chập chờn thì xe khách bất ngờ gặp tai nạn. Đang lưu thông đến địa phận xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) thì xe khách mất lái, tông vào phần đuôi một xe tải chở cây luồng đang dừng đổ cùng chiều.

Đôi chân của Quỳnh đã bị gãy nát- Ảnh: Người nhà cung cấp

Quỳnh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vỡ xương chậu, gãy xương sườn, bật khớp háng, gãy chân phải, gãy xương đùi chân trái. Hiện em đã được phẫu thuật và chăm sóc, điều trị tại phòng hậu phẫu, khoa chấn thương tổng hợp, Bệnh viện 108.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Anh Võ Văn Hùng (43 tuổi, bố em Quỳnh) chia sẻ: “Hiện con tôi đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn rất yếu. Vì vết thương nặng nên phải dùng thuốc an thần liên tục nên chỉ tỉnh được một lúc con lại ngủ thiếp đi. Mới hôm trước gia đình tôi còn tiễn con lên xe. Vậy mà giờ nhìn hình hài con mà lòng tôi đau thắt lại. Sao con tôi lại ra nông nỗi này”.

"Ước có thể thay con gánh một phần đau đớn"

Quỳnh là con đầu trong gia đình có 3 chị em. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng biết đàn con ham học, vợ chồng anh Hùng cố gắng bươn chải ngược xuôi để lo cho con học hành đến nơi đến chốn với hi vọng sau này tương lai của con sẽ được tốt đẹp hơn.

Quỳnh bị tai nạn khi chưa kịp nhập học- Ảnh: Người nhà cung cấp

Hạnh phúc vỡ òa khi Quỳnh nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học Thăng Long. Em vừa mừng vừa lo, gói ghém hành trang ra Hà Nội nhập học. Thế nhưng, niềm vui chưa trọn thì tai họa đã ập đến.

Được biết, 3 năm trước, chị Nguyễn Thị Kiều (41 tuổi, mẹ em Quỳnh) cũng bị tai nạn giao thông, gãy xương chậu. Cũng từ đó, chị không còn khả năng làm được việc nặng. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương lái xe tải anh Hùng nhận được hàng tháng. Kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Gia đình em Quỳnh rất khó khăn- Ảnh: Người nhà cung cấp

Nhìn con nằm bất động trên giường bệnh, đôi chân gãy nát được nẹp, băng bó bởi những vật dụng y tế khiến chị Kiều ngã quỵ.

“Chắc con đang đau lắm. Mẹ chỉ cầu xin con cố gắng chống chọi để sớm khỏe mạnh trở về tiếp tục đi học. Mẹ ước có thể gánh thay con một phần đau đớn”, chị Kiều khóc nghẹn.

Tương lai của Quỳnh cần lắm sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm - Ảnh: Người nhà cung cấp

Dù đã trải qua phẫu thuật nhưng tình hình sức khỏe của em Quỳnh đang rất nguy kịch, thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, không đủ khả năng để vay mượn. Sự sống của em Quỳnh cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.